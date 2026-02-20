Citește Horoscop săptămânal Capricorn. Previziuni pentru perioada 21 – 27 februarie 2026, realizat de Urania în exclusivitate pentru Libertatea. Află ultimele previziuni astrale pentru nativii din zodia Capricorn.

Horoscop săptămânal Capricorn – 21 – 27 februarie 2026

Între 21 și începutul zilei de 22 februarie, nativii vor fi nemulțumiți de felul în care evoluează relațiile cu membrii familiei din care provin sau de problemele pe care le ridică administrarea unor imobile, terenuri sau conflictele mai vechi, nerezolvate, ba chiar amplificate, odată cu intrarea în acest sector a planetelor Neptun și Saturn, în zodia Berbecului, care împing spre atitudini refractare unei soluții favorabile și alimentează orgoliile și ambițiile dictate de prejudecata celor în vârstă că au dreptul să-și impună punctul de vedere.

Între 22 februarie, după ora 1:31′, și zorii zilei de 24 februarie, oscilații în registrul afectiv, dar și o posibilă destabilizare a relațiilor dintre părinții Capricorn și copiii lor, care emit capricii sau pretenții ce nu pot fi satisfăcute sau pe fondul unei descoperiri posibile, între 26 și 28 februarie, cu privire la modul în care aceștia cheltuiesc banii care le vor impune Capricornilor să ia măsurile necesare.

Între 24 februarie, după ora 4:29′, și dimineața zilei de 26 februarie, stare de spirit bună: optimism, detașare de factorii de stres, nevoie de a compensa prin cultivarea unor activități relaxante tristețile sau enervările cotidiene.

Bună comunicare la locul de muncă sau în legătură cu desfășurarea activităților profesionale, dar și tendința de a se grăbi, de unde și riscul unor erori; va fi nevoie de atenție și de verificarea atentă a unor lucrări, mai ales dacă este vorba de documente.

Între 26 februarie, după ora 7:11′, și 27 februarie, relațiile parteneriale vor sta sub semnul unei dorințe de amânare, de eschivare, de solicitare a unui timp necesar informării, documentării și reflectării înaintea luării unei decizii care se va prelungi până pe 21 martie, când Mercur, planeta gândirii, a comunicării și a negocierii, va reveni la mersul direct, după ce va fi intrat în mișcare retrogradă pe 27 februarie.

