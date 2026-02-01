„Avarie peste avarie peste avarie”

„Aș vrea să știu cum stai în casă la temperatura asta, cu copil mic, dacă nu există surse alternative de încălzire? Cuum?! Explicațiile Termoenergetica nu țin de cald. Avarie peste avarie peste avarie. Poate ar trebui să nu mai plătim ce nu primim. Poate că și bugetele bucureștenilor sunt tot unele de avarie, domnilor… Ciprian Ciucu, Daniel Băluță.

„Așa era în anii „80”. Mai sunt și alte metode dar sunt riscante. Un calorifer cu ulei ar fi o achiziție bună, dacă avariile sunt dese”, i-a răspuns cineva.

„Dacă aveți aer condiționat cu inverter, se poate rezolva, mai scump, dar nu stați în frig”, i s-a recomandat.

„Din fericire, avem. Dar ce fac cei care nu au, asta e problema…”, a spus femeia.

„Găsesc soluții, nu stau să se plângă pe FB . De 35 de ani nu s-a făcut nimic, au început acum 2 ani cu schimbarea conductelor, dar nu ai cum să suplinești delăsarea anterioară ND”, a fost de părre un bărbat.

„Tot în sectorul 4 se întrerupe și curentul de 4 zile. Nema apă caldă, căldură și curent…”, a scris o femeie.

O mie de blocuri din București nu au apă caldă și căldură

Municipiul București se confruntă cu o situație critică în acest weekend, pe fondul temperaturilor extrem de scăzute. Exasperate de lipsa de apă caldă și căldură, mai multe asociații de proprietari refuză să mai plătească facturi pentru servicii de care nu beneficiază, relatează Antena 3.

Aproximativ o mie de blocuri (reprezentând 10% din totalul imobilelor racordate) nu beneficiază de apă caldă și căldură sau primesc agent termic la parametri necorespunzători, din cauza avariilor continue din rețeaua de termoficare.

Deși probleme sunt semnalate în tot orașul, cele mai grave situații se înregistrează în sectoarele 3 și 4, unde furnizarea este complet sistată. Colapsul tehnic este dublat de o criză financiară gravă. Compania Termoenergetica se află în pragul insolvenței, acumulând datorii de peste 1,5 miliarde de lei.

Școala Gimnazială nr. 96 din București suspendă cursurile două zile

Școala Gimnazială nr. 96 din București suspendă cursurile două zile, iar elevii intră la ore online din cauza avariei majore la rețeaua de termoficare din sectorul 4, care nu a putut fi remediată în timp util. „Nu este căldură”, au transmis reprezentanții unității de învățământ.

„Din cauza avariei majore la rețeaua de termoficare din sectorul 4, care nu a putut fi remediată în timp util, și a temperaturilor foarte scăzute care fac imposibilă încălzirea corespunzătoare a sălilor de clasă, vă informăm că, prin decizia Consiliului de Administrație, activitatea didactică cu prezență fizică în cadrul Școlii Gimnaziale nr. 96 se suspendă pentru zilele de luni (02.02) și marți (03.02). Orele se vor desfășura în regim online, conform orarului obișnuit”, au spus reprezentanții școlii.













