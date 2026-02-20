Citește Horoscop săptămânal Vărsător. Previziuni pentru perioada 21 – 27 februarie 2026, realizat de Urania în exclusivitate pentru Libertatea. Află ultimele previziuni astrale pentru nativii din zodia Vărsător.

Horoscop săptămânal Vărsător – 21 – 27 februarie 2026

Între 21 și începutul zilei de 22 februarie, sectorul comunicării, al contactelor umane ocazionale, al deplasărilor și al învățăturii sau al examenelor nu va asigura niciuneia dintre aceste ipostaze un cadru astral favorabil.

Pe fond, se va înregistra oboseală, stres, drumuri inutile, dialoguri irelevante sau care se vor încheia pe un ton conflictual, blocaje, întârzieri, amânări fără un motiv plauzibil, spirit necooperant. Între 22 februarie, după ora 1:31′, și zorii zilei de 24 februarie, tensiunile interumane resimțite de nativi în relația lor cu părinții sau cu rudele în vârstă vor căpăta acum datele unui conflict deschis, cu acuzații, reproșuri și mânie.

Mai specială ar putea fi, în cazul unora, perioada 26-28 februarie, când cvadratura la grad perfect dintre Marte, aflat în Vărsător, și Uranus, Guvernatorul Vărsătorilor, din Taur, poate crea situații imprevizibile, grăbi un final brusc sau da o tentă neașteptată unor confruntări.

Fiind dublu vizați, probabil că și nativii vor greși, vor exagera sau nu se vor putea opri la timp din tumultul replicilor; combativitate și exces. Între 24 februarie, după ora 4:29′, și dimineața zilei de 26 februarie, nativii nu vor da o greutate sau o importanță specială relațiilor personale: vor menține o comunicare agreabilă, interesantă, dar se vor feri de abisul unor trăiri profunde, pe care vor căuta să le înlocuiască cu plăcerea unor momente de bucurie și relaxare.

Între 26 februarie, după ora 7:11′, și 27 februarie, posibil disconfort gastric și oboseală accentuată. Relație armonioasă între sectorul banilor și cel al muncii (șase trigoane!) care poate asigura o inițiativă binevenită pe calea rezolvării unei probleme mai vechi de statut profesional sau de salarizare, dar a cărei punere în practică va întârzia până spre 21 martie, când Mercur va reveni la mersul direct, după ce va fi intrat în mișcare retrogradă pe 27 februarie.

