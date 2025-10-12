Video generat cu ajutorul Inteligenței Artificiale

Horoscop săptămânal 13-19 octombrie 2025 pentru Pești

Berbec: Săptămâna aceasta ești plin de energie și gata să-ți faci vocea auzită în orice context, fie la serviciu, pe rețelele sociale sau în cercul de prieteni. Ai șanse mari să obții succes în campanii sau proiecte susținute cu pasiune.

Horoscop săptămânal 13-19 octombrie 2025 pentru Taur

Taur: Determinarea ta te va ajuta să faci pași importanți înainte, iar perseverența devine un atu esențial în orice situație. Ai grijă însă să nu te lași prins în rutină, pentru că aceasta îți poate bloca progresul.

Horoscop săptămânal 13-19 octombrie 2025 pentru Gemeni

Gemeni: Vei simți nevoia să te eliberezi de obligațiile zilnice și să te detașezi de stresul cotidian, căutând momente de relaxare sau schimbare de peisaj. E posibil să îți reorganizezi prioritățile, renunțând la unele sarcini neesențiale.

Horoscop săptămânal 13-19 octombrie 2025 pentru Rac

Rac: Voința ta puternică va fi determinanta în protejarea celor dragi, iar sentimentele de apărare pot aduce inițiative ferme în familie sau cercul apropiat. Este o perioadă bună să afirmi și să susții pe cei pentru care îți pasă.

Cum a ajuns Zelea Codreanu simbol al ultranaționalismului în Europa. Istoric: „A condus o mișcare care a semănat teroare în România interbelică”
Recomandări
Cum a ajuns Zelea Codreanu simbol al ultranaționalismului în Europa. Istoric: „A condus o mișcare care a semănat teroare în România interbelică”

Horoscop săptămânal 13-19 octombrie 2025 pentru Leu

Leu: Schimbările la locul de muncă îți pot influența și viața personală, fie prin program, fie prin noi responsabilități. Dacă ai afaceri sau proiecte de acasă, acestea vor evolua și ar putea extinde orizonturile tale.

Horoscop săptămânal 13-19 octombrie 2025 pentru Fecioară

Fecioară: Productivitatea ta este la cote maxime, reușind să rezolvi rapid sarcini pe care până acum le evitai. Energia ta poate aduce un avans important în planurile profesionale și personale.

Horoscop săptămânal 13-19 octombrie 2025 pentru Balanță

Balanță: Te vei afla în poziția de lider și vei avea susținerea necesară pentru a lua decizii importante. Implicarea ta activă va fi observată și apreciată de cei din jur, consolidându-ți poziția în grupuri sau echipe.

Horoscop săptămânal 13-19 octombrie 2025 pentru Scorpion

Scorpion: Încrederea ta crește, ceea ce aduce oportunități financiare și profesionale noi. Nu ezita să ceri sau să accepți sprijin în proiectele tale privind împrumuturi, investiții sau afaceri.

Horoscop săptămânal 13-19 octombrie 2025 pentru Săgetător

Săgetător: Dorința de libertate și schimbare te determină să ieși din rutina obișnuită și să pornești în noi aventuri. Urmează-ți intuiția fără ezitare și evită conflictele interioare care te pot bloca.

Horoscop săptămânal 13-19 octombrie 2025 pentru Capricorn

Capricorn: Ești în controlul nemijlocit al deciziilor tale și contribui semnificativ la succesul colectiv. Hotărârea ta îi va inspira pe cei din jur și îți va întări poziția într-un mod admirabil.

Horoscop săptămânal 13-19 octombrie 2025 pentru Vărsător

Vărsător: Poate vei face o schimbare surprinzătoare în planurile tale, renunțând la unele certitudini pentru a explora noi căi. Săptămâna aceasta este momentul să alegi ce este cu adevărat important pentru tine.

Horoscop săptămânal 13-19 octombrie 2025 pentru Pești

Pești: Voința ta de fier te ajută să obții ce îți dorești fără compromisuri. Astfel, ești capabil să impui ritmul și să nu aștepți favoruri, luând tot ce meriți cu dreptate.

Atât pentru acum. Rămâi sincer cu tine și alege ce-ți face cu adevărat bine. Ne revedem curând!

