Citește Horoscop săptămânal Leu. Previziuni pentru perioada 6 – 12 septembrie 2025, realizat de Urania în exclusivitate pentru Libertatea. Află ultimele previziuni astrale pentru nativii din zodia Leu.

Horoscop săptămânal Leu – 6 – 12 septembrie 2025

În ziua de 6 septembrie, relațiile parteneriale vor fi tulburate de izbucniri personale, de reacții inadecvate, de erorile partenerilor și de circumstanțele nefericite care vor complica o situație și așa tensionată.

Între 6 septembrie, după ora 18:55′, și 8 septembrie seara, evoluția treburilor personale sau oficiale referitoare la bani și bunuri va fi marcată de Luna Plină în Pești, din 7 septembrie, asociată cu o eclipsă totală de Lună, care va intensifica efectele acestei ipostaze astrale mai ales în sectorul casei a VIII-a, unde se pot derula tot felul de demersuri legate de soluționarea unei probleme litigioase (la notar, în instanță sau în legătură cu specificul și atribuțiile altor instituții ale statului).

Pentru că în acest sector se află Sensul vieții, implicat direct într-un trigon cu Jupiter, plasat într-o casă „ascunsă”, putem vorbi de o secvență de viață (partaj, ieșire dintr-un acționariat, moștenire, donație, finanțare) importantă atât în plan uman, relațional, cât și material prin noile circumstanțe pe care le va declanșa, dar a cărei adevărată motivație – profitabilă – va rămâne o necunoscută.

Între 8 septembrie, după ora 21:37′, și sfârșitul zilei de 10 septembrie, Leii vor trebui să facă efortul de a suporta interlocutorii neaveniți, întâlnirile la care trebuie să facă act de prezență, deplasările care vor deveni o corvoadă, în momentul în care ei ar dori să aibă liniștea necesară pentru a-și pune în ordine gândurile și trăirile lor prin triere, purificare și echilibrare.

Între 10 septembrie, după ora 23:04′, și 12 septembrie, provocări destabilizatoare, nevoie de echilibru și mobilizare a resurselor profesionale pentru a face față unor situații de excepție în planul carierei. Norocul lor va veni de la Micul Benefic și Protector, plasat în casa I a personalității lor, care îi va apăra de pericole și le va tempera impulsurile nărăvașe.

