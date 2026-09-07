Pe parcurs, au trecut prin provocări precum repararea unor căruțe, adunarea oilor, căratul bagajelor și primul autostop, iar noaptea au dormit în iurte, în combinații stabilite chiar de ei. Ajunși la Bukhara, concurenții au avut parte de prima misiune într-un hamam tradițional, unde au experimentat masajul Bukhara și curățarea cu ghimbir, probe care au provocat numeroase reacții și țipete. Debutul a adus astfel primele tensiuni, apropieri și confruntări, dar și prima luptă pentru Amuletă.


Diseară, de la 20.30, situația se schimbă radical

Dacă prima zi pe Drumul Mătăsii i-a purtat prin deșertul Uzbekistanului, următoarea îi duce direct în noroi. Vremea se schimbă, iar odată cu ea se schimbă complet și datele cursei. Pentru concurenți, ploaia devine unul dintre adversarii pe care nu îi pot controla și care poate transforma orice probă, oricât de simplă ar părea la început, într-o provocare fără sfârșit.

Iar locul ales pentru una dintre misiunile zilei nu le va face deloc viața mai ușoară: o fabrică de cărămizi în care munca grea este parte din rutina zilnică a localnicilor. De data aceasta, concurenții trebuie să le ia locul muncitorilor și să le ofere acestora o binemeritată pauză de o oră. Numai că cele nouă echipe nu vor avea toate aceeași sarcină.

Asia Express 2026, ziua 2Icon photoVEZI GALERIA  FOTOPOZA 1 / 8

Misiunile sunt împărțite pe trei grade de dificultate: construirea unui turn de cărămizi, repararea cuptorului sau chiar fabricarea cărămizilor. Prima echipă care ajunge la fabrică primește și un avantaj important: poate decide ce sarcină îi revine fiecărei perechi, inclusiv pe cea pe care o va executa ea însăși.

Astfel, viteza nu aduce doar un avantaj în cursă, ci și puterea de a face viața mai ușoară sau mult mai grea adversarilor. De la cărămizi și noroi, direct la o lecție de limba uzbekă

După testul fizic urmează unul cu totul diferit. Concurenții ajung într-o școală din Uzbekistan, unde trebuie să demonstreze cât de bine stau cu memoria, dar și cu talentul la mimă.

Provocarea îi pune față în față cu copiii din școală și are un dublu scop: concurenții trebuie să învețe denumirile unor animale în limba uzbekă, iar copiii trebuie să le învețe în limba română. Doar că nimeni nu le oferă pur și simplu traducerile. Pentru a afla cum se numește fiecare animal în uzbekă, concurenții trebuie mai întâi să îl mimeze suficient de bine încât copiii să ghicească despre ce este vorba.

Odată primit răspunsul, ei trebuie să memoreze cuvântul în uzbekă și, la rândul lor, să îi învețe pe copii denumirea în limba română. Să înveți numele animalelor într-o limbă străină este o provocare în sine. Să trebuiască mai întâi să afli cuvintele de la niște copii, exclusiv prin mimă, iar apoi să le și ții minte sub presiunea cursei este deja o misiune în adevăratul stil Asia Express.

