Biletul câștigător — care a conținut numerele norocoase 14, 18, 31, 35, 46 și stelele 7 și 11 — a fost jucat la o brutărie din localitatea Zingem, Flandra de Est.

Investiție de 5 euro pentru un câștig de o viață

Norocul a surâs grupului grație unei strategii simple, dar inspirate. Eric, unul dintre liderii grupului, a explicat că prietenii joacă împreună doar atunci când premiul depășește pragul psihologic de 100 de milioane de euro.

„Am ratat extragerea de marți, dar vineri ne-am mobilizat 21 de persoane. Fiecare dintre noi a pus câte cinci euro și am înregistrat patru bilete la brutăria Taerwe”, a povestit Eric.

Descoperirea câștigului a fost una dramatică. Soția sa, Kim, a verificat bilete imediat după extragere. Când a ajuns la ultimul, mesajul „felicitări” și numerele de pe ecran au făcut-o să izbucnească în țipete de bucurie, lăsând-o fără cuvinte.

Noapte albă și șampanie

Vestea s-a răspândit rapid în grup, declanșând o petrecere spontană în mijlocul nopții. Tom, un alt câștigător, dormea când telefonul a început să sune insistent.

„M-am trezit să merg la baie, m-am uitat la telefon și am văzut 15 apeluri pierdute. Am sunat înapoi și cineva a strigat: „Ai câștigat 5,8 milioane!”. Deși era miezul nopții, m-am dus la cafeneaua lui Eric să beau ceva. Când m-am întors, n-am mai putut să închid un ochi”, a relatat Tom.

Redgy, managerul brutăriei unde s-a jucat biletul, a fost și el invitat la sărbătoare, deși a privit norocul clienților săi cu o urmă de ironie amară.

„M-au chemat la un toast cu șampanie, dar a trebuit să mă grăbesc înapoi, pentru că la 2:30 dimineața începea tura la brutărie. Din păcate, eu nu sunt unul dintre ei”, a declarat brutarul pentru presa flamandă.

Drama din spatele norocului: „Aș fi preferat să fiu sănătos”

Nu pentru toți membrii grupului banii reprezintă fericirea absolută. Fernand, unul dintre noii milionari, a oferit o declarație emoționantă care pune în perspectivă valoarea banilor.

Măcinat de probleme medicale în ultimul an și jumătate, bărbatul a mărturisit că ar da oricând milioanele pentru sănătate.

„Lupt de ani de zile și aș fi preferat să fiu sănătos decât să am această sumă mare de bani. Totuși, cu acești bani, vom putea măcar să ne facem copiii și nepoții fericiți”, a spus Fernand.

Cei 21 de prieteni urmează acum să își revendice premiile, fiecare având șansa unui nou început, asigurat de suma de 5,8 milioane de euro.