HOROSCOPUL ZILEI te așteaptă! Fii primul care află ce spun astrele despre tine.
ABONEAZĂ-TE HOROSCOPUL ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
La vârsta de 72 de ani, Brigitte Macron i-a lăsat pe mulți fără cuvinte. Ce rochie a putut să poarte la un dineu cu ștaif...Unii au criticat-o extrem de dur după această apariție, alții au rămas pur și simplu înmărmuriți
Viva.ro
La vârsta de 72 de ani, Brigitte Macron i-a lăsat pe mulți fără cuvinte. Ce rochie a putut să poarte la un dineu cu ștaif...Unii au criticat-o extrem de dur după această apariție, alții au rămas pur și simplu înmărmuriți
La 2 luni după ce a ieșit de la închisoare, Elena Udrea a decis să vorbească. „Am făcut tot ce am făcut în politică pentru că am vrut”. Ce a dezvăluit acum despre Traian Băsescu, Florian Coldea și Laura Codruța Kovesi
Unica.ro
La 2 luni după ce a ieșit de la închisoare, Elena Udrea a decis să vorbească. „Am făcut tot ce am făcut în politică pentru că am vrut”. Ce a dezvăluit acum despre Traian Băsescu, Florian Coldea și Laura Codruța Kovesi
Ben Affleck, declarații rare despre relația cu fosta lui soție, Jennifer Garner, și cei trei copii ai lor. Ce a mărturisit, cu emoție, actorul: „Nici nu pot să…”
Elle.ro
Ben Affleck, declarații rare despre relația cu fosta lui soție, Jennifer Garner, și cei trei copii ai lor. Ce a mărturisit, cu emoție, actorul: „Nici nu pot să…”
gsp
„Ceva de speriat”. Haos total la baza de milioane de euro a lui Gigi Becali! Poliția a intervenit în toiul nopții
GSP.RO
„Ceva de speriat”. Haos total la baza de milioane de euro a lui Gigi Becali! Poliția a intervenit în toiul nopții
Imagini sfâșietoare la înmormântare: Wayne Rooney, în lacrimi » Multe nume mari au venit să-și ia adio
GSP.RO
Imagini sfâșietoare la înmormântare: Wayne Rooney, în lacrimi » Multe nume mari au venit să-și ia adio
Parteneri
A murit Marinela Chelaru și e dureros ce a ieșit acum la iveală. Cauza morții e cumplită, ce chin a dus, biata de ea. Avea doar 66 de ani
Libertateapentrufemei.ro
A murit Marinela Chelaru și e dureros ce a ieșit acum la iveală. Cauza morții e cumplită, ce chin a dus, biata de ea. Avea doar 66 de ani
„În patul meu nu-mi doresc copii!”. Laura Cosoi, declarații incredibile despre viața de mamă a 4 fetițe. Și asta nu e tot: “Trebuie să mănânc prima, dacă mi-e foame! Nu copiii! Val de comentarii la adresa ei
Avantaje.ro
„În patul meu nu-mi doresc copii!”. Laura Cosoi, declarații incredibile despre viața de mamă a 4 fetițe. Și asta nu e tot: “Trebuie să mănânc prima, dacă mi-e foame! Nu copiii! Val de comentarii la adresa ei
Cine este soțul misterios al Marei Bănică de la Asia Express. S-au cunoscut în avion și a cerut-o în căsătorie prin poștă
Tvmania.ro
Cine este soțul misterios al Marei Bănică de la Asia Express. S-au cunoscut în avion și a cerut-o în căsătorie prin poștă

