Horoscop săptămânal Scorpion – 23 – 29 mai 2026

Pe 23 mai, dimineața, chestiuni importante la locul de muncă, sarcini profesionale care impun autoritate și dedicare respectivei sarcini mai ales că nativii se vor confrunta cu efectele unui Careu în T care implică prezența planetei Marte, în casa colaboratorilor sau a relațiilor contractuale care vor trebui protejate sau care n-ar trebui sacrificate pentru orgolii și conflicte trecătoare.

Între 23 mai, după ora 09:57′, și 25 mai, după-amiaza, relațiile personale de prietenie, de simpatie sau de dragoste vor evolua normal; identificăm stabilitate în comunicare și cooperare doar că, în acest răstimp, va opera și opoziția Mercur/Luna Neagră, pe axa celor două case ale veniturilor salariale și ale banilor și bunurilor.

Aspectul astral indică dispute, controverse, negocieri dar și riscul ca nativii să aibă o inițiativă greșită; aceștia să nu înțeleagă corect datele problemei, să se lase manipulați ori să cedeze nervos și să facă niște promisiuni riscante. Între 25 mai, după ora 17:34′, și zorii zilei de 28 mai, presiune pe sistemul nervos central și, prin asta, asupra organelor de simț localizate la nivelul capului cu întregul cortegiu de simptome resimțite mai discret, suportabil sau mai acut.

Nervozitatea va fi la cote înalte. În alt plan de semnificații astrale, Scorpionii s-ar putea confrunta cu situații la locul de muncă care îi nemulțumesc sau cu nereguli care le vor perturba programul firesc de muncă (chiar dacă lucrează „de acasă”).

Între 28 mai, după ora 03:53′ și 29 mai, Luna va tranzita casa I a personalității Scorpionilor și le va spori acestora calitățile care-i fac celebri și puternici dar vor trăi și provocarea opoziției Lunii cu Marte, aflat în sectorul relațiilor parteneriale, unde se pot consuma tot felul de animozități, antipatii sau interese ascunse ori manevre și manipulări. Luna le va da însă acestor nativi intuiția să le perceapă, pe toate, la timp.