La finalul timpului alocat vine și testul, atât pentru concurenți, cât și pentru copii. Cum stau cele nouă echipe cu memoria, cât de convingător pot imita animalele și cât de repede reușesc să treacă de la noroiul fabricii de cărămizi la primele lor cuvinte în limba uzbekă rămâne de văzut în cea de-a doua zi a primei etape.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Comentează
Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
El apare mereu la TV, dar mulți nici că au văzut-o pe soția jurnalistului. Neașteptat, ce s-a aflat acum despre soția lui Radu Banciu
Viva.ro
El apare mereu la TV, dar mulți nici că au văzut-o pe soția jurnalistului. Neașteptat, ce s-a aflat acum despre soția lui Radu Banciu
Oase, dezvăluiri din culisele emisiunii "Furnicuțele". Ce s-a întâmplat când Raed Arafat a fost invitat. "Bă, sunt aici și..."
Unica.ro
Oase, dezvăluiri din culisele emisiunii "Furnicuțele". Ce s-a întâmplat când Raed Arafat a fost invitat. "Bă, sunt aici și..."
Magda Pălimariu, apariție superbă pe plajă, într-un costum de baie îndrăzneț. Cum s-a fotografiat prezentatoarea, care s-a relaxat în Grecia alături de fiul ei. FOTO
Elle.ro
Magda Pălimariu, apariție superbă pe plajă, într-un costum de baie îndrăzneț. Cum s-a fotografiat prezentatoarea, care s-a relaxat în Grecia alături de fiul ei. FOTO
gsp
Câți bani a câștigat Sorana Cîrstea la US Open » Urcă și în clasamentul WTA
GSP.RO
Câți bani a câștigat Sorana Cîrstea la US Open » Urcă și în clasamentul WTA
Mărturie tulburătoare » Fostul golgeter brazilian a ajuns pe străzi: „Mai bine ca lumea să știe că am murit!”
GSP.RO
Mărturie tulburătoare » Fostul golgeter brazilian a ajuns pe străzi: „Mai bine ca lumea să știe că am murit!”
Parteneri
Andreea Popescu, distracție pe iaht cu un bărbat celebru și bogat din România! Imaginile spun totul despre relația lor!
Libertateapentrufemei.ro
Andreea Popescu, distracție pe iaht cu un bărbat celebru și bogat din România! Imaginile spun totul despre relația lor!
ULTIMA ORĂ! DA, e oficial! Vedeta care pleacă de la Vocea României a confirmat, iar acum avem și primele declarații: Este foarte serios, dacă vreți vă zic și motivul…"
Avantaje.ro
ULTIMA ORĂ! DA, e oficial! Vedeta care pleacă de la Vocea României a confirmat, iar acum avem și primele declarații: Este foarte serios, dacă vreți vă zic și motivul…"
Gina Pistol, secretul dureros din copilărie! Cum arată casa din Teleorman în care a crescut prezentatoarea „MasterChef” și prin ce greutăți a trecut
Tvmania.ro
Gina Pistol, secretul dureros din copilărie! Cum arată casa din Teleorman în care a crescut prezentatoarea „MasterChef” și prin ce greutăți a trecut

Știri România

Parteneri
Lacul uriaș care crește de 20 de ani în mijlocul unui sat. Fosta carieră minieră va deveni zonă turistică
Adevarul.ro
Lacul uriaș care crește de 20 de ani în mijlocul unui sat. Fosta carieră minieră va deveni zonă turistică
Apare un nou stadion în România: „În decembrie se face recepţia! Din retur ne mutăm acolo”
Fanatik.ro
Apare un nou stadion în România: „În decembrie se face recepţia! Din retur ne mutăm acolo”
Fraudele telefonice care folosesc numele băncii au crescut cu peste 30% în 2024. Ce date nu se dau niciodată
Financiarul.ro
Fraudele telefonice care folosesc numele băncii au crescut cu peste 30% în 2024. Ce date nu se dau niciodată
Parteneri
S-au căsătorit în mare secret, departe de ochii curioșilor, iar acum au publicat imagini inedite de la nuntă! Cele două vedete sunt în culmea fericirii
Elle.ro
S-au căsătorit în mare secret, departe de ochii curioșilor, iar acum au publicat imagini inedite de la nuntă! Cele două vedete sunt în culmea fericirii
Ce s-a întâmplat între Gabriela Cristea și Mirela Vaida acum 16 ani. Cum au devenit rivale: „A fost o dramă națională”. Detalii neștiute până acum au ieșit la iveală
Unica.ro
Ce s-a întâmplat între Gabriela Cristea și Mirela Vaida acum 16 ani. Cum au devenit rivale: „A fost o dramă națională”. Detalii neștiute până acum au ieșit la iveală
Fiica Nicoletei Luciu nu a mai apărut în spațiul public de când era mică, dar acum surpriză! Wow! Cum arată Kim Csergo la 14 ani! S-a transformat într-o domnișoară superbă și absolut toți au rămas fără cuvinte când au văzut-o
Viva.ro
Fiica Nicoletei Luciu nu a mai apărut în spațiul public de când era mică, dar acum surpriză! Wow! Cum arată Kim Csergo la 14 ani! S-a transformat într-o domnișoară superbă și absolut toți au rămas fără cuvinte când au văzut-o

