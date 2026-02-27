Citește Horoscop săptămânal Săgetător. Previziuni pentru perioada 28 februarie – 6 martie 2026, realizat de Urania în exclusivitate pentru Libertatea. Află ultimele previziuni astrale pentru nativii din zodia Săgetător.

Horoscop săptămânal Săgetător – 28 februarie – 6 martie 2026

În prima parte a zilei de 28 februarie, preocupări legate de regimul unei proprietăți imobiliare, funciare, patrimoniale; nativii nu sunt hotărâți cum și în ce direcție să acționeze poate din lipsa experienței, poate și că nu au informații lămuritoare.

Un factor important pe direcția înțelegerii lor îl va avea planeta Marte, care, pe 2 martie, va intra în zodia Peștilor și, până pe 9 aprilie, va insufla factori utili în plus, și anume flerul, intuiția sau suplețea în gândire. Între 28 februarie, după ora 10:17′, și 2 martie după prânz, comunicare interumană cam dezordonată și destul de puțin profitabilă, pentru că opozițiile și cvadraturile care vor funcționa vor vicia mesajele, dialogul sau chiar șansa de a primi un mesaj.

Între 2 martie, după ora 14:34′, și 4 martie seara, casa a X-a a valorificării superioare a meseriei, exercitarea autorității profesionale și a locului și rolului în societate vor fi marcate de tiparul astral al Lunii Pline în Fecioară, din ziua de 3 martie.

Deși, concret, pe termen scurt, nativii s-ar putea să nu trăiască vreun eveniment semnificativ, totuși, ea va reseta parcursul lor socioprofesional în 2026 pe direcția unei (mai) bune gestionări a competenței, a experienței și a notorietății. În casa a IV-a a relațiilor de familie, lucrurile se vor petrece invers: vor fi mai multe tranzite prin zodia Peștilor, care o vor controla, dar felul delicat, blând sau mai puțin turbulent ar putea fi insuficient pentru a se rezolva o chestiune pragmatică, altfel, relațiile ar trebui să funcționeze normal, respectuos, politicos sau chiar împăciuitor.

Între 4 martie, după ora 20:56′, și 6 martie, relațiile personale vor fi influențate, direct și indirect, de intrarea planetei Venus, pe 6 martie, în zodia Berbecului; până pe 30 martie, ea va imprima un fel riscant de a vorbi și iniția gesturi ce vor trăda adevăratele sentimente și intenții nutrite de nativi.

Citește și horoscop Urania săptămânal, previziunile astrale pentru celelalte zodii.

HOROSCOPUL ZILEI te așteaptă! Fii primul care află ce spun astrele despre tine. ABONEAZĂ-TE