Centrul Infotrafic din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române a anunțat că deocamdată nu sunt instituite restricții de circulație pe drumurile naționale sau autostrăzi.

„Sunt semnalate precipitații sub formă de ninsoare în județe din zona de sud a țării, care local se depun pe suprafața de rulare, în condițiile unor valori de trafic reduse. Nu sunt instituite restricții de circulație pe drumurile naționale sau pe autostrăzi”, au transmis autoritățile.

Și în București e cod de viscol și vântul îți taie respirația, anunță șoferii din trafic, dar și cei care și-au luat inima-n dinți și au ieșit afară din case. Și totuși, livratorii sunt pe șosele, pe două roți, livrând mâncare și comenzi.

Totuși, șoferii sunt sfătuiți să se informeze cu privire la starea drumurilor înainte de a pleca la drum. Poliția Română reamintește că echiparea mașinilor cu anvelope de iarnă este obligatorie în cazul deplasărilor pe carosabil acoperit cu polei, gheață sau zăpadă.

Pentru siguranța în trafic, Centrul Infotrafic recomandă șoferilor să își asigure o vizibilitate optimă prin curățarea parbrizului, lunetei și geamurilor laterale. De asemenea, este esențial să adapteze viteza la condițiile meteo și să utilizeze frâna de motor pentru reducerea vitezei pe suprafețe umede sau alunecoase.

Avertizările meteorologice rămân valabile pentru sudul țării, iar autoritățile îndeamnă la prudență și la respectarea regulilor de circulație pentru a evita incidentele rutiere.

