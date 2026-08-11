Cu complexe moderne, turnuri spectaculoase de lansare, piscine cu valuri și centre de wellness extinse, țara vecină a devenit una dintre opțiunile favorite pentru românii care caută o vacanță scurtă, un city break sau un weekend prelungit la doar câteva ore de mers cu mașina de graniță.

Cele mai mari și mai spectaculoase parcuri acvatice maghiare

Atracțiile sunt adaptate pentru toate gusturile: de la iubitorii de adrenalină care caută cele mai lungi tobogane din Europa, până la familiile cu copii sau seniorii care doresc relaxare în ape termale. În plus, raportul calitate-preț rămâne un atu competitiv, biletele de acces pornind de la tarife foarte accesibile.

Printre destinațiile de top se numără parcul acvatic de agrement din Mogyoród, situat lângă faimosul circuit Hungaroring, la doar 15 minute de Budapesta. Acesta este cel mai mare din Ungaria, întinzându-se pe mai bine de 11 hectare și punând la dispoziția vizitatorilor nu mai puțin de 1,5 kilometri de tobogane.

Iubitorii de recorduri găsesc la Szeged complexul Napfényfürdő Aquapolis, ce se desfășoară pe o suprafață de apă de aproape 4.400 de metri pătrați. Complexul găzduiește 13 tobogane uriașe, vedeta fiind „Anaconda Albastră”. Cu o lungime de 272 de metri și o lansare dintr-un turn înalt de 30 de metri, acesta este cel mai lung tobogan acvatic din Europa cu funcționare pe tot parcursul anului.

Pentru zilele răcoroase sau ploioase, Aquaworld Budapesta oferă alternativa ideală, fiind promovat drept cel mai mare parc acvatic acoperit din Europa, dotat cu 11 tobogane gigant și 15 bazine. De asemenea, la malul lacului Balaton, parcul Annagora din Balatonfüred pune la dispoziție 12 tobogane pentru adulți, 3 pentru copii și al doilea cel mai mare bazin cu valuri din țară.

Cât costă o zi de răsfăț la apă

Turiștii care își planifică o vizită în parcurile acvatice din Ungaria trebuie să știe că tarifele variază în funcție de complex și de categoria de vârstă. În medie, o zi întreagă petrecută într-un aquapark costă între 80 și 155 de lei de persoană.

La Szeged, biletul de o zi pentru adulți ajunge la aproximativ 80 de lei, în timp ce elevii și pensionarii plătesc în jur de 43 de lei. Un bilet de familie (2 adulți și 2 copii) costă în jur de 220 de lei.

În zona capitalei, la Aquaréna de lângă Budapesta, tariful zilnic este de circa 155 de lei pentru adulți, 125 de lei pentru studenți și pensionari, respectiv 85 de lei pentru copii. La Aquaworld Budapesta, adulții achită în jur de 135 de lei, studenții și pensionarii – 108 lei, iar copiii cu vârste între 3 și 10 ani plătesc aproximativ 68 de lei, biletul de familie ajungând la 353 de lei.

În ansamblu, un grup familial format din patru persoane va cheltui între 250 și 500 de lei doar pentru intrările la aquapark, sumă considerată atractivă pentru nivelul dotărilor oferite.

Hajdúszoboszló, magnetul pentru peste un milion de turiști

Evoluția spectaculoasă a turismului balnear maghiar este vizibilă mai ales la Hajdúszoboszló, unde se află Hungarospa, cel mai mare complex de acest tip din Europa. Locația reunește sub un singur concept plaje, parc acvatic, ștrand și bazine acoperite, punând la dispoziție 45 de bazine și 15 tobogane.

Stațiunea a înregistrat performanțe turistice deosebite, numărul înnoptărilor depășind din nou pragul de un milion atât în 2024, cât și în 2025. Cu un total de 1.144.000 de înnoptări consemnate în anul 2025, Hajdúszoboszló se menține pe podiumul destinațiilor din Ungaria, alături de locuri consacrate precum Hévíz, Siófok sau capitala Budapesta. Ponderea mare a turiștilor români confirmă faptul că parcurile acvatice din țara vecină rămân o alegere de top pentru vacanțele de vară.

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