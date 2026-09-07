O achiziție controversată și firme fără experiență

Scandalul își are originile în anul 2024, când Centrul Estonian pentru Investiții în Apărare (RKIK) a semnat o serie de contracte pentru obuze de artilerie de 155 mm cu Datasel SRL, o companie înregistrată în Italia și controlată recent de grupul indian Neco Defence Munitions. Presa estoniană și un raport al Curții de Conturi au scos la iveală că niciuna dintre aceste companii nu avea experiență în producția de muniție.

Pentru a asigura și a urgenta livrările către frontul ucrainean, statul estonian a făcut plăți uriașe în avans, în valoare totală de aproximativ 70 de milioane de euro, bazându-se pe fonduri din partea Uniunii Europene (Facilitatea Europeană pentru Pace).

Obuzele, menite să atenueze rapid lipsa acută de muniție a Kievului, nu au ajuns la timp din cauza unor probleme majore de producție. Când un prim lot a fost recepționat în 2025, muniția a picat testele tehnice ale oficialilor estonieni, nereușind să îndeplinească cerințele de calitate.

În consecință, Estonia a anulat contractele în toamna anului trecut și a cerut returnarea avansului. Conflictul a escaladat într-o bătălie juridică de proporții: Tallinnul a intentat un proces la Curtea Europeană de Arbitraj de la Strasbourg. De cealaltă parte, compania respinge toate acuzațiile, susținând că a onorat comenzi de 58 de milioane de euro, și acuză statul estonian de rezilierea abuzivă a contractului pe motiv că „fondurile europene expiraseră”. Între timp, Parchetul din Estonia a deschis și o anchetă penală pe marginea procesului de achiziție.

Hanno Pevkur, aflat în funcție din 2022 și recunoscut la nivel internațional pentru sprijinul său ferm față de Ucraina, a explicat că renunță la mandat pentru a-și asuma răspunderea politică pentru acest eșec.

Hanno Pevkur. Sursa foto: Profimedia

Istoricul firmei care a contractat livrarea de armament

Datasel SRL din Italia a fost achiziționată, în martie 2024, de compania indiană Neco Defence Munitions, care se află acum sub o monitorizare internațională strictă în Europa. Achiziția a avut loc cu puțin timp înainte ca Datasel SRL să își schimbe obiectul de activitate pentru a include comerțul cu muniție și sisteme de armament, fiind ulterior implicată în contractele de livrare de muniție de artilerie destinate Ucrainei.

Înființată în anul 2005 la La Spezia de către Sandro Pazzini, fost executiv în cadrul gigantului italian de apărare Leonardo, Datasel SRL a activat timp de aproape două decenii ca o mică firmă de inginerie, consultanță tehnică și software. Compania a rămas o entitate mai puțin cunoscută publicului larg, operând la o scară financiară redusă, cu doar câțiva angajați și o cifră de afaceri medie de aproximativ 120.000 de euro pe an.

Cu toate că fondatorul său avea o vastă experiență în sectorul militar, firma nu deținea fabrici sau capacități de producție proprii și nu se ocupa cu fabricarea de muniție ori sisteme de arme. În ceea ce privește achizițiile de stat, Datasel SRL nu a avut contracte publice majore cu ministere ale apărării sau organisme internaționale înainte de 2024, limitându-se la servicii private de consultanță și proiectare de nișă pentru alți furnizori. Sediul său discret din zona portuară La Spezia reflecta statutul unei micro-întreprinderi de familie, fără vizibilitate sau prezență pe piața globală de armament. Acest profil s-a modificat radical abia la începutul anului 2024, când firma și-a extins obiectul de activitate pentru a include comerțul cu armament, fiind cumpărată la scurt timp de grupul indian Neco Defence Munitions.

Istoricul afacerilor desfășurate de grupul indian

Neco Defence Munitions este divizia de apărare a gigantului Neco Group of Industries (cunoscut oficial sub numele de Jayaswal Neco Industries Limited – JNIL), unul dintre cele mai mari și mai importante conglomerate industriale din India, cu o istorie de peste 50 de ani în sectorul metalurgic.

Compania are sediul central în Nagpur, Maharashtra, și înregistrează o cifră de afaceri impresionantă, atingând miliarde de rupii. Aceasta operează unități de producție masive, inclusiv turnătorii de fontă și oțelării, având peste 9.000 de angajați.

