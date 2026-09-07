Ioana Năstase ar fi avut un conflict cu Ilie Năstase, iar acesta din urmă a amenințat-o, fiind sesizate organele abilitate de la Poliția Năvodari. În urma certurilor dintre cei doi soți, oamenii legii au decis pe 6 septembrie 2026 că fostului jucător de tenis i-ar trebui montată o brățară electronică de supraveghere.

Ilie Năstase, scandal cu soția

„Pe 6 septembrie 2026 a avut loc o sesizare la Poliția Năvodari. Soția a anunțat că a fost amenințată și că au mai avut neînțelegeri, a completat un formular de evaluare a riscului, iar pe baza răspunsurilor ei din formular, polițiștii au emis împotriva soțului un ordin de protecție provizoriu pentru cinci zile și obligarea lui de a purta brățară electronică”, au anunțat sursele Libertatea.

Având în trecut și alte probleme cu oamenii legii, Ilie Năstase a fost căutat de poliție, fără a fi găsit, dar Parchetul de pe lângă Judecătoria Constanța a infirmat măsurile, inclusiv montarea brățării, pe 7 septembrie 2026. Astfel, decizia luată de polițiști pe 6 septembrie a fost întoarsă de Parchet la aproximativ 24 de ore distanță!

Conctactat de Libertatea, Ilie Năstase nu a răspuns la telefon.

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„La data de 6 septembrie 2026, în jurul orei 20.40, polițiști din cadrul Poliției orașului Năvodari au fost sesizați, de către o femeie, cu privire la faptul că ar fi avut un conflict verbal cu soțul său, iar acesta din urmă i-ar fi adresat injurii și amenințări. De asemenea, femeia a precizat faptul că exista o situație conflictuală între cei doi, fără a sesiza organele de poliție până la acest moment.

Potrivit prevederilor legale, polițiștii au evaluat situația de fapt pe baza formularului de evaluare a riscului, fiind constatat faptul că există risc iminent ca viața, integritatea fizică ori libertatea persoanei să fie pusă în pericol printr-un act de violență domestică, fiind emis un ordin de protecție provizoriu, iar bărbatului i-au fost aduse la cunoștință obligațiile dispuse. Totodată, femeia a solicitat monitorizarea electronică.

Ulterior, procurorul de caz a infirmat ordinul de protecție provizoriu. În cauză a fost întocmit dosar penal, cercetările fiind continuate de către polițiști pentru stabilirea situației de fapt și a împrejurărilor în care s-a produs evenimentul”, au anunțat autoritățile printr-un comunicat, fără a rosti numele lui Ilie Năstase.

Fostul jucător de tenis a mai avut probleme cu legea

În anii trecuți, Ilie Năstase mai trecut și prin alte probleme cu oamenii legii, pe lângă certurile pe care le-a avut cu soția, care a dorit de mai multe ori să divorțeze de el, după care s-a răzgândit și au rămas împreună.

Spre exemplu, în anul 2018, fostul jucător de tenis a fost prins băut la volan, a devenit recalcitrant și a refuzat recoltarea probelor biologice. Astfel, el a fost încătușat, reținut și s-a ales cu dosar penal.

Iar în anul 2022 el a fost din nou prins în timp ce își conducea mașina sub influența alcoolului. La acea vreme, el a afirmat că vrea să plece din România!

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