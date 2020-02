Între 29 februarie și 1 martie, seara, discrete destabilizări provocate de starea de spirit sau de impresia pe care o va crea un partener printr-o inițiativă sau prin felul de a vorbi și a se purta cu nativul.

Între 1 martie, după ora 21:21′, și dimineața zilei de 4 martie, context puțin semnificativ; în cazuri particulare, comunicare cu o persoană sau cu o instituție pe teme financiare, fără ca, prin asta, să se aducă o schimbare semnificativă unei situații în derulare. Între 4 martie, după ora 06:26′, și dimineața zilei de 6 martie, reticență sau chiar rezistență a Scorpionilor față de o solicitare care li se adresează în vederea integrării lor într-un grup (de studiu, de cercetare, activitate de interes public).

Impresiile anterioare, informațiile pe care nativul le deține nu sunt de natură să-l încânte sau să-i permită onorarea ofertei. Pe 4 martie, Mercur, aflat în mișcare aparent retrogradă, va reveni în zodia Vărsătorului; până pe 16 martie, câte un nativ poate afla lucruri de-a mirare despre unul sau ambii lui părinți, despre statutul unei case, al patrimoniului sau, mai ales, despre trecutul familiei din care face parte, care îl vor pune pe gânduri.

În ziua de 5 martie, planeta Venus va intra în zodia Taurului. Micul Benefic va patrona, până pe 3 aprilie, schimbări în percepția nativilor despre un bun, un proiect, un contract sau, invers, va (re)modela opinia partenerilor de viață, a colaboratorilor sau a dușmanilor despre ei, permițând atenuarea conflictelor sau chiar acceptarea unor condiții favorabile (și) din punct de vedere financiar nu doar moral, juridic sau profesional.

Din 6 martie, după ora 11:28′, va începe o perioadă în care orgoliul Scorpionilor va spori mai ales dacă, în plan profesional și public, aceștia se vor confrunta cu contestări, acuzații, competiții nedrepte, atacuri care vizează funcția pe care o dețin.