Alături de Francesca Maior, în postura de copilot, și la bordul unui model Skoda Fabia RS Rally2, pilotul care are 10 titluri de campion național absolut al României a avut o evoluție constantă pe asfaltul din Țara Galilor, deși rezultatul a fost sub așteptările echipei de dinaintea startului.

Victoria în Țara Galilor i-a revenit britanicului Kris Meeke, în timp ce liderul la zi al campionatului, Teemu Suninen, s-a clasat al doilea și și-a asigurat astfel titlul de campion european absolut, iar polonezul Mikolaj Marczyk s-a clasat al treilea.

Echipajul tricolor de la Napoca Rally Academy a reușit inclusiv o clasare în Top 10 pe power stage-ul din Glyn, care i-a adus încă un punct în palmares, astfel că Tempestini a ajuns la 52 de puncte înaintea etapei finale, care va avea loc luna viitoare în Portugalia. Polonezul Jakub Matula este cel care ocupă locul 4, cu 53 de puncte.

În schimb, Tempestini a punctat decisiv în Țara Galilor în lupta pe echipe, acolo unde reprezintă MRF Tyres, care și-a asigurat o nouă victorie și își păstrează fotoliul de lider cu 179 de puncte, cu 44 mai multe decât cei de la Racing Factory – Motorsport Solution și cu 55 peste Lancia Corse HF.

Astfel, echipa producătorului indian, printre ai cărei piloți se numără Tempestini și Andrei Gîrtofan, are nevoie de numai 11 puncte pentru a-și asigura al doilea titlu consecutiv la echipe în Campionatul European de Raliuri. Dintre cele 179 de puncte, 98 au fost aduse de Tempestini.

„A fost un raliu dur. Din păcate, nu am reușit să adaptăm set-up-ul mașinii la condițiile de raliu de aici, din Țara Galilor, dar sunt bucuros că l-am dus la capăt cu brio, iar acest lucru ne dă încredere că putem face mai mult pe viitor. Pe ultimele probe am ridicat un pic ritmul și am punctat încă o dată în power stage. Cred că putem spera la un podium individual anul viitor. Pe de altă parte, sunt bucuros că pot contribui la succesul echipei”, a declarat Tempestini.

Etapa finală din Campionatul European de Raliuri va avea loc între 23 și 25 octombrie, în Portugalia, la Guimaraes. Până atunci, Tempestini trebuie să lupte pentru a-și apăra titlul de campion pe plan intern, în perioada 26-27 septembrie, la Raliul Vâlcii, acolo unde are un duel direct cu colegul său de club, Norbert Maior.

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