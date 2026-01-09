Citește Horoscop săptămânal Scorpion. Previziuni pentru perioada 10 – 16 ianuarie 2026, realizat de Urania în exclusivitate pentru Libertatea. Află ultimele previziuni astrale pentru nativii din zodia Scorpion.

Horoscop săptămânal Scorpion – 10 – 16 ianuarie 2026

Între 10 și 11 ianuarie la prânz, stare de sănătate în parametri normali (din punct de vedere astral).

Între 11 ianuarie, după ora 12:56′, și începutul zilei de 14 ianuarie, Luna va tranzita casa I a celor născuți în zodia Scorpionului și le va da acestora un plus de perspicacitate și de fler, ceea ce le va permite să se descurce repede și bine în împrejurările cotidiene sau în activitățile artistice, de creație sau de interpretare, dacă va fi vorba de artiști. Luna va intensifica trăirile afective și intuiția, care le va permite să descopere laturile noi ale unui partener de curând cunoscut ori să dea glas, în chip inspirat și convingător, unor gânduri și emoții.

Universul interior va fi un teritoriu interesant pentru Scorpionii care vor dori să se descopere pe sine prin diferite metode, ținând cont că în casa a IX-a a cunoașterii spirituale și a disciplinelor ce permit evoluția spirituală se află Jupiter, care va alimenta, cu energia lui benefică, un Trigon regal pe semne de Apă. Între 14 ianuarie, după ora 1:34′, și 16 ianuarie după prânz, nativii vor simți nevoia să se lămurească asupra uneia sau mai multor chestiuni financiare din perspectivă economică (fiscală, bancară) și, deopotrivă, juridică.

Din 16 ianuarie, după ora 13:47′, în casa a III-a a comunicării și a învățăturii va funcționa un reper în viața și activitatea unor persoane care s-ar putea confrunta cu niște exigențe: nevoia unei diplome sau a unui atestat profesional pentru exercitarea unei meserii, completarea sau continuarea studiilor, susținerea unui examen, înscrierea la diferite cursuri de perfecționare.

Dificultatea va veni de la obligațiile personale și familiale, de la programul de lucru, de la starea de sănătate, de la vârstă, factori ce nu pot fi anulați sau ignorați, dar care vor constitui piedici în calea acestor demersuri. Deplasări complicate de blocaje și întârzieri, de avarii sau de intemperii.