Alte știri

Mihai Zmărăndescu, despre sacrificiile sportului de performanță: „Trebuie să ai un psihic foarte tare. MMA-ul este făcut de oameni inteligenți”
Interviu
Știri România 16:00
Mihai Zmărăndescu, despre sacrificiile sportului de performanță: „Trebuie să ai un psihic foarte tare. MMA-ul este făcut de oameni inteligenți”
Sute de mașini au forțat intrarea în baza FCSB din Berceni a lui Gigi Becali. „Am rămas blocați cu toții, am crezut că este altceva”
Știri România 15:15
Sute de mașini au forțat intrarea în baza FCSB din Berceni a lui Gigi Becali. „Am rămas blocați cu toții, am crezut că este altceva”
Parteneri
Va rezista România la un atac rusesc la fel ca Ucraina? General (r) NATO: „Nu trebuie să intrăm așa în niște fraze patriotarde, dar nici să spunem că toți ar fugi”
Adevarul.ro
Va rezista România la un atac rusesc la fel ca Ucraina? General (r) NATO: „Nu trebuie să intrăm așa în niște fraze patriotarde, dar nici să spunem că toți ar fugi”
A pierdut 9.000.000 dolari în câteva secunde: „Mi-au lichidat banii instant!” Lovitura cruntă primită de un investitor în cel mai mare crash din istoria crypto. Ce rol a jucat Donald Trump
Fanatik.ro
A pierdut 9.000.000 dolari în câteva secunde: „Mi-au lichidat banii instant!” Lovitura cruntă primită de un investitor în cel mai mare crash din istoria crypto. Ce rol a jucat Donald Trump
Românii, loviți din plin în 2026: TVA de 24%, accize mai mari și noi taxe
Financiarul.ro
Românii, loviți din plin în 2026: TVA de 24%, accize mai mari și noi taxe
Superliga.ro (P)
Cu ce rămânem după etapa a 12-a din Superliga
Cu ce rămânem după etapa a 12-a din Superliga
Pospelov: „Am luat cu mine din Ucraina puterea de a nu renunța niciodată”
Pospelov: „Am luat cu mine din Ucraina puterea de a nu renunța niciodată”
Parteneri
Andreea Ibacka, dezvăluiri despre accidentul de motocicletă în care a fost implicată alături de Cabral: „Având în vedere că am zburat 4-5 metri și am căzut pe asfalt…”
Elle.ro
Andreea Ibacka, dezvăluiri despre accidentul de motocicletă în care a fost implicată alături de Cabral: „Având în vedere că am zburat 4-5 metri și am căzut pe asfalt…”
Răzbunarea Larisei Uță. Ce a făcut fosta soție a lui Alin Oprea, la 4 ani de la divorț. Medana, actuala soție a cântărețului, e revoltată
Unica.ro
Răzbunarea Larisei Uță. Ce a făcut fosta soție a lui Alin Oprea, la 4 ani de la divorț. Medana, actuala soție a cântărețului, e revoltată
Imagini pe care nu le-ai mai văzut! Cum arăta Viorica Dăncilă în tinerețe, când l-a adoptat pe fiul ei. Toți s-au uitat la părul ei care era cu totul altfel!
Viva.ro
Imagini pe care nu le-ai mai văzut! Cum arăta Viorica Dăncilă în tinerețe, când l-a adoptat pe fiul ei. Toți s-au uitat la părul ei care era cu totul altfel!

