Între 29 februarie și 1 martie, seara, stare de bine, stabilitate organică pentru nativii de toate vârstele. Între 1 martie, după ora 21:21′, și dimineața zilei de 4 martie, plăcerea dialogului, bucuria unei cooperări (pe termen scurt), moment care le va permite unora să intre în contact cu persoane în care își vor pune nădejdea pentru rezolvarea unei chestiuni personale.

Între 4 martie, după ora 06:26′, și dimineața zilei de 6 martie, reticență față de propunerile venite din partea celor cu care câte un nativ din Săgetător încearcă să găsească o rezolvare financiară sau patrimonială.

Aspectul care îl va deranja cel mai mult și-l va face să „dea un pas înapoi” va fi cel de presiune morală, de constrângere de natură socio-profesională, religioasă, familială, legală. Pe 4 martie, Mercur, aflat în mișcare aparent retrogradă, va reveni în zodia Vărsătorului.

Plasată în casa comunicării, această planetă a comunicării, aflată în tranzit printr-o zodie care patronează comunicarea va avea, până pe 16 martie, o influență favorabilă asupra Săgetătorilor care pot exploata acest context astral pentru a cerceta, ancheta, verifica, întreba, studia documente în vederea deslușirii unui secret, a găsirii unei motivații ascunse, inclusiv a unei soluții tehnice. Informații destabilizatoare cu privire la frați sau vecini ori la persoanele cu care nativul se întâlnește ocazional.

În ziua de 5 martie, planeta Venus va intra în zodia Taurului, semn pe care îl guvernează și pe care îl va tranzita până pe 3 aprilie. Din această postură, Micul Benefic va avea un rol excelent în planul stării organice curente, al vindecării și al recuperării fizice ori al intrării în normalitate a funcțiilor organice. Din 6 martie, după ora 11:28′, moment al afirmării convingerilor, credințelor, principiilor sau criteriilor care stau la baza exercitării profesiei sau a funcției.