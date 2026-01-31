Îndemn la calm pentru cetățeni

Ministrul Energiei, Denis Șmihal, a declarat că liniile de transport dintre România și Republica Moldova, precum și dintre vestul și centrul Ucrainei, au fost întrerupte.

Primarul Chișinăului, Ion Ceban, a îndemnat locuitorii să rămână calmi după ce au fost raportate pene de curent generalizate la Chișnău, în jurul orei 11:00, ora locală.

Cauza exactă a penei masive nu se cunoaște, deocamdată, însă Kievul a exclus un atac cibernetic.

Ministerul Energiei din Republica Moldova a scris pe Facebook că tensiunea pe linia electrică Isaccea–Vulcănești–MGRES de 400 de kilowați a scăzut în jurul orei 11:00, ora locală, perturbând sistemul electric al țării.

Acesta a declarat că avaria a fost cauzată de „probleme serioase” ale sistemului energetic ucrainean, adăugând că operatorul sistemului de transport de stat din Republica Moldova, Moldelectrica, a restabilit deja alimentarea cu energie electrică în unele locații.

„O penurie semnificativă de energie”

Ministrul Energiei, Denis Shmihal, a declarat că Ucraina se confruntă cu „ o penurie semnificativă de energie ”, în contextul în care Rusia își intensifică atacurile energetice, vizând infrastructura critică ucraineană cu rachete și drone.

„La mine acasă nu aveam curent electric la ora 11 dimineața, dar apoi a revenit. La teatru nu aveam curent electric, dar apoi a revenit. Nu eram siguri dacă vom putea juca în seara asta, dar ni s-a spus că va reveni curentul. Rușii – cine alții – sunt de vină pentru asta,” a spus Ludmila Botnaru, actriță din Chișinău.

„Mă rog la Dumnezeu să se termine războiul”

„Am electricitate în apartament, dar jumătate din cartierul meu nu are – nici măcar nu poți face o cafea. Acum sunt la supermarket și este plin. Dar mai sus, celelalte supermarketuri nu au electricitate și nu funcționează,” a precizat Doina Bejenaru, localnică din Chișinău, care a adăugat: „Cine e de vină pentru asta? Rușii bombardează – bombardează infrastructura energetică a Ucrainei.”

„Desigur, rușii sunt de vină pentru asta. Sau poate guvernul nostru a încercat să ne arate cum se simt ucrainenii – glumesc, desigur,” a spus altcineva. O femeie din Mindic a precizat: „Nici nu vreau să mă gândesc la legătura cu războiul din Ucraina. Mă rog la Dumnezeu să se termine războiul.”

