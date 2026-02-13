Citește Horoscop săptămânal Săgetător. Previziuni pentru perioada 14 – 20 februarie 2026, realizat de Urania în exclusivitate pentru Libertatea. Află ultimele previziuni astrale pentru nativii din zodia Săgetător.

Horoscop săptămânal Săgetător – 14 – 20 februarie 2026

Între 14 și 15 februarie dimineața, chestiunile bănești vor fi abordate în măsura în care se vor impune ca necesare în acel moment, iar multe alte decizii și analize vor fi amânate pentru perioada în care nativii vor avea altă stare de spirit.

Între 15 februarie, după ora 8:17′, și 17 februarie după-amiaza, Luna Nouă în Vărsător, din 17 februarie, asociată cu o eclipsă de Soare, va pune la încercare răbdarea și echilibrul interior al nativilor, atât în dialogurile obișnuite, cât și în ipostazele oficiale sau profesionale, Săgetătorii având tendința să aibă reacții subiective și uneori intempestive la auzul câte unei vești, informații sau observații, deși, la o analiză atentă, motivul se va dovedi a nu fi atât de important.

Vor fi însă și vești care vor tulbura opiniile, convingerile sau atitudinea nativilor față de o persoană, o inițiativă, o situație, ei fiind obligați să țină cont de noua ipostază pe care respectiva informație o dezvăluie. Între 17 februarie, după ora 16:09′, și seara zilei de 19 februarie, calm și echilibru familial resimțite cu mai multă intensitate – și plăcere! – din 18 februarie, când Soarele va intra în zodia Peștilor și, până pe 20 martie, va crea condițiile necesare unei împăcări sau înțelegeri ori ale atenuării vechilor divergențe.

Între 19 februarie, după ora 21:39′, și 20 februarie, sectorul vieții afective va fi introdus într-un registru astral nou, din 14 februarie, când Saturn va intra în zodia Berbecului și, până în aprilie 2028, va pune piedici în calea bunei înțelegeri, armoniei și încrederii între nativi și cei dragi lor (inclusiv a copiilor lor), alimentând divergențele de viziune despre lume, viață și obligațiile față de celălalt sau solidaritate.

Pentru moment, această schimbare de registru va fi percepută confuz, dar ea se va accentua și se va manifesta explicit la primul apogeu al acestui tranzit, la jumătatea lunii aprilie.

