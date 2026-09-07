Patriarhul Bisericii Ortodoxe Sârbe, Porfirije, a condus slujba religioasă

Sicriul cu trupul neînsuflețit al Ratko Mladić a fost expus în biserica Sfântul Luca, unde s-au adunat numeroși cetățeni, veterani de război, oficialități și membri ai familiei. Patriarhul Bisericii Ortodoxe Sârbe, Porfirije, a condus slujba religioasă. „Ne rugăm pentru sufletul celui plecat dintre noi”, a declarat patriarhul în fața mulțimii.

Personalități prezente la slujba de înmormântare

Înmormântarea a atras prezența mai multor figuri politice și publice, printre care Milorad Dodik, liderul Republicii Srpska, și Željka Cvijanović, membru al președinției Bosniei și Herțegovinei.

De asemenea, Bratislav Gašić, ministrul apărării, și Danilo Vučić, fiul președintelui sârb Aleksandar Vučić, au fost prezenți. În plus, au fost văzuți printre participanți și ministrul justiției, Nenad Vujić, ministrul culturii, Nikola Selaković, dar și primarul din Banja Luka, Draško Stanivuković.

După slujba religioasă, un convoi funerar s-a îndreptat lent spre cimitirul Topčider, unde fostul general urma să fie înmormântat. Printre cei prezenți s-au numărat și apropiați ai familiei, inclusiv soția și fiul ministrului afacerilor interne, Ivica Dačić.

Înmormântarea lui Mladic, numit și „Măcelarul din Balcani” a fost un eveniment marcat de o prezență semnificativă a publicului și a oficialilor, reflectând complexitatea moștenirii lăsate sârbilor de fostul general, dar și distanța mare a acestei țări față de UE și valorile europene.

Ratko Mladic a fost imobilizat la pat în ultimele 18 luni

Mladić se afla din 2024 într-un spital penitenciar din Haga, iar în ultimele 18 luni fusese imobilizat la pat. A suferit mai multe accidente vasculare cerebrale, avea afecțiuni cardiovasculare grave, hipertensiune arterială, probleme neurologice și afecțiuni renale, mai scrie publicația menționată.

Cu doar șapte zile înainte de decesul lui Mladic, președintele Serbiei, Aleksandar Vučić, a trimis o scrisoare oficială MTPÎ (n.r. – Mecanismul pentru Tribunalele Penale Internaționale), solicitând eliberarea lui Mladić pentru a-și trăi ultimele zile în Serbia. Cererea a fost respinsă.

Condamnat pe viață pentru genocid și crime de război

Ratko Mladic a fost una dintre cele mai controversate și de temut figuri din timpul războaielor iugoslave dintre anii 1992 și 1995. În calitate de șef al Statului-Major al Armatei Republicii Srpska, el a comandat forțele sârbe în timpul asediului de 44 de luni asupra orașului Sarajevo, soldat cu peste 10.000 de morți în rândul civililor.

Tot Mladic a orchestrat și masacrul de la Srebrenica din iulie 1995, în care peste 8.000 de bărbați și băieți musulmani au fost separați de familii și executați în mod sistematic de forțele sârbe. Tragicul eveniment a fost încadrat de justiția internațională drept cel mai grav genocid comis pe continentul european de la prăbușirea regimului nazist.

După semnarea Acordului de la Dayton în 1995 și emiterea mandatului de arestare pe numele său, Mladic s-a ascuns timp de 16 ani. Cu ajutorul unor rețele de protecție din structurile militare și de securitate, fostul general a reușit să evite capturarea până în mai 2011, când a fost descoperit în satul Lazarevo din nordul Serbiei.

A fost extrădat de urgență la Haga, unde s-a desfășurat un proces lung și complex. În noiembrie 2017, Tribunalul Penal Internațional pentru fosta Iugoslavie (TPII) l-a găsit vinovat de 10 din cele 11 capete de acuzare, stabilind pedeapsa cu închisoarea pe viață. Decizia a devenit definitivă în iunie 2021, când judecătorii au respins definitiv apelul formulat de echipa sa de apărare.

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