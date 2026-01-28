La ce temperatură se spală blugii

Despre blugi

Blugii și obiectele vestimentare din denim au devenit o parte integrantă a vieții de zi cu zi, le purtăm la birou, în oraș, în parc, la plimbare, la petreceri și evenimente. Totuși, cei mai mulți dintre noi nu știm cum au apărut blugii și care e istoria lor.

În ciuda gamei mari de materiale disponibile în prezent, denimul rămâne unul dintre cele mai versatile, durabile și căutate țesături de pe piață. Blugii sunt apreciați indiferent de genul, de vârstă sau clasa socială, mulți dintre noi deținând mai multe perechi de blugi decât numărul de zile dintr-o săptămână. Deși par atemporali, designul și tehnologia țesăturilor evolueză odată cu vremurile.

Acum, apar noi forme de denim „sustenabil”, pe măsură ce producătorii răspund cererii consumatorilor pentru țesături ecologice, precum și pentru procese de producție ecologice.

Originea europeană a denimului

Deși astăzi blugii sunt considerați aproape instinctiv un simbol al Americii, povestea lor începe, paradoxal, în Europa, cu mult înainte ca Levi Strauss să devină un nume celebru în domeniu.

În timpul unei încercări nereușite de replicare a unei țesături de bumbac rezistente, cunoscută sub numele de ”jeane” (numită după orașul Genova, din Italia), țesătorii din Nîmes, Franța, și-au dat seama că au dezvoltat o țesătură unică și rezistentă, diferită de orice altceva exista atunci.

Aceasta era realizată printr-o țesere diagonală, în care firul de bătătură trecea pe sub firele de urzeală. Pentru urzeală se folosea indigo, care colora firele în albastru, în timp ce firele de bătătură erau lăsate în nuanța lor naturală, albă. Această tehnică a conferit materialului o față albastră și un dos deschis la culoare, caracteristică definitorie a denimului.

Țesătura a primit numele de serge de Nîmes, denumire din care a derivat, în timp, termenul ”denim” folosit astăzi în întreaga lume.

Istoria americană a blugilor

Abia în secolul al XIX-lea povestea blugilor se mută peste ocean, în Statele Unite, într-un context complet diferit și anume Goana după aur din California. Era o perioadă dură, marcată de muncă fizică intensă, iar muncitorii aveau nevoie de haine care să reziste la efort, frecare și uzură zilnică. Abia atunci intră în scenă Levi Strauss, un tânăr comerciant de origine germană, stabilit în America, care vindea textile importate.

Inițial, Levi Strauss nu intenționa să revoluționeze moda. El furniza pur și simplu materiale rezistente, inclusiv denim, din care se confecționau pantaloni de lucru. Inovația apare atunci când Jacob Davis, un croitor cu care Levi colabora, observă că pantalonii muncitorilor se rup cel mai des în aceleași puncte, la buzunare și cusături. Soluția lui a fost simplă, întărirea acestor zone cu nituri metalice.

Neavând resursele necesare pentru a-și patenta singur ideea, Davis i se alătură lui Levi Strauss. Împreună, în 1873, obțin brevetul pentru pantalonii de lucru întăriți cu nituri. Acesta este momentul care marchează nașterea oficială a blugilor moderni, aproape de cei pe care îi cunoaștem astăzi.

La început, blugii nu aveau nicio legătură cu moda. Erau purtați exclusiv de mineri, fermieri, muncitori și cowboy, oameni care apreciau rezistența materialului mai mult decât aspectul.

Abia după secolul al XIX-lea au început să apară concurenți pe piața denimului și anume Wrangler (1905) și Lee (1911), arată site-ul hawthornintl.com.

Blugii în zilele noastre

Blugii există într-o diversitate de culori și modele

În prezent, blugii nu mai sunt doar o piesă de îmbrăcăminte practică, ci un element esențial al vestimentației moderne, prezent în garderoba aproape oricărei persoane, indiferent de vârstă, gen sau statut social.

Unul dintre motivele principale ale popularității lor este că blugii pot fi purtați într-o varietate de contexte: casual, urban, smart-casual sau chiar în combinații elegante, alături de sacouri, cămăși sau pantofi rafinați. O singură pereche de blugi poate fi reinterpretată în moduri diferite, în funcție de croială, culoare și accesorizare, ceea ce îi face extrem de practici și ușor de integrat în orice stil vestimentar.

În ceea ce privește materialele, blugii de astăzi nu mai sunt realizați exclusiv din denim rigid, așa cum se întâmpla în trecut. Pe lângă denimul clasic din bumbac, se folosesc frecvent fibre elastice precum elastanul sau amestecuri cu poliester, care oferă mai mult confort, flexibilitate și libertate de mișcare. De asemenea, tehnologiile moderne de producție permit obținerea unor materiale mai ușoare, mai moi și mai plăcute la purtare, fără a compromite durabilitatea.

