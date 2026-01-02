Citește Horoscop săptămânal Taur. Previziuni pentru perioada 3 – 9 ianuarie 2026, realizat de Urania în exclusivitate pentru Libertatea. Află ultimele previziuni astrale pentru nativii din zodia Taur.

Horoscop săptămânal Taur – 3 – 9 ianuarie 2026

Între 3 și 4 ianuarie, după-amiaza, deplasări dificile, asociate cu blocaje sau întârzieri în zone de trafic (drum, gară, aeroport, hotel, cabană, munte).

În ziua de 3 ianuarie, în sectorul casei a III-a a comunicării și a deplasărilor, pe fondul Lunii Pline în Rac, există riscul ca nativii să nu primească la timp niște informații sau să nu poată comunica cu unele persoane sau instituții. Unii nativi vor trebui să analizeze obiectiv și lucid statutul lor profesional și să accepte nevoia de consolidare a pregătirii lor printr-un plus de cunoștințe practice și dobândire a de dexterități.

Tot pe 3 ianuarie, Kiron va reveni la mișcarea directă și va relua o serie de secvențe de viață privitoare la sănătate, care s-au petrecut în preajma datei de 31 iulie 2025, a căror evoluție nu s-a încheiat, și care le vor impune luarea unor decizii. Între 4 ianuarie, după ora 15:44′, și 6 ianuarie, după-amiaza, discrete nemulțumiri domestice ori familiale născute din viziuni și interese divergente cu ale celor alături de care trăiesc (părinți/copii).

Între 6 ianuarie, după ora 18:57′, și începutul zilei de 9 ianuarie, în planul relațiilor personale doar cele de prietenie vor funcționa armonic: în plan sentimental, cei născuți în zodia Taurului vor adopta o atitudine mai rece, obiectivă, care să le permită să observe niște aspecte fără a fi influențați de slăbiciunile afective. Din 9 ianuarie, după ora 02:26′, efort de a menține un echilibru în plan organic între solicitare și efort.

Între 6 și 10 ianuarie, Soarele, Marte și Venus se vor afla într-o triplă conjuncție care va înainta cu câte un grad pe zi (16°, 17°, 18°, 19° și 20° Capricorn) până pe 10 ianuarie, când acestea vor face o opoziție la grad perfect cu Jupiter, aflat la 20° Rac; tensiunea generată de acest context fiind resimțită pe direcția celor două case ale comunicării și deplasărilor și a relațiilor cu varii instituții.

Citește și horoscop Urania săptămânal, previziunile astrale pentru celelalte zodii.

HOROSCOPUL ZILEI te așteaptă! Fii primul care află ce spun astrele despre tine. ABONEAZĂ-TE