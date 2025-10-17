Citește Horoscop săptămânal Săgetător. Previziuni pentru perioada 18 – 24 octombrie 2025, realizat de Urania în exclusivitate pentru Libertatea. Află ultimele previziuni astrale pentru nativii din zodia Săgetător.

Horoscop săptămânal Săgetător – 18 – 24 octombrie 2025

Între 18 și 19 octombrie dimineața, activități socioprofesionale desfășurate în spațiul public astfel încât imaginea și personalitatea unui Săgetător să se facă cunoscute.

Între 19 octombrie, după ora 7:02′, și 21 octombrie după-amiaza, relațiile de prietenie vor evolua în mod plăcut, contextul astral, marcat de Luna Nouă în Balanță, din 21 octombrie, oferindu-le Săgetătorilor șansa de a desfășura activitățile plăcute sau de realizare și împlinire personală alături de o serie de persoane apropiate cu care împărtășesc valori și preocupări comune.

Șansa de a face cunoștință cu o persoană interesantă în a cărei sferă de influență și interes să rămână în beneficiul personal, prin ajutorul pe care nativii l-ar putea primi de la acela (susținere, sfat, recomandare, model uman, mentorat, instrucție, patronaj spiritual).

Între 21 octombrie, după ora 18:42′, și 24 octombrie dimineața, acumulare de patru planete în zodia Scorpionului care, împreună cu Luna Neagră, vor alcătui cincisprezece Trigoane cu planetele din Pești și alte cinci cu Jupiter, în tranzit prin zodia Racului, punând un accent major pe starea de spirit, pe funcționarea mentalului, pe universul de trăiri, gânduri și sentimente ale nativilor. Moment al marilor introspecții, descoperiri, limpeziri care nu se va risipi curând, el continuând să fie activ, cu mici modificări, până spre 20 noiembrie.

Pe 23 octombrie, Soarele va intra în zodia Scorpionului și, până pe 22 noiembrie, va da o vigoare specială acestui sector, oferindu-i un statut aparte, de casă dirijoare de karmă pin forța cu care ar putea aduce la suprafață adevărurile ascunse. Din 24 octombrie, după ora 7:19′, Luna va tranzita casa I a personalității acestor nativi și le va da un plus de elan, de încredere, de optimism, dar și mai multă lipsă de temperanță față de unii parteneri de dialog pe care îi vor pune la punct fără nici o rezervă.

Citește și horoscop Urania săptămânal, previziunile astrale pentru celelalte zodii.

