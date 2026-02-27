Citește Horoscop săptămânal Balanță. Previziuni pentru perioada 28 februarie – 6 martie 2026, realizat de Urania în exclusivitate pentru Libertatea. Află ultimele previziuni astrale pentru nativii din zodia Balanță.

Horoscop săptămânal Balanță – 28 februarie – 6 martie 2026

Pe 28 februarie, preocupări legate de funcțiile sau calitățile oficiale pe care nativii ar trebui să și le asume, dar a căror punere în aplicare (aprobări, semnături finale, instalare pe funcție) se amână din varii motive.

Între 28 februarie, după ora 10:17′, și 2 martie după prânz, confruntări mai puțin prietenoase între nativi și unii apropiați născute din orgolii sau din lipsa de măsură și diplomație, ceea ce i-ar putea face pe nativi să se „șifoneze”. În ziua de 2 martie, planeta Marte va intra în zodia Peștilor și, până pe 9 aprilie, va tranzita casa a VI-a a sănătății, unde va avea un efect pozitiv fizic și psihic, susținând și amplificând efectele, pozitive și ele, ale Soarelui și ale planetei Mercur.

În planul activității profesionale, același Marte va tempera nemulțumirile sau le va da o formă de exprimare diplomatică, abilă, subtilă și nederanjantă pentru superiori, care, nedând curs unor orgolii, vor înțelege punctul de vedere și dorințele respectivului nativ.

Între 2 martie, după ora 14:34′, și 4 martie seara, cele două case ale sănătății vor evolua sub influența Lunii Pline în Fecioară, din 3 martie, care va avea un impact modest ca intensitate, dar nu de neglijat pentru echilibrul metabolic și digestiv (casa a XII-a), însă intens resimțit în cazul bolilor curente sau de scurtă durată (casa a VI-a), unde principalul beneficiar va fi psihicul prin detașarea voită și autocontrol în fața unor situații neplăcute sau stresante în regimul de muncă.

Între 4 martie, după ora 20:56′, și 6 martie, Luna va tranzita casa I a personalității și va accentua nevoia de echilibru în relațiile parteneriale. Pe 6 martie, planeta Venus va intra în zodia Berbecului și, până pe 30 martie, va funcționa ca un element de protecție în fața exagerărilor sau a presiunilor exercitate de un partener ori prin dreptatea venită „din afară” prin intervenția unei persoane sau a unei instituții.

Citește și horoscop Urania săptămânal, previziunile astrale pentru celelalte zodii.

HOROSCOPUL ZILEI te așteaptă! Fii primul care află ce spun astrele despre tine. ABONEAZĂ-TE