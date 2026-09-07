Încă de la intrare, aleile din jurul stadionului te purtau instantaneu într-un bazar viu, plin de forfotă și râsete. Noutatea absolută a acestei ediții – cele patru zone tematice dedicate Turciei, Indiei, Coreei de Sud și Japoniei – a creat mici universuri paralele în care publicul a putut zăbovi ore în șir. În zona turcească, mirosul de gözleme proaspăt coapte pe plită și kebab se împleteau cu magia atelierelor de pictură pe apă Ebru. Câțiva pași mai încolo, la Korean Corner și Japanese Corner, tinerii îmbrăcați în costume hanbok sau kimono își făceau fotografii memorabile la punctele foto decorate festiv.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 4

Punctul culminant al festivalului a fost însă pe scenă și în zona dedicată comunității moderne. Energia show-urilor K-Pop aduse de DJ Fat Lips direct din cluburile din Seul și atelierele de dans susținute de coregraful sud-coreean JCO au electrizat publicul adolescent, care a cântat și a dansat la scenă deschisă. Un moment cu adevărat emoționant s-a consumat duminică seară, la spectacolul trupei japoneze ORIENTARHYTHM. Producția lor, bazată pe îmbinarea artelor marțiale cu dansul contemporan și proiecțiile digitale, a lăsat audiența încremenită într-o liniște plină de admirație, urmată de aplauze furtunoase.

Diversitatea gastronomică a reprezentat o altă piesă de rezistență. Zecile de food truck-uri și restaurante le-au oferit pofticioșilor de la clasicele sushi și tteokbokki, până la preparate indiene aromate ca tikka masala sau deserturi precum mochi și baclavale tradiționale. Copiii și părinții au luat cu asalt zonele de origami, caligrafie și atelierele interactive, transformând un simplu weekend de început de septembrie într-o călătorie memorabilă fără pașaport.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 6

Ediția 2026 a reconfirmat faptul că Asia Fest nu este doar un festival, ci o sărbătoare a diversității și a conexiunilor umane care aduc lumea mai aproape.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE