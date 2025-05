Ce spun neurologii

„Tot ce este bun pentru corp, este bun și pentru creier”, afirmă neurologul Suzanne OSullivan, iar pornind de la această idee, un grup de specialiști internaționali de renume a împărtășit 17 recomandări simple, susținute științific, pentru a menține sănătatea cerebrală și a încetini deteriorarea cognitivă.

Potrivit The Guardian, aceste sfaturi, bazate pe experiența clinică și pe cercetare, arată că mici modificări în stilul de viață pot avea un impact semnificativ asupra protejării minții odată cu înaintarea în vârstă. Odată cu creșterea speranței de viață, îngrijorările legate de declinul cognitiv au devenit tot mai prezente.

Neurologii consultați de The Guardian sunt de acord că sănătatea creierului este strâns legată de bunăstarea fizică și mentală generală.

Dr. OSullivan, de la National Hospital for Neurology and Neurosurgery din Londra, subliniază: „Cu fiecare an care trece, stilul meu de viață devine tot mai sănătos.”

Ea explică faptul că, deși multe boli degenerative ale creierului nu sunt cauzate direct de obiceiurile zilnice, acestea pot fi atenuate printr-o viață activă, o alimentație echilibrată și un somn de calitate.

Recomandări Centrele pentru tratarea dependențelor, afacere 100% privată în România. „Am avut persoane care cheltuiau zilnic 2.000 de euro pentru consum” | Reportaj

Profesorul Tom Solomon, de la Universitatea din Liverpool, adaugă: „Tot ce este bun pentru vasele de sânge este bun și pentru creier”, deoarece o mare parte din cazurile de demență sunt legate de leziuni vasculare.

Din acest motiv, menținerea tensiunii arteriale sub control și îngrijirea sănătății cardiovasculare sunt esențiale pentru păstrarea funcției cerebrale.

Cei 17 pași recomandați de neurologi pentru un creier sănătos

Dormitul suficient și la ore regulate – Somnul ajută creierul să elimine proteinele toxice asociate cu bolile neurodegenerative. Somnul insuficient accelerează declinul cognitiv. Exerciții fizice de 3 ori pe săptămână – Mișcarea îmbunătățește circulația cerebrală, scade tensiunea arterială și stimulează substanțele care întăresc neuronii. Evitarea consumului zilnic de alcool – Chiar și în cantități mici, consumul regulat afectează memoria și crește riscul de demență. Este recomandat doar ocazional. Renunțarea la fumat – Tutunul deteriorează vasele cerebrale și accelerează bolile neurologice. Dieta mediteraneană – Bogată în legume, pește, leguminoase, cereale integrale și ulei de măsline, protejează cogniția și reduce riscul de Alzheimer. Înlocuirea untului cu ulei de măsline – Grăsimile saturate sunt inflamatorii. Uleiul de măsline extra virgin susține sănătatea vaselor de sânge și a neuronilor. Hidratarea corectă – Consumul a cel puțin 2 litri de apă pe zi previne durerile de cap și îmbunătățește concentrarea. Limitarea consumului de cafea – Cafeina în exces poate afecta somnul și cauza dureri de cap. Menținerea echilibrului fizic (de exemplu, statul într-un picior) – Exercițiile de echilibru stimulează coordonarea și zonele creierului responsabile de mișcare și gândire. Reducerea stresului cronic – Cortizolul crescut afectează hipocampul, zona responsabilă cu memoria. Relaxarea este parte din îngrijirea creierului. Învățarea de lucruri noi (limbi, instrumente) – Învațarea stimulează neuroplasticitatea și întărește conexiunile cerebrale. Cultivarea unei „pasiuni pozitive” – O activitate preferată intensă, precum lectura, muzica sau șahul, menține creierul activ și motivat. Limitarea timpului petrecut pe telefon – Utilizarea compulsivă duce la distragere cronică. Reducerea notificărilor ajută la refacerea atenției. Folosirea tehnologiei pentru conectarea cu ceilalți – Mai ales în rândul persoanelor în vârstă, ajută la combaterea izolării, un factor de risc în demență. Îngrijirea auzului și vederii – Pierderea simțurilor poate accelera declinul cognitiv. Aparatele auditive și ochelarii ajută la menținerea interacțiunii sociale. Purtarea căștii pe bicicletă – Protejarea capului previne leziunile cerebrale, asociate cu boli neurodegenerative. Acceptarea uitărilor minore ca parte a vârstei – Uitarea unor detalii ocazionale este normală. Diferențierea între uitarea benignă și semnele demenței ajută la reducerea anxietății și la solicitarea ajutorului medical la timp.

Recomandări Digul subteran din Salina Praid s-a prăbușit. Minerii au încercat până în ultima clipă să salveze o secțiune a minei și au ieșit plângând

Curiozități despre creierul uman. Știai că ai în cap o masă de trei kilograme de material care controlează fiecare lucru pe care îl faci? De la faptul că îți permite să gândești să înveți, să creezi și să simți emoții, până la controlul fiecărei clipiri, respirații și bătăi ale inimii, acest centru de control fantastic este creierul tău.

Urmărește cel mai nou VIDEO Știri România Digul subteran din Salina Praid s-a prăbușit. Minerii au încercat până în ultima clipă să salveze o secțiune a minei și au ieșit plângând

Urmărește-ne pe Google News