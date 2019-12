Între 8 decembrie, după ora 9:30, și după-amiaza zilei de 10 decembrie, efort de a ține sub control o relație afectivă, care pare că se destramă sub efectul evenimentelor destabilizatoare, pentru care propria lor atitudine rigidă și inflexibilă poate fi o cauză. Deși acești nativi au, în sectorul casei I, cei doi Benefici, totuși, efectele acestor tranzite nu se văd imediat, așa că, deocamdată, vor opera celelalte două planete care le-au impus și până acum să decidă restricții și să ia măsuri sub forma unor sancțiuni.

Pe 9 decembrie, Mercur va intra în zodia Săgetătorului și le va da nativilor până pe 29 decembrie impulsuri binevenite de optimism și încredere în judecata, flerul sau logica lor. Până spre 22 decembrie, ei vor fi chiar animați de speranța unor rezolvări personale favorabile.

Între 10 decembrie, după ora 18:47, și începutul zilei de 13 decembrie, cele două case ale sănătății vor fi solicitate de opozițiile care se vor exercita asupra acestei axe. Deși nu va fi vorba de riscuri și suferințe, cei maturi sau cei care au deja instalate afecțiuni circulatorii, loco-motorii, arteriale ori hepatice ar putea înregistra niște fluctuații ale stării lor de sănătate, mai ales dacă vor face imprudențe (efort fizic, lipsa medicației, alimentație incorectă), pentru că acest răstimp va sta sub semnul încercărilor venite din partea Lunii Pline, din 12 decembrie, care va acționa aici.

Din 13 decembrie, după ora 1:23, relațiile parteneriale se vor desfășura anevoios din cauza comunicării marcate de prudență a Capricornilor și din cauza atitudinii ostile a partenerilor de dialog. Nu va fi un moment prielnic pentru împăcări.

