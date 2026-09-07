Pe parcurs, au trecut prin provocări precum repararea unor căruțe, adunarea oilor, căratul bagajelor și primul autostop, iar noaptea au dormit în iurte, în combinații stabilite chiar de ei. Ajunși la Bukhara, concurenții au avut parte de prima misiune într-un hamam tradițional, unde au experimentat masajul Bukhara și curățarea cu ghimbir, probe care au provocat numeroase reacții și țipete. Debutul a adus astfel primele tensiuni, apropieri și confruntări, dar și prima luptă pentru Amuletă.



Diseară, de la 20.30, situația se schimbă radical

Dacă prima zi pe Drumul Mătăsii i-a purtat prin deșertul Uzbekistanului, următoarea îi duce direct în noroi. Vremea se schimbă, iar odată cu ea se schimbă complet și datele cursei. Pentru concurenți, ploaia devine unul dintre adversarii pe care nu îi pot controla și care poate transforma orice probă, oricât de simplă ar părea la început, într-o provocare fără sfârșit.

Iar locul ales pentru una dintre misiunile zilei nu le va face deloc viața mai ușoară: o fabrică de cărămizi în care munca grea este parte din rutina zilnică a localnicilor. De data aceasta, concurenții trebuie să le ia locul muncitorilor și să le ofere acestora o binemeritată pauză de o oră. Numai că cele nouă echipe nu vor avea toate aceeași sarcină.

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Misiunile sunt împărțite pe trei grade de dificultate: construirea unui turn de cărămizi, repararea cuptorului sau chiar fabricarea cărămizilor. Prima echipă care ajunge la fabrică primește și un avantaj important: poate decide ce sarcină îi revine fiecărei perechi, inclusiv pe cea pe care o va executa ea însăși.

Astfel, viteza nu aduce doar un avantaj în cursă, ci și puterea de a face viața mai ușoară sau mult mai grea adversarilor. De la cărămizi și noroi, direct la o lecție de limba uzbekă

După testul fizic urmează unul cu totul diferit. Concurenții ajung într-o școală din Uzbekistan, unde trebuie să demonstreze cât de bine stau cu memoria, dar și cu talentul la mimă.

Provocarea îi pune față în față cu copiii din școală și are un dublu scop: concurenții trebuie să învețe denumirile unor animale în limba uzbekă, iar copiii trebuie să le învețe în limba română. Doar că nimeni nu le oferă pur și simplu traducerile. Pentru a afla cum se numește fiecare animal în uzbekă, concurenții trebuie mai întâi să îl mimeze suficient de bine încât copiii să ghicească despre ce este vorba.

Odată primit răspunsul, ei trebuie să memoreze cuvântul în uzbekă și, la rândul lor, să îi învețe pe copii denumirea în limba română. Să înveți numele animalelor într-o limbă străină este o provocare în sine. Să trebuiască mai întâi să afli cuvintele de la niște copii, exclusiv prin mimă, iar apoi să le și ții minte sub presiunea cursei este deja o misiune în adevăratul stil Asia Express.

La finalul timpului alocat vine și testul, atât pentru concurenți, cât și pentru copii. Cum stau cele nouă echipe cu memoria, cât de convingător pot imita animalele și cât de repede reușesc să treacă de la noroiul fabricii de cărămizi la primele lor cuvinte în limba uzbekă rămâne de văzut în cea de-a doua zi a primei etape.

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