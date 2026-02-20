Citește Horoscop săptămânal Balanță. Previziuni pentru perioada 21 – 27 februarie 2026, realizat de Urania în exclusivitate pentru Libertatea. Află ultimele previziuni astrale pentru nativii din zodia Balanță.

Horoscop săptămânal Balanță – 21 – 27 februarie 2026

Între 21 și începutul zilei de 22 februarie, semne evidente că o relație partenerială „scârțâie”. Uneori, Balanțele ar putea asista la felul în care un parteneriat de orice fel (inclusiv căsătoria) se deteriorează sub impactul distructiv al unor aroganțe, acuzații, provocări, sfidări sau pretenții deplasate.

Balanțele, care urăsc structural conflictele, vor încerca să aplaneze aceste disensiuni, dar s-ar putea ca provocările să fie prea puternice pentru a le ignora și atunci vor fi obligate să aibă și ele o reacție.

Între 22 februarie, după ora 1:31′, și zorii zilei de 24 februarie, pe fondul unor îndoieli și neconcordanțe legate de statutul unor bani sau bunuri aflate în dispută cu alte persoane cointeresate, este posibil ca, între 26 și 28 februarie, în casa a VII-a să se producă unul sau mai multe evenimente care să pună într-o lumină nouă aceste interese materiale și să-i oblige pe nativi să țină cont de noua ecuație în care se vor derula aceste litigii sau dispute.

Între 24 februarie, după ora 4:29′, și dimineața zilei de 26 februarie, oarecare instabilitate interioară, disponibilitate spre speculațiile intelectuale, spre cochetăria cu diferitele ipostaze de viață personală sau din dorința de a vedea cum funcționează ei în alte registre de viață familială sau profesională. Dacă miza va fi importantă, este bine să se alunge ideea de experiment sau de neimplicare ori de abordare superficială.

Între 26 februarie, după ora 7:11′, și 27 februarie, situații speciale, conjuncturi politice, economice sau profesionale care le vor impune nativilor o necesară revizuire a statutului lor actual și o evaluare a șanselor de a opera schimbări majore, care, din 27 februarie, vor fi încetinite de Mercur, în tranzit prin casa muncii, care va intra în mișcare aparent retrogradă, iar din 21 martie vor fi „grăbite”, mobilizându-i pe cei născuți în Balanță să ia o decizie.