Grupul își desfășoară activitatea în mai multe sectoare industriale strategice. Activitatea principală constă în siderurgie și turnătorie, dar compania este implicată și în industria de apărare și securitate (prin Neco Defence Systems), în exploatarea minieră, energie și în producția de valve industriale.

Compania-mamă, Jayaswal Neco Industries Limited (JNIL), este o companie publică listată la bursele din India (NSE și BSE). Prin urmare, proprietatea sa este împărțită între fondatori și publicul larg. Controlul majoritar și conducerea grupului aparțin familiei Jayaswal, aceasta deținând 55,15% din acțiunile companiei.

Prezența grupului indian în România

În România, investitorii indieni au fost prezenți prin două firme, dintre care doar una mai funcționează.

Datasel SRL La Spezia Sucursala Otopeni a fost deschisă în luna iunie 2025 în Otopeni și radiată în aprilie, anul acesta. În scurta sa perioadă de funcționare, firma a activat ca sucursală a companiei italiene deținute de indieni și a avut ca obiect de activitate „comerțul cu ridicata al altor mașini și echipamente”.

Cea de-a doua firmă este Datasel Armatech SRL, fondată în luna iulie a anului trecut, tot de compania Datasel SRL din Italia, având ca obiect de activitate „comerțul cu ridicata nespecializat”. Societatea comercială își are sediul în centrul Bucureștiului, pe Bulevardul Magheru, dar pe site-ul oficial își prezintă datele de contact ca fiind în Otopeni, unde a funcționat cealaltă firmă, acum radiată.

Acum două luni, Datasel SRL din Italia și-a cesionat toate părțile sociale din firmă către Neco NDS Worldwide FZCO, o companie din Emiratele Arabe Unite (Emiratul Dubai), care funcționează în Zona Liberă din Dubai (ceea ce îi oferă mai multe avantaje, în special fiscale). Firma arabă este reprezentată în România de Anand Jayaswal.

Anand Jayaswal. Sursa foto: Linkedin

Familia Jayaswal

Ca administratori ai Datasel Armatech SRL figurează indienii Siddharth Jaiswal, Sagar Jaiswal și Anand Jayaswal. Aceștia sunt membri-cheie ai familiei Jayaswal, fondatorii Neco Group, acționând ca directori și administratori de top în cadrul diferitelor divizii ale conglomeratului industrial Jayaswal Neco Industries Limited (JNIL).

Numele lor apar frecvent împreună pe listele consiliilor de administrație ale subsidiarelor grupului, precum NSSL Private Limited și Econo Valves.

Anand Jayaswal este unul dintre cei mai importanți lideri din noua generație a familiei. El este fiul președintelui executiv al grupului, Arvind Jayaswal, ocupă funcția de director non-executiv în consiliul de administrație al companiei-mamă, Jayaswal Neco Industries Limited, și are o experiență de peste 25 de ani în cadrul grupului. De asemenea, ocupă funcția de director general al NSSL Private Limited (divizia de valve industriale) și conduce Neco Defence Systems Limited, deținând, totodată, roluri de director și în companii precum Neco Defence Munitions.

Siddharth Jaiswal este un alt membru din linia de conducere a familiei, fiind foarte activ în operațiunile globale și în subsidiarele tehnice, ocupând funcția de director în cadrul NSSL Ltd. și al firmei Econo Valves Limited. Siddharth are și calitatea de director în companii strategice precum Neco Desert Tech Defence. În plus, figurează ca director al firmei italiene Datasel S.R.L., fiind cel care gestionează în mod direct relațiile juridice și contractuale ale grupului pe piața europeană de apărare (inclusiv litigiile recente privind achizițiile militare).

Siddharth Jaiswal

Sagar Jaiswal este puternic orientat către operațiunile internaționale și managementul lanțului de distribuție din Europa. Sagar are calitatea de director asociat în cadrul Neco Defence Systems Limited. El mai ocupă funcții de conducere în NSSL Italia – Neco Valves (filiala din Piacenza, Italia) și face parte, alături de Anand și Siddharth, din consiliul de administrație al firmelor-cheie din India (NSSL Private Limited și Econo Valves).

Sagar Jaiswal

În esență, în timp ce Anand Jayaswal supervizează strategia macro și managementul general la nivelul grupului din India, Siddharth și Sagar Jaiswal sunt direct implicați în operațiunile comerciale internaționale, în logistică și în coordonarea subsidiarelor din Italia și din Emiratele Arabe Unite (Dubai).

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE