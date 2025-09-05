Citește Horoscop săptămânal Taur. Previziuni pentru perioada 6 – 12 septembrie 2025, realizat de Urania în exclusivitate pentru Libertatea. Află ultimele previziuni astrale pentru nativii din zodia Taur.

Horoscop săptămânal Taur – 6 – 12 septembrie 2025

În ziua de 6 septembrie, activități socioprofesionale cu impact la un public alcătuit din colegi, specialiști sau spectatori și observatori, abordate de către cei născuți în zodia Taurului sobru și cumpătat, pentru a nu se expune criticilor.

Între 6 septembrie, după ora 18:55′, și 8 septembrie seara, relațiile personale de simpatie, de prietenie, în principal, și cele bazate pe atracție și iubire, secundar, vor fi influențate de Luna Plină în Pești, asociată cu o eclipsă totală de Lună, care va intensifica trăirile interioare.

Nu e sigur dacă acest accent afectiv va aduce un plus de fericire, pentru că unele reacții ar putea evolua strident sau dezvălui impresii, convingeri sau temeri care nu au fost până atunci rostite cu voce tare, iar mărturisirea lor ar putea crea o impresie profundă asupra celor vizați care ar putea reacționa bizar sau disproporționat. Întreaga săptămână va funcționa profitabil pentru cei care desfășoară activități de creație sau de interpretare pentru care vor fi atenți la detalii și dedicați unei cauze: pregătirea unei expoziții, a unui concert, a unei înregistrări, repetiții la teatru, muncă asupra unui manuscris.

Între 8 septembrie, după ora 21:37′, și sfârșitul zilei de 10 septembrie, marcaj astral care ar putea alimenta o dezordine organică sau o neliniște interioară. Stresul la locul de muncă se va accentua de la sfârșitul săptămânii și va dura, cu intensități diferite, până pe 21 septembrie, când va părăsi sectorul muncii de fiecare zi și al activității profesionale curente.

Între 10 septembrie, după ora 23:04′, și 12 septembrie, Luna va tranzita casa I a personalității și va mai tempera agitația ultimelor zile, dându-le nativilor răgazul necesar să găsească puterea de a face față tuturor obligațiilor personale, familiale sau socioprofesionale asumate dintr-un sentiment al datoriei sau din resemnare; disonanțe parteneriale.

