De Alexandra Radu,

Festivalul, avându-l ca centru pe Murugan, zeul hindus al războiului, celebrează nașterea zeului dar și triumful binelui asupra răului. În mitologia hindusă, cu ocazia Thaipusamului Murugan primea de la mama sa, zeița Parvati, arma Vel, prin puterea ei învingând demonii și salvând omenirea.

Festivalul, care durează trei zile, s-a încheiat ieri, iar Libertatea vă oferă imagini în exclusivitate. Potrivit organizatorilor, anul acesta la Thaipusam au participat aproximativ 1.600.000 de oameni.

Pelerini purtând fructe agățate cu cârlige de piele, țepușe de argint trecute prin limbă și obraji, rugăciuni și transe, totul învăluit în ritm de muzică indiană și fum de bețișoare parfumate. Așa arată Thaipusam, sărbătoarea zeului hindus al războiului, celebrată de milioane de oameni în întreaga lume.

Cele 272 de trepte spre templu

Un pelerin poartă lămâi verzi și flori agățate cu cârlige de spate in timpul festivalului Thaipusam dedicat zeului războiului din mitologia hindusă, Murugan.

La Batu Caves, o suburbie a capitalei malaeziene, Kuala Lumpur, templul lui Murugan, localizat într-o peșteră enormă într-un deal împădurit cu junglă, atrage milioane de vizitatori de-a lungul anului. Într-o zi obișnuită, locul pare gol și liniștit comparat cu mulțimea de pelerini care se revarsă în ritmul muzicii religioase Tamil pe cele 272 de trepte spre templul lui Murugan în timpul celor 3 zile ale Thaipusamului.

Recomandări Dragoș Pătraru, despre cazul Daniela Crudu: Ai citit jumătate din cărțile citite de Pleșu? Ok, ai voie să suni la 112

Etnicii Tamil din Malaezia, cu o istorie de sute de ani, majoritatea veniți în timpul colonizării britanice, numără aproape 2 milioane de oameni, iar Thaipusam este unul din cele mai importante festivaluri hinduse celebrate acolo de-a lungul anului.

Mii de pelerini se îndreaptă spre templul lui Murugan de la Batu Caves, unii purtând mini altare ale zeului ilustrat în diverse momente ale vieții. Alături de intrarea templului stă o statuie a lui Murugan purtând armă Vel, înaltă de 37 m, cea mai mare statuie a lui Murugan din lume.

Pelerini purtând ghirlande de flori și ofrande se îndreaptă spre templul de la Batu Caves.

10 kilometri în care binele se luptă cu răul

Pentru pelerini, drumul de aproximativ 10 km reprezintă o luptă interioară a binelui cu răul, mulți dintre ei supunându-se unor penitențe fizice pe care le depășesc prin credința în puterea zeului Murugan. Credincioșii aduc ofrande pe altarul zeului, căutând binecuvântările lui sau îndeplinindu-și jurămintele față de zeu făcute în anii trecuți. “Oamenii se roagă în general pentru sănătate și prosperitate. Eu am fost fericit să duc ofrande pentru sănătatea mea și binele familiei mele, dar și pentru a arăta frumusețea zeului Murugan”, spune Sharvesh, în vârstă de 19 ani, care participă în fiecare an cu familia.

Recomandări De ce Parchetul General nu elucidează dosarul ce o vizează pe soția președintelui Iohannis. Lucrurile au fost alunecoase încă de la început

Un pelerin dansează în transă, cărând un altar al zeului Murugan înspre templul de la Bătu Caves. Familia este în jur și îl susține pe durata experienței cu momente de odihnă, apă și cântând repetitiv mantra “vel, vel”, numele armei cu care Murugan a învins demonii.

Mii de pelerini urcă cele 272 de trepte spre templul lui Murugan. Fluxul de oameni este neîntrerupt timp de trei zile.

În pregătirea pentru pelerinaj, mulți dintre credincioși postesc pentru o luna cu o dietă vegetariană, meditează și se îndepărtează de activitățile zilnice. Întregul pelerinaj se întâmplă cu susținerea familiei, de multe ori fiecare familie având un reprezentant care îndeplinește un jurământ față de zeu, aducând binecuvântari întregii familii.

Recomandări Afacere profitabilă pentru Dragoș Anastasiu, patronul firmei Eurolines și apropiat al PNL. E la un pas să pună mâna pe un teren public, la o treime din prețul expertizei!

Primul an al lui Daanishwaran

Daanishwaran, în vârstă de 23 de ani, a participat anul acesta la Thaipusam susțînându-și prietenii și familia în pelerinajele lor. “Este primul an din ultimii câțiva în care nu car kavadi, motivația mea principala a fost anul acesta să îmi ajut prietenii și familia să își îndeplinească jurămintele. A fost o provocare să îi ghidez și să îi protejez prin mulțimea enormă. Am simțit aceeași oboseală ca anii trecuți când eu cărăm ofrandele. Am realizat faptul că fără ajutorul familiei și prietenilor ne-ar fi imposibil să parcurgem pelerinajul”, a spus Daanishwaran.

La începutul drumului pelerinii se purifică spălându-se cu apă, unii își rad și părul de pe cap la multele din frizeriile temporare deschise pentru festival. Ritualul de purificare se încheie cu ungerea frunții cu uleiuri și prafuri aromatice.

Un pelerin se spală în mod ritual înaintea începerii drumului către templul de la Batu Caves. Purificarea rituală prin spălare și ungere cu uleiuri și prafuri aromatice îi ajută pe credincioși să lase cele lumești în urmă pe durata pelerinajului și să își concentreze gândurile asupra îndeplinirii jurământului față de zeu.

