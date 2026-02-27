Citește Horoscop săptămânal Scorpion. Previziuni pentru perioada 28 februarie – 6 martie 2026, realizat de Urania în exclusivitate pentru Libertatea. Află ultimele previziuni astrale pentru nativii din zodia Scorpion.

Horoscop săptămânal Scorpion – 28 februarie – 6 martie 2026

Pe 28 februarie, nativii se vor dedica creativității, visării, analizei stării lor de spirit sau descifrării unor secvențe de viață ce li se vor părea că au o semnificație aparte; astfel, se vor justifica și anumitele îndoieli care îi vor cuprinde cu privire la vechile lor reprezentări, înțelegeri și atașamente, care vor declanșa un lanț de îndoieli existențiale și vor continua până la sfârșitul lunii martie și apoi până pe 9 aprilie, când Marte va părăsi semnul Peștilor.

Între 28 februarie, după ora 10:17′, și 2 martie după prânz, Scorpionii vor trebui să fie puternici, autoritari și eficienți în planul misiunilor sociale și al exercitării unor funcții sau al activităților importante în plan profesional; nu vor fi excluse piedicile, disputele, opozițiile sau subminarea venită din partea unor persoane de la care nativii nu se așteptau să adopte această atitudine față de ei.

Între 2 martie, după ora 14:34′, și 4 martie seara, deși, pe 3 martie, se va produce faza de Lună Plină în Fecioară, relațiile de prietenie sau apropierile umane bazate pe gusturi, interese și preocupări comune nu se vor modifica, în schimb, sectorul relațiilor afective va atrage atenția prin intensitatea cu care o relație sau ipostazele fericite ori dezamăgitoare vor fi trăite, pentru că Marte, nou-intrat în casa emoțiilor și a afectelor, le va da o profunzime și o vigoare speciale, deja amplificate de această fază.

Între 4 martie, după ora 20:56′, și 6 martie vor fi solicitate mai ales organele localizate în zona anatomică a capului, gândirea și procesele logico-raționale din cauza intrării planetei Venus, pe 6 martie, în zodia Berbecului, care va amplifica efectele perechii Saturn/Neptun, instaurând un comportament agitat, hiperreactiv, uneori chiar imprudent.

Totuși, ca Mic Benefic, până pe 30 martie, ea va atenua, în oarecare măsură, disfuncțiile organice și reacțiile comportamentale.

