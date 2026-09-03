Apariția Isabelei la VIVA! Influencers Party a atras atenția și în mediul online. Fiica Oanei Roman a ales pentru eveniment o rochie lungă, cu imprimeu floral, în ton cu dress code-ul petrecerii. După ce a publicat o fotografie cu fiica sa, Oana Roman a observat că imaginea a generat mai multe comentarii legate de ținuta adolescentei. Vedeta a decis să răspundă celor care au făcut observații și a explicat că Isabela își alege singură hainele și își construiește propriul stil.

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„Isa e înaltă și deja domnișoară”

Oana Roman a subliniat că fiica sa are propriile preferințe vestimentare și că nu își dorește ca aceasta să se îmbrace pentru a fi pe placul celor care o urmăresc în mediul online.

„Ieri postasem o poză cu ea de la petrecerea Viva. Tot internetul a comentat despre ținuta ei, de parcă cerusem eu cuiva părerea. Isa e înaltă și deja domnișoară. Se îmbracă fix cum vrea ea și are stilul ei. Nu trebuie să fie pe placul nimănui, decât pe placul ei. Își alege singură hainele de când avea 5 ani. Are propria ei personalitate și propriile ei gusturi. Am crescut-o responsabilă și independentă”, a scris Oana Roman pe rețelele de socializare.

Vedeta a transmis astfel că alegerea vestimentară îi aparține Isabelei și că nu consideră că fiica sa trebuie să își schimbe stilul în funcție de opiniile celor din mediul online.

Cum s-a îmbrăcat Isabela la petrecere

Pentru eveniment, Isabela a purtat o rochie lungă, cu imprimeu floral, în nuanțe de roz, alb și verde. Ținuta a fost completată de o geantă de mici dimensiuni și accesorii discrete. Apariția a respectat tema evenimentului, iar Isabela a ales un stil potrivit vârstei sale. Oana Roman a precizat că fiica sa își alege hainele singură încă de la vârsta de cinci ani.

În mesajul transmis online, Oana Roman a pus accent pe personalitatea fiicei sale și pe faptul că aceasta are libertatea de a-și exprima propriile preferințe. Vedeta consideră că Isabela nu trebuie să urmărească opiniile celor din jur atunci când vine vorba despre felul în care se îmbracă.

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