Mii de oameni de toate vârstele își rad părul de pe cap înaintea începerea pelerinajului. Anul acesta organizatorii festivalului au făcut un parteneriat cu un ong local prin care pelerinii își pot dona părul pentru peruci de care vor beneficia bolnavii de cancer.

Înainte de începerea drumului spre templu, credincioșii sunt binecuvântați de către preoții hinduși iar unii din pelerini în ritmul muzicii Tamil intră intr-o tranșă ușoară care le permite să se concentreze pentru a infrunta penitența fizică din timpul pelerinajului. Apoi familiile extinse, însoțite de grupuri de muzică tradițională pornesc spre templul lui Murugan.

Un preot hindus binecuvântează în timpul unei scurte ceremonii atât ofrandele aduse de o familie cât și pe cei ce le vor purta.

Aflată în transă, o femeie dansează cărând un kavadi, un mic altar de lemn al zeului Murugan. Este acompaniată în drumul ei spre templu de familie și de o trupa de muzică religioasă Tamil.

80 de kilograme de fructe cărate cu pielea!

Cei mai mulți credincioși aleg forme ușoare de penitență fizică, precum înțeparea cu o țepușă de argint prin obraji și limbă, în formă armei Vel cu care Murugan a distrus armatele demonilor, arma însăși fiind considerată o manifestare a zeului. Alții poartă fructe și flori agățate cu cârlige de piele pe spate și brațe, sau poartă pe umeri altare ale zeului Murugan care pot varia de la câteva kg la 80 kg. În ciuda aparenței, pelerinii spun că nu sunt răniți în timpul acestei experiențe și că reușesc să depășească provocările fizice cu ajutorul familiei si al credinței în Murugan.

Sharvesh, în vârstă de 19 ani a cărat un kavadi de 40 kg. “Mă doare corpul din cauza greutății kavadi-ului, dar am avut alături familia care să mă ajute în drumul meu. În principal m-au ajutat binecuvântările părinților și ale zeului Murugan”, spune Sharvesh.

Un pelerin trage cu cârlige agățate de spate un altar pe roți al zeului Murugan. Astfel de forme extreme de penitență sunt practicate de către credincioși care participa la festival anual, timp de mulți ani. În trecut aceste forme extreme de penitență erau mai comune, dar au fost descurajate și chiar interzise de către comunitatea hindusă.

Ravi, un patron de magazin în vârstă de 36 de ani, cară un kavadi de lemn de aproximativ 40 kg în timp ce poartă papuci cu tălpi cu cuie. Participă la festival cu diverse feluri de ofrande de când era copil. Prima dată a purtat kavadi la 16 ani când și-a îndeplinit un jurământ față de zeu pentru că obținuse rezultate bune la școală.



Ravi e patron de magazin și participă la festival cu diverse feluri de ofrande de când era copil. Prima dată a purtat kavadi la 16 ani când și-a îndeplinit un jurământ față de zeu pentru că obținuse rezultate bune la școală. “Am fost devotat zeului Murugan de când eram copil, Peste ani am cărat diverse tipuri de kavadi, piercinguri pe corp, cărându-mi ofrandele către zeul Murugan. La început a fost pentru diverse dorințe, dar cu timpul a evoluat în dragoste și devoțiune pură către Murugan”, spune Ravi.

Epuizare și bucurie

Ajunși la templul din interiorul peșterii, ofrandele sunt depuse în jurul altarelor zeului Murugan, țepusele sau cârligele sunt îndepărtate din pielea pelerinilor de către preoți și familia apropiată, iar pelerinajul ia sfârșit. La ieșirea din transă, mulți dintre pelerini simt brusc epuizarea întregului drum, dar și bucuria interioară de a fi îndeplinit jurământul față de zeu.

Pe majoritatea, experiența pelerinajului îi marchează la nivel psihologic, dându-le o stare de pace și încredere în viitor pentru anul următor. “Simt că am mintea mai calmă, am sentimente pozitive pe care le împărtășesc cu alții”, spune Sharvesh, în vârstă de 19 ani.

Zeci de mii de pelerini umplu în timpul Thaipusamului peștera de la Batu Caves unde se află templul zeului Murugan.

La sfârsitul pelerinajului ofrandele sunt depuse pe altarele lui Murugan iar țepusele sunt scoase din obrajii pelerinilor. Pe rănile rezultate se aplică cenusă sfântă, mulți dintre credinciosi plecând fără a sângera în urma penitenței fizice.

Pentru etnicii Tamil din toate păturile sociale, Thaipusamul este o ocazie anuală de a trece împreună cu familia o provocare spirituală ce îi aduce mai aproape unii de alții, de a se întâlni cu alți membri ai comunității și de a primi binecuvântările zeului. Pentru turiștii care participa la festival, Thaipusamul este o experiență plină de culoare, sunet și miros și în primul rând o demonstrație a puterii minții asupra corpului.

Timp de 3 zile si doua nopți, Thaipusamul adună anual peste un milion de oameni la templul lui Murugan de la Batu Caves.

Citeşte şi:

Centrul Național al Dansului București e în pragul colapsului: ”Suntem într-un cerc vicios. Ne mai putem plăti chiria doar până în luna mai ”

Copil de patru ani, paralizat după o anestezie stomatologică. Ministerul Sănătății: „Clinica nu are autorizație pentru anestezii”

Patinoarul Mihai Flamaropol din București, abandonat de Primărie. Acuzații grave de la UTI: “Nu își propuseseră să îl termine și nici să plătească pentru lucrările executate”

GSP.RO EXCLUSIV Mărturie ȘOCANTĂ: „Am fost consilier, luam bani, nu făceam nimic, normal”