Citește Horoscop săptămânal Taur. Previziuni pentru perioada 23 – 29 mai 2026, realizat de Urania în exclusivitate pentru Libertatea. Află ultimele previziuni astrale pentru nativii din zodia Taur.

Horoscop săptămânal Taur – 23 – 29 mai 2026

Posibile confruntări chiar în dimineața zilei de 23 mai, cu un părinte sau cu o rudă cu care Taurii nu vor ajunge la o înțelegere. Între 23 mai, după ora 9:57′, și 25 mai după-amiaza, relațiile de prietenie sau cele de simpatie ori de dragoste și atașamentele afective vor evolua normal, banal, fără confruntări sau nemulțumiri.

Între 25 mai, după ora 17:34′, și zorii zilei de 28 mai, casele sănătății vor primi influențele a trei planete, în tranzit prin zodia Berbecului, ce controlează casa a XII-a, care vor naște diferite ipostaze de viață sau vor alimenta tot felul de idei care le vor abate atenția nativilor de la lucrurile importante.

Între 28 mai, după ora 3:53′, și 29 mai, opoziția Marte/Lună Neagră se va manifesta contraproductiv, împingându-i pe unii nativi să pună în practică idei neinspirate în plan financiar pe baza unor informații incorecte, manipulate sau răstălmăcite, a unor sfaturi fanteziste sau a unor convingeri personale care nu se bazează pe logică și pragmatism, ci pe dorințe, emoții, ambiții ori proaste evaluări ale unei situații.

Dar cel mai mult vor conta, prin efectul lor negativ, dialogurile cu cei care își arogă un statut de specialist, convingându-i ușor pe nativii care nu vor verifica temeiul respectivelor informații sau sugestii.

Ba mai mult, acest context astral va avea și o doză de eroare, de absurd, de exagerare sau de provocare, ce ar putea contribui în mod dramatic la alterarea unei relații. În sfârșit, tot în acest răstimp va funcționa un careu în T, pe direcția brațelor Crucii Fixe (Taur, Vărsător, Scorpion), care va antrena și aspectele de viață socială sau mecanismele de exercitare a profesiei astfel încât acest context ar putea să destabilizeze sectorul carierei și al valorificării superioare a meseriei. La sfârșitul săptămânii, Taurii ar putea fi constrânși să accepte „cu voce tare” o chestiune în care nu cred cu adevărat.

Citește și horoscop Urania săptămânal, previziunile astrale pentru celelalte zodii.

HOROSCOPUL ZILEI te așteaptă! Fii primul care află ce spun astrele despre tine. ABONEAZĂ-TE