Monden

Parteneri
Gina Pistol, secretul dureros din copilărie! Cum arată casa din Teleorman în care a crescut prezentatoarea „MasterChef” și prin ce greutăți a trecut
TVMania.ro
Gina Pistol, secretul dureros din copilărie! Cum arată casa din Teleorman în care a crescut prezentatoarea „MasterChef” și prin ce greutăți a trecut
Insula comparată cu Maldive care a devenit noua destinație preferată de turiști
ObservatorNews.ro
Insula comparată cu Maldive care a devenit noua destinație preferată de turiști
Ultima oră! Încă un bebeluș în showbiz! Celebra mămică a născut în secret, la 45 de ani, și radiază! Este primul copil cu noul iubit, după divorț
Libertateapentrufemei.ro
Ultima oră! Încă un bebeluș în showbiz! Celebra mămică a născut în secret, la 45 de ani, și radiază! Este primul copil cu noul iubit, după divorț
Parteneri
Au apărut imagini de la petrecerea care a atras atenția ITIA! Vedetele de la US Open pot fi pedepsite
GSP.ro
Au apărut imagini de la petrecerea care a atras atenția ITIA! Vedetele de la US Open pot fi pedepsite
Suma imensă primită de Denis Drăguș pentru a rezilia cu Trabzonspor
GSP.ro
Suma imensă primită de Denis Drăguș pentru a rezilia cu Trabzonspor
Parteneri
Cine va fi următorul James Bond? Iată cine l-ar putea înlocui pe Daniel Craig
Mediafax.ro
Cine va fi următorul James Bond? Iată cine l-ar putea înlocui pe Daniel Craig
VIDEO Cresc prețurile la alimente și energie. Presiune tot mai mare pe bugetele românilor
StirileKanalD.ro
VIDEO Cresc prețurile la alimente și energie. Presiune tot mai mare pe bugetele românilor
Anda este adolescenta din Gorj care a murit la scurt timp după ce a ajuns la spital! Fata de 14 ani a fost adusă în stare gravă, în urma unor complicații
Wowbiz.ro
Anda este adolescenta din Gorj care a murit la scurt timp după ce a ajuns la spital! Fata de 14 ani a fost adusă în stare gravă, în urma unor complicații
Promo
Cum tratezi durerile de spate: sfaturile specialistului
Advertorial
Cum tratezi durerile de spate: sfaturile specialistului
Smart is the new chic: Cum ne ajută tehnologia să ne reinventăm
Advertorial
Smart is the new chic: Cum ne ajută tehnologia să ne reinventăm
Parteneri
EXCLUSIV | Anca Pandrea s-a întors la marea ei iubire. Actrița își va dormi somnul de veci alături de Iurie Darie. Imagini de la înmormântare
Wowbiz.ro
EXCLUSIV | Anca Pandrea s-a întors la marea ei iubire. Actrița își va dormi somnul de veci alături de Iurie Darie. Imagini de la înmormântare
Cum a aparut presedintele la prima ora a diminetii. Are un obicei deja cunoscut. Ce face in fiecare an la inceput de scoala
Redactia.ro
Cum a aparut presedintele la prima ora a diminetii. Are un obicei deja cunoscut. Ce face in fiecare an la inceput de scoala
O tânără însărcinată în 15 săptămâni și-a pierdut viața după ce și-a prins părul într-un kart. Cum s-a petrecut tragedia
KanalD.ro
O tânără însărcinată în 15 săptămâni și-a pierdut viața după ce și-a prins părul într-un kart. Cum s-a petrecut tragedia

Politic

Parteneri
Georgescu și-a găsit preot de-mprumut: prelatul care l-a întâmpinat la Dobrovăț și i-a dat o cruce nu lucrează la Dobrovăț și nici în Arhiepiscopia Iașilor
ZiaruldeIasi.ro
Georgescu și-a găsit preot de-mprumut: prelatul care l-a întâmpinat la Dobrovăț și i-a dat o cruce nu lucrează la Dobrovăț și nici în Arhiepiscopia Iașilor
Mihai Stoica a dezvăluit care e jucătorul cu clauză de 50.000.000 de euro la FCSB: “Nu am mai văzut aşa ceva”
Fanatik.ro
Mihai Stoica a dezvăluit care e jucătorul cu clauză de 50.000.000 de euro la FCSB: “Nu am mai văzut aşa ceva”
Femeia care a dezvăluit legăturile unui agent special FBI cu un oligarh rus a fost găsită moartă
Spotmedia.ro
Femeia care a dezvăluit legăturile unui agent special FBI cu un oligarh rus a fost găsită moartă