Citește Horoscop săptămânal Scorpion. Previziuni pentru perioada 30 august – 5 septembrie 2025, realizat de Urania în exclusivitate pentru Libertatea. Află ultimele previziuni astrale pentru nativii din zodia Scorpion.

Horoscop săptămânal Scorpion – 30 august – 5 septembrie 2025

În ziua de 30 august, Luna va traversa casa I a personalității Scorpionilor și le va accentua o stare specială, de la caz la caz, de tristețe, de melancolie, de regret sau de stres afectiv.

Între 30 august, după ora 17:05′, și începutul zilei de 2 septembrie, demersurile curente pe teme financiare îi vor obliga pe nativi să frecventeze instituțiile statului pentru a depune acte și dosare în vederea reglementării unei chestiuni salariale sau de pensionare ori de obținere a unor subvenții, ajutoare și compensații.

Pe 1 septembrie, Saturn va reveni în zodia Peștilor, pe care o va traversa, în mișcare aparent retrogradă, până pe 29 noiembrie și apoi, în mișcare directă, până pe 14 februarie 2026, când o va părăsi definitiv, reluând temele majore de viață cu care nativii s-au confruntat, pentru prima dată, între aprilie și mai 2025, referitoare la universul sentimentelor și al emoțiilor, al relațiilor părinților cu copiii lor.

Între 2 septembrie, după ora 4:45′, și 4 septembrie la prânz, disponibilitatea pentru dialoguri se va limita la chestiunile reale, concrete și necesare, Scorpionii refuzând să-și piardă timpul cu fleacuri sau cu mărturisiri. Concentrare pe o temă de interes personal pentru care nativii vor trebui să se informeze, să citească, să studieze, să se consulte cu specialiștii. Pe 2 septembrie, Mercur va intra în zodia Fecioarei și, până pe 18 septembrie, va introduce o doză necesară de logică, de măsură și adecvare la situația momentului în reacțiile, atitudinea și comportamentul lor față de un prieten sau un grup de apropiați cu care dezvoltă activități comune.

Între 4 septembrie, după ora 13:32′, și 5 septembrie, mici surprize în viața de familie. Risc, întreaga săptămână, de dezechilibru organic, provocat de munca în exces sau de epuizarea în activități care solicită rezistența organismului, consumându-le Scorpionilor rezervele de energie.

Citește și horoscop Urania săptămânal, previziunile astrale pentru celelalte zodii.

