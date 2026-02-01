Problema reducerii cheltuielilor în învățământul superior cu 10%

Într-o postare făcută pe Facebook și intitulată „Austeritatea în învățământ și reflexul de a sări ca prostul din baie”, sociologul Cătălin Stoica, profesor la SNSPA, a reacționat după ce premierul Ilie Bolojan „insistă” să taie 10% din cheltuieli în învățământul superior.

„Ilie Bolojan nu se lasă și dorește reducerea cheltuielilor, cel puțin în învățământul superior, cu 10%. Din cele relatate de EduPedu, Bolojan a avut o întâlnire cu 15 rectori care «au respins însă ideea unei reduceri liniare de 10% aplicate la nivelul salariilor, arătând că universitățile au făcut deja reduceri semnificative în 2025, inclusiv prin creșterea normei didactice, diminuarea plății cu ora și reducerea implicită a unui număr de posturi». Totuși, Bolojan insistă”, a precizat sociologul.

El a mai adăugat: „Problema este că, amețiți de balivernele psihoterapeutului poporului român Daniel David de pe vremea când era Ministru al Educației, unii rectori s-au grăbit să facă diverse reduceri anul trecut, cu speranța că vor scăpa de urgia tăierilor în 2026”.

Cât a pierdut din venituri profesorul în ultimele luni

Cătălin Stoica spune că a pierdut minim 18% din venituri, în ultimele trei luni din 2025, comparativ cu cele din 2024.

„Personal, comparativ cu lunile octombrie, noiembrie și decembrie 2024, în lunile octombrie, noiembrie și decembrie 2025 am pierdut minim 18% din venituri (inclusiv prin mărirea normei). Adăugând rata inflației anuale, calculată prin compararea aceleiași luni din ani consecutivi, am pierdut în medie, în fiecare din ultimele 3 luni din 2025 aproximativ 26,2% din venituri”, a afirmat el.

De asemenea, el estimează că în primele trei luni din 2026 o să piardă și mai mult din venit: „Dacă lucrurile continuă în rău (se mai aplică o reducere de 10% la veniturile deja diminuate cu 18%), mă aștept ca în ianuarie, februarie și martie să pierd, comparativ cu aceleași luni ale anului trecut, cam 33,2% din venit, incluzând o rată estimată a inflației de circa 9,4%. În termeni reali, asta ar însemna că în doar 6 luni (octombrie 2025 – martie 2026) venitul îmi va fi scăzut în medie, minimal, cu vreo 29% (estimare conservatoare)”.

Unii rectori sunt acuzați de „obediență și slugărnicie”

Profesorul Cătălin Stoica a mai susținut că nu s-ar fi ajuns la aceste discuții dacă nu ar fi avut loc deja reduceri în toamna anului 2025.

„Dacă însă pe unii rectori nu i-ar fi apucat hărnicia în septembrie 2025 și nu ar fi făcut reduceri avant la lettre, protocronist carevasăzică, în acest moment, pe mine, pe colegele și pe colegii mei ne-ar fi amenințat doar o reducere cu 10% (plus inflația). Dar nu. Unii rectori au făcut asta dintr-o solidaritate prost înțeleasă, asta în cazul în care nu au făcut-o din obediență și slugărnicie. (Evident, veniturile lor, ale rectorilor, au fost probabil afectate într-o mai mică măsură, ei fiind oameni care câștigă mult și din diverse proiecte și alte șusanele. Ajungi să te și miri cum de au timp să și predea, să și lucreze în câteva proiecte, să mai și conducă instituțiile respective și să se mai și plimbe teleleu prin lume, unii vânând candidați la Nobelul pentru pace iar alții ca să se afle în treabă, deși după calculele mele, ziua are tot 24 de ore iar numărul de zile lucrătoare într-o lună e tot de 19–23.)”, a subliniat profesorul universitar.

El a mai adăugat: „Cumva, servilismul abject-preventiv manifestat de unii rectori la începutul noului anului universitar, în octombrie 2025 – faptul că au inițiat ei diminuări de salarii și măriri de norme deși, spre deosebire de învățământul preuniversitar, nu le impusese nimeni acest lucru –, m-a trimis cu gândul la o zicere românească: A SĂRI CA PROSTUL DIN BAIE”.

Originea expresei „a sări ca prostul din baie”

El a explicat și care e „originea” expresiei „a sări ca prostul din baie”.

„M-am întrebat care e originea ei și am găsit o explicație dată de Mircea Dinescu, pe care o parafrazez. Se spune că, pe vremuri, într-o baie comunală plină cu mușterii, cineva a trântit ușa de perete și a strigat: «Să iasă prostul din baie!». Toată lumea a încremenit cu săpunul în mână. După o tăcere mormântală de câteva secunde, s-a auzit vocea mieunată a unuia: «Da de ce să ies, domnule, ce, eu nu am plătit?». Cam așa pare a fi fost situația și cu rectorii unor universități din minunata noastră patrie, care au sărit cu tăierile încă din octombrie, înainte de a le-o impune cineva ultimativ”, a afirmat sociologul.

