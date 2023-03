Deși se repetă în fiecare an, Nunta Cosmică nu poate avea loc de mai multe ori pe an. Luna intră în Taur la fiecare 28 de zile, însă Soarele nu poate fi în Berbec decât o dată pe an. Data evenimentului se schimbă însă în fiecare an, fiind determinată de momentul Lunii noi în Berbec.

HOROSCOP. E momentul să fim creativi

Este fuziunea cea mai armonioasă a energiilor yin-yang, care există în noi, dar și în tot ceea ce mișcă viața! Este darul pe care Divinitatea ni-l oferă, pentru a fuziona armonios cu iubirea Universală! Este o energie spirituală puternică!

Cu această ocazie, putem iniția proiecte spirituale și altruiste. Cei care au început deja să descopere propria Piatra Filosofală vor culege roadele Divine.

E necesar să fim creativi și să punem în practică ideile, care sunt manifestate deja în planurile subtile. Dar fără a ne folosi de oameni.