Din punct de vedere estetic, diversitatea este mai mare ca oricând. Există blugi skinny, drepți, largi, evazați, cu talie joasă sau înaltă, simpli sau decorați, în nuanțe care variază de la albastru clasic la negru, gri, alb sau culori neconvenționale.

De ce este importantă temperatura la care speli blugii

Temperatura la care sunt spălați blugii este importantă pentru că influențează direct structura materialului, culoarea și durata de viață a pantalonilor. Îngrijirea corectă a blugilor pornește de la înțelegerea modului în care denimul reacționează la apă, căldură și frecare.

În primul rând, denimul este o țesătură din bumbac, iar bumbacul este sensibil la temperaturi ridicate. Atunci când blugii sunt spălați în apă prea caldă, fibrele de bumbac tind să se contracte. Acest proces explică de ce blugii se pot strânge sau deforma, mai ales dacă nu conțin fibre elastice. Chiar și blugii moderni, care includ elastan, pot suferi modificări de formă atunci când sunt expuși frecvent la temperaturi mari.

Un alt aspect esențial este culoarea. Blugii sunt vopsiți cu diferiți pigmenți de culoare. Apa fierbinte accelerează desprinderea pigmentului, ceea ce duce la decolorare mai rapidă, pierderea intensității nuanței și apariția unui aspect tern sau neuniform.

Temperatura influențează și uzura materialului. Spălările la temperaturi ridicate cresc frecarea dintre fibre, slăbind treptat structura denimului. În timp, acest lucru poate face ca blugii să devină mai subțiri, mai fragili și predispuși la rupturi, mai ales în zonele supuse tensiunii, cum ar fi genunchii sau interiorul coapselor.

De asemenea, în cazul blugilor care conțin fibre sintetice sau elastice, căldura excesivă poate deteriora elasticitatea materialului. Elastanul își poate pierde elasticitatea, iar blugii pot ajunge să se lăbărțeze sau să nu mai își păstreze forma inițială, chiar dacă sunt spălați corect din alte puncte de vedere.

La ce temperatură se spală blugii

În mod obișnuit, blugii se spală la temperaturi scăzute, deoarece denimul este un material rezistent, dar sensibil la căldură în ceea ce privește forma și culoarea. Temperatura recomandată pentru majoritatea blugilor este de 30 de grade C, aceasta fiind suficientă pentru curățarea murdăriei obișnuite și, în același timp, sigură pentru fibrele textile.

Temperatura poate varia în funcție de tipul blugilor și de modul în care sunt purtați. Blugii clasici, din denim simplu, fără elemente decorative, pot fi spălați constant la 30 de grade, fără riscuri. În cazuri când sunt foarte murdari, se poate folosi o temperatură ușor mai ridicată, 40 de grade.

Blugii cu aplicații

O atenție specială trebuie acordată blugilor cu aplicații, cum ar fi broderii, pietre decorative, paiete, inserții metalice sau printuri. Aceste modele necesită și mai multă grijă, deoarece temperaturile ridicate pot slăbi adezivii, pot deteriora elementele decorative sau pot afecta broderiile. Pentru astfel de blugi, spălarea la temperaturi scăzute este esențială, iar întoarcerea lor pe dos înainte de spălare ajută la protejarea detaliilor.

Cum să păstrezi blugii în timp

Un prim aspect important este frecvența spălării. Blugii nu trebuie spălați după fiecare purtare. Denimul este un material dens, care nu reține mirosurile la fel de ușor ca alte țesături, iar spălările dese duc la decolorare și slăbirea fibrelor. De multe ori, aerisirea blugilor este suficientă pentru a-i reîmprospăta.

Întoarcerea blugilor pe dos înainte de spălare este una dintre cele mai simple și eficiente metode de protecție. Astfel, partea exterioară, vizibilă, este ferită de frecarea directă din mașina de spălat, iar culoarea se păstrează mai bine. Acest obicei este esențial mai ales pentru blugii închiși la culoare sau cu finisaje speciale.

Contează mult și detergentul. Este indicat să fie folosit un detergent blând, destinat rufelor colorate, fără agenți de albire. Detergenții cu înălbitori accelerează pierderea culorii. În cazul blugilor noi sau foarte închiși la culoare, folosirea unei cantități mai mici de detergent este adesea suficientă.

Un alt factor important este programul de spălare. Un ciclu delicat, cu stoarcere redusă, protejează structura denimului și previne deformarea. Stoarcerea intensă solicită excesiv fibrele și poate duce la apariția cutelor permanente sau la pierderea formei.

În ceea ce privește uscarea, este de preferat ca blugii să fie lăsați să se usuce natural, la aer. Uscătorul automat expune materialul la temperaturi ridicate, care pot micșora blugii, pot afecta elasticitatea și pot estompa culoarea. Expunerea directă și prelungită la soare ar trebui, de asemenea, evitată, deoarece razele UV contribuie la decolorare.

Sursă foto – Shutterstock.com

