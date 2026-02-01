Nu se mai atinge de salate

Un avocat din Seattle, care a petrecut zeci de ani în procese legate de unele dintre cele mai grave focare de boli transmise prin alimente, a declarat recent pentru The Washington Post că o comandă de-a sa de burger și friptură bine gătite i-a determinat pe bucătari să vină și să-l întrebe ce este în neregulă cu el.

„Explic cu ce mă ocup”, a declarat Bill Marler. „Este un risc profesional.”

El a spus că nu se mai atinge de salate la pungă, tăvi cu fructe, mezeluri, mâncăruri gata preparate și germeni – care sunt adesea serviți cruzi în sendvișuri, salate și wrap-uri.

Acestea au fost asociate în mod repetat cu contaminarea și cu focare de listeria, E. coli și salmonella.

Deși majoritatea clienților consideră verdețurile o alegere sigură, Marler a spus că le evită atunci când mănâncă în oraș.

Cele mai riscante alimente

Mai mulți alți experți au fost de acord cu această abordare. Ei au adăugat că cele mai riscante alimente ar putea să nu fie cele la care se așteaptă consumatorii.

Lista elementelor problematice reflectă modul în care tiparele focarelor s-au schimbat în timp, a declarat pentru Fox News Digital Bryan Quoc Le, specialist în științe alimentare la Mendocino Food Consulting din California.

„Riscurile legate de carnea de vită tocată au scăzut datorită cerințelor de testare și gătire, în timp ce legumele cu frunze nu au o «etapă de încălzire» și se contaminează în lanțul de aprovizionare, unde controalele sunt mai greu de aplicat”, a spus Le.

Salata este, de asemenea, amestecată în loturi uriașe și expediată în toată țara.

„Acest lucru o face să prezinte cel mai mare risc”, a remarcat el.

Burgerii, un aliment sigur

În anii 1990, hamburgerii erau considerați cea mai mare amenințare la adresa siguranței alimentare, mai ales după ce o epidemie de E. coli din 1993 a trimis peste 170 de persoane la spital și a ucis patru copii.

Însă, după reglementări mai stricte și îmbunătățiri majore ale siguranței, bolile legate de burgeri au scăzut brusc, potrivit lui Jason Reese, expert în siguranța alimentară și avocat din Indiana.

Astăzi, a remarcat Reese, pericolul s-a inversat. Salata verde și alte legume cu frunze provoacă acum mult mai multe focare decât hamburgerii.

„Salata verde de deasupra acelor burgeri este de vină”, a declarat Reese pentru Fox News Digital.

El a spus că nu mănâncă niciodată salată sau salată verde la pungă atunci când ia masa în oraș.

1 din 6 oameni se îmbolnăvește, în SUA

Aproximativ 48 de milioane de americani suferă din cauza bolilor transmise prin alimente în fiecare an – aproximativ 1 din 6 persoane – potrivit Centrelor pentru Controlul și Prevenirea Bolilor (CDC), ceea ce duce la aproximativ 128.000 de spitalizări și 3.000 de decese.

În ciuda pericolelor, experții subliniază că multe boli transmise prin alimente pot fi prevenite. Spălarea corectă a mâinilor și o mai bună instruire în purtarea mănușilor sunt esențiale, deoarece igiena precară este una dintre cele mai frecvente surse de contaminare.



Gătirea completă a cărnii, tratarea salatelor din pungi ca alimente cu risc mai mare și tăierea produselor acasă pot reduce semnificativ șansele de îmbolnăvire, avertizează experții.

Dan Buettner, expert recunoscut la nivel mondial în studiul longevității, colaborator National Geographic și autor de bestselleruri, susține că secretul unei vieți lungi și sănătoase nu constă în suplimente costisitoare sau antrenamente extreme, ci în alegerile zilnice, mai ales în cele legate de alimentație, relatează Blic Žena, parte a grupului Ringier.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE