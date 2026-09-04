Când începe MasterChef România 2026, la PRO TV

MasterChef România 2026 revine pe micile ecrane, la PRO TV și pe VOYO, din 7 septembrie, iar la cârma emisiunii este aceeași echipă formată din Gina Pistol, prezentatoarea emisiunii, și jurații show-ului culinar, Chef Sorin Bontea, Chef Florin Dumitrescu și Chef Cătălin Scărlătescu.

Cine prezintă MasterChef 2026 și cine sunt jurații

Jurații MasteChef România sunt Chef Sorin Bontea, Chef Florin Dumitrescu și Chef Cătălin Scărlătescu, trei dintre cei mai apreciați bucătari din România.

Gina Pistol, Sorin Bontea, Florin Dumitrescu, Catalin Scarlatescu la MasterChef Romania 2026Icon photoVEZI GALERIA  FOTOPOZA 1 / 2

Gina Pistol – prezentatoarea MasterChef 2026

Gina Pistol este soția lui Smiley și una dintre cele mai îndrăgite personaje de pe micul ecran. A devenit foarte cunoscută ca prezentatoare a unor emisiuni de succes de la Antena 1, precum Chefi la cuțite și Asia Express, iar în trecut a participat la diverse emisiuni-concurs (inclusiv la PRO TV)

Sorin Bontea – jurat MasterChef România

Sorin Bontea este pe micul ecran de mai bine de un deceniu, iar rolul de jurat la MasterChef, alături de Florin Dumitrescu și Cătălin Scărlătescu, i se potrivește de minune. De altfel, faimosul chef a dobândit un capital suplimentar de popularitate după ce a câștigat Asia Express alături de Răzvan Fodor. În vârstă de 53 de ani, chef Bontea are o soție și doi copii superbi, însă mărturisește că meseria aleasă l-a ținut nu o dată departe de familie.

Florin Dumitrescu – jurat MasterChef 2026

Florin Dumitrescu și-a descoperit pasiunea la 14 ani, după ce a fost impresionat de o emisiune TV unde un chef italian preparase o farfurie cu spanac. Ajutat de tatăl său, imediat după s-a angajat ca ajutor la un restaurant din București, unde salariul era de 100 de dolari. În doar trei ani, Florin Dumitrescu a câștigat o experiență colosală în bucătărie. În anul 2012, Florin  și-a făcut debutul în televiziune, la PRO TV, cu emisiunea „MasterChef”, avându-i colegi, în calitate de jurați, pe Sorin Bontea și Cătălin Scărlătescu.

Cătălin Scărlătescu- jurat MasterChef România 

Chef Cătălin Scărlătescu povestea în urmă cu ceva timp, că prima oară s-a gândit că vrea să fie bucătar în vara anului 1987, pe când avea 16 ani și muncea la Hotelul Flamingo din Eforie Sud, unde era curier. L-a atras faptul că „am văzut că şeful bucătar era cel care avea cea mai tare maşină, cea mai frumoasă casă, cei mai bine îmbrăcaţi copii şi mi-am zis că asta vreau să fiu şi eu”. Acum, acesta are o experiență colosală și este unul dintre cei mai apreciați bucătari, la vârsta de 54 de ani.

Program MasterChef, sezonul 11, la PRO TV 

Premiera MasterChef România este pe 7 septembrie și se va difuza în zilele de marți și miercuri, începând cu orele 20.30, la PRO TV și cu o zi înainte pe VOYO.

Schimbări și reguli noi MastercChef 2026

Anul acesta, MasterChef România a dat startul filmărilor cu un moment de amploare: 120 de concurenți vor intra într-un bootcamp spectaculos chiar din primul episod și vor găti simultan pentru un loc în competiție. Este cel mai mare număr de concurenți care au gătit vreodată în același timp într-un show culinar din România, un record care marchează începutul unui sezon construit să pună la încercare nu doar tehnica în bucătărie, ci și creativitatea, și spontaneitatea concurenților.

„Aș îndrăzni să spun că MasterChef anul acesta este, de fapt, noul MasterChef. Show-ul cu care a început gătitul de televiziune din România se reinventează major în acest sezon. Vom trăi împreună mai multe recorduri, cum ar fi, de exemplu, cel mai mare număr de concurenți care vor găti simultan într-o emisiune de televiziune.

Urmează un sezon care va ține cu sufletul la gură în fiecare episod, cu invitați și situații complet surprinzătoare, cu cei trei chefi în ipostaze cum nu i-ați mai văzut și cu un nivel de cooking care trece la nivelul următor. Românii care iubesc gătitul acasă sau la TV vor avea un singur show de cooking în toamna aceasta, iar acest show nu poate fi decât primul din viața lor, adică MasterChef”, a declarat Radu Croitoru, Senior Creative Producer PRO TV.

Care e marele premiu MasterChef 2026 

Marele premiu la MasterChef România 2026 este în valoare de 75.000 de euro, alături de titlul de câștigător al emisiunii. Astfel că startul emisiunii începe cu 120 de concurenți care speră la premiul cel mare și trofeul, însă rămâne de văzut care sunt cei norocoși.

Câștigătorii MasterChef România din anii trecuți

Sezonul 1 (2012): Petru Buiucă
Sezonul 2 (2013): Aida Parascan
Sezonul 3 (2014): Jesica Zamfir
Sezonul 4 (2014): Ciprian Ogarcă
Sezonul 5 (2015): Andrei Voica
Sezonul 6 (2017): Robert Petrescu
Sezonul 7 (2019): Alina Gologan
Sezonul 8 (2022): Gabriela Dima
Sezonul 9 (2024): Georgiana Ene
Sezonul 10 (2025): Cosmina Boboc

Despre MasterChef România 

MasterChef România este versiunea locală a celei mai populare competiții culinare televizate la nivel mondial, bazată pe formatul britanic creat de Franc Roddam. Show-ul este difuzat pe postul PRO TV și pe platforma VOYO.

Pasiunea pentru gătit este pusă la încercare într-o serie de provocări solicitante (probe de presiune, cutia misterelor, gătit la exterior pentru grupuri mari). Bucătari amatori din toată țara concurează pentru titlul de MasterChef România și un premiu substanțial în bani. Show-ul a fost prezentat în trecut și de Răzvan Fodor.

Emisiunea a debutat în România în martie 2012, având o contribuție majoră în popularizarea gastronomiei de tip fine dining în cultura media românească

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