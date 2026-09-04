În luna iulie, deși s-au înregistrat ușoare creșteri față de luna precedentă, analiștii estimează o contracție a vânzărilor pentru întreg anul, din cauza consumului privat scăzut și a menținerii salariilor reale în teritoriul negativ, arată INS.

Pe seria ajustată, scăderea din iulie 2026 comparativ cu aceeași lună din 2025 a fost de 6,1%, în timp ce pe seria brută reducerea a fost de 6,2%. Această dinamică reflectă o scădere semnificativă a achizițiilor de bunuri comparativ cu anul anterior.

Declinul vine într-un context economic dificil, marcat de majorări de TVA și alte taxe încă din 2025. Aceste măsuri au dus la scumpirea bunurilor de larg consum, iar inflația, deși în scădere față de maximele anterioare, rămâne printre cele mai ridicate din Uniunea Europeană.

Grafic realizat pentru luna iulie de Eurostat

Pe piața muncii, rata șomajului a scăzut la 6,4% în iulie 2026, cu 0,4 puncte procentuale sub nivelul din iunie. Cu toate acestea, salariile reale continuă să fie în scădere, cu o reducere de 6,3% în iunie 2026 comparativ cu aceeași perioadă din 2025.

Salariul minim brut pe economie din România s-a majorat de la 1 iulie 2026 la 4.325 de lei, marcând o creștere de 275 de lei față de valoarea anterioară de 4.050 de lei. Totuși, din toată această majorare, salariatul primește efectiv în mână doar 125 de lei. Restul banilor merge direct în bugetul statului. Și mai mult, o mare parte din această creștere este mâncată de inflație.

Indicatorul Așteptărilor de Ocupare a Forței de Muncă (EEI) a rămas la 100,7, sugerând intenții de angajare ușor peste media istorică. În timp ce managerii din industrie și servicii prevăd creșteri ale ocupării forței de muncă, retailerii semnalează planuri mai prudente de angajare.

INS concluzionează că, deși există semne modeste de redresare, consumul privat și perspectivele economice generale rămân sub presiune în 2026.

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