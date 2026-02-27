Citește Horoscop săptămânal Vărsător. Previziuni pentru perioada 28 februarie – 6 martie 2026, realizat de Urania în exclusivitate pentru Libertatea. Află ultimele previziuni astrale pentru nativii din zodia Vărsător.

Horoscop săptămânal Vărsător – 28 februarie – 6 martie 2026

Pe 28 februarie, posibile discuții pe teme salariale sau evenimente la locul de muncă (reorganizarea și reevaluarea personalului) care vor atrage modificarea veniturilor prin noile încadrări pe care Vărsătorii le vor primi.

Poate că unele discuții preliminare s-au purtat deja, dar din 2 martie, când planeta Marte va intra în zodia Peștilor, și până pe 9 aprilie, tonul și atitudinea angajatorilor se vor schimba față de nativi. Se va observa o disponibilitate pentru înțelegerea fiecărei situații și găsirea celor mai bune soluții pentru plasamentul lor profesional, la care și Vărsătorii vor trebui să dea dovadă de un spirit cooperant.

Atenție însă că, până să fie puse în aplicare, cu excepția unor termene-limită fixate anterior, aceste măsuri, precum și soluțiile lor compensatorii ar putea să nu mai fie puse în aplicare, pentru că ele însele vor fi revizuite, corectate sau abandonate, după cum nici „soluțiile de criză” acceptate de către nativi, până când vor găsi un plasament convenabil, nu vor dura mult.

Între 28 februarie, după ora 10:17′, și 2 martie după prânz, constrângeri în relațiile parteneriale. Rezistați până spre 26 aprilie, când Uranus, Guvernatorul Vărsătorilor, va pleca din zodia Taurului și va schimba registrul „încrâncenat” de până acum. Între 2 martie, după ora 14:34′, și 4 martie seara, cele două sectoare ale banilor, câștigurilor și avantajelor vor primi marcajul Lunii Pline în Fecioară, din 3 martie, care va contribui la consolidarea mecanismului astral de care am vorbit în analiza referitoare la planeta Marte.

Între 4 martie, după ora 20:56′, și 6 martie, gradul de intoleranță al Vărsătorilor la impolitețe, la tupeu, la incorectitudine sau la incultură se va accentua din 6 martie, când planeta Venus va intra în zodia Berbecului și, până pe 30 martie, va susține reacțiile bruște și drastice ale nativilor față de derapajele unor astfel de persoane.