Monden

Cum se descurcă Alina Laufer cu patru copii: „Sunt cea mai tare mămică, nu îți dai seama că am născut acum trei săptămâni”
Stiri Mondene 16:51
Cum se descurcă Alina Laufer cu patru copii: „Sunt cea mai tare mămică, nu îți dai seama că am născut acum trei săptămâni”
Reacția Claudiei Pătrășcanu după ce Gabi Bădălău ar fi refuzat să plătească pensia alimentară a copiilor: „Rușinos”. Cât trebuia să le dea lunar
Stiri Mondene 15:38
Reacția Claudiei Pătrășcanu după ce Gabi Bădălău ar fi refuzat să plătească pensia alimentară a copiilor: „Rușinos”. Cât trebuia să le dea lunar
Parteneri
Petrecere surpriză la PRO TV! Iulia Pârlea și-a aniversat ziua alături de colegi, iar Andreea Esca a dat totul de gol pe Instagram!
TVMania.ro
Petrecere surpriză la PRO TV! Iulia Pârlea și-a aniversat ziua alături de colegi, iar Andreea Esca a dat totul de gol pe Instagram!
Vremea se va răci brusc, începând de luni. Zonele în care temperaturile scad sub 0°C
ObservatorNews.ro
Vremea se va răci brusc, începând de luni. Zonele în care temperaturile scad sub 0°C
Ce s-a întâmplat cu fața ei? Bianca Drăgușanu explică de ce “s-a ascuțit așa”. A fost jignită după apariția la Pro TV: ”Foarte multă lume e deranjată de aspectul meu. Mai exact de bărbia mea ascuțită”
Libertateapentrufemei.ro
Ce s-a întâmplat cu fața ei? Bianca Drăgușanu explică de ce “s-a ascuțit așa”. A fost jignită după apariția la Pro TV: ”Foarte multă lume e deranjată de aspectul meu. Mai exact de bărbia mea ascuțită”
Parteneri
Scene incredibile din Emirate, acolo unde fanii au sărbătorit în stradă victoria naționalei conduse de Olăroiu
GSP.ro
Scene incredibile din Emirate, acolo unde fanii au sărbătorit în stradă victoria naționalei conduse de Olăroiu
„Profesore, ce mașină ai?”. Răspunsul lui Radu Paraschivescu lăsat „mască” pe Ilie Dumitrescu
GSP.ro
„Profesore, ce mașină ai?”. Răspunsul lui Radu Paraschivescu lăsat „mască” pe Ilie Dumitrescu
Parteneri
Primarul Sectorului 6, Ciprian Ciucu atacă dur PSD-ul şi acuză „şarada bine regizată” a amânării alegerilor pentru Bucureşti
Mediafax.ro
Primarul Sectorului 6, Ciprian Ciucu atacă dur PSD-ul şi acuză „şarada bine regizată” a amânării alegerilor pentru Bucureşti
Ți se rupe sufletul! Marele regret cu care Marinela Chelaru a plecat la cele veșnice
Wowbiz.ro
Ți se rupe sufletul! Marele regret cu care Marinela Chelaru a plecat la cele veșnice
Promo
Zâmbet impecabil la orice vârstă!
Advertorial
Zâmbet impecabil la orice vârstă!
Descoperă secretul unei case de vis
Advertorial
Descoperă secretul unei case de vis
Parteneri
Apariție neașteptată la înmormântarea Ioanei Popescu! Un bărbat apropiat din trecutul jurnalistei a venit să-și ia rămas-bun și a lăsat pe toată lumea fără cuvinte | EXCLUSIV
Wowbiz.ro
Apariție neașteptată la înmormântarea Ioanei Popescu! Un bărbat apropiat din trecutul jurnalistei a venit să-și ia rămas-bun și a lăsat pe toată lumea fără cuvinte | EXCLUSIV
Declarații cutremurătoare făcute de soțul polițistei care a murit chiar după ce a născut. De ce s-a stins, de fapt, tânăra
Redactia.ro
Declarații cutremurătoare făcute de soțul polițistei care a murit chiar după ce a născut. De ce s-a stins, de fapt, tânăra
Unde și când va fi înmormântată Marinela Chelaru. Apropiații actriței au făcut anunțul
KanalD.ro
Unde și când va fi înmormântată Marinela Chelaru. Apropiații actriței au făcut anunțul

Politic

Ciprian Ciucu a devoalat strategia de comunicare a PSD coordonată împotriva lui Ilie Bolojan: „Fifor, Budăi și Câciu spun ce li se dictează”
Politică 16:54
Ciprian Ciucu a devoalat strategia de comunicare a PSD coordonată împotriva lui Ilie Bolojan: „Fifor, Budăi și Câciu spun ce li se dictează”
Stelian Bujduveanu vrea să candideze la Primăria București, deși Ciprian Ciucu este favorit în sondajele PNL: „Cred că am acest drept”
Politică 15:54
Stelian Bujduveanu vrea să candideze la Primăria București, deși Ciprian Ciucu este favorit în sondajele PNL: „Cred că am acest drept”
Parteneri
De ce cad copaci în București la fiecare furtună. Cine e de vină și ce ar trebui făcut și nu se face
Spotmedia.ro
De ce cad copaci în București la fiecare furtună. Cine e de vină și ce ar trebui făcut și nu se face
Decizia cu care Mircea Lucescu i-a șocat pe toți în dimineața meciului România – Austria: Ionuț Radu, titular! Exclusiv
Fanatik.ro
Decizia cu care Mircea Lucescu i-a șocat pe toți în dimineața meciului România – Austria: Ionuț Radu, titular! Exclusiv
Pot fi imitate efectele Ozempic prin dietă? Alimentele cu care ai cea mai mare șansă de reușită
Spotmedia.ro
Pot fi imitate efectele Ozempic prin dietă? Alimentele cu care ai cea mai mare șansă de reușită