Jocuri de societate pentru copii de 4-5 ani

Joc interactiv Noriel – 55 de jocuri într-unul singur. Puteți juca 55 de jocuri distractive, clasice și de familie. Se adresează îndeosebi copiilor, dar sunt invitați la joc și cei mari. Jocul contine:

– 6 table de joc, cu imagini si personaje din povesti

– 16 pioni impartiti in patru colori diferite

– 24 de jetoane: 12 galbene si 12 rosii

– 4 zaruri

– regulamente si instructiuni de joc

Număr minim de jucători: 2

Atentie! Pericol de sufocare – contine piese mici nerecomandate copiilor sub 3 ani.

Dog Rush este un board game destinat copiilor, care te provoacă să găsești câinele potrivit în cel mai scurt timp cu putință, trăgând de lesa potrivită din mijlocul sforilor încurcate. Un joc asemănător labirinturilor, dar mai antrenant pentru că activează spiritul de competitiv al celor mici. Jucătorul cel mai rapid și isteț va strânge cel mai mare număr de oase.

Număr de jucători: 2-6

Un alt joc potrivit pentru cei care au în jur de 5 ani este Ghiceste cine? – Ediția Extra. Poti fi campionul la ghicit in aceasta versiune de calatorie a clasicului joc Guess Who?! De fiecare data cand pui adversarului tau o intrebare cu raspuns „Da” sau „Nu” esti cu un pas mai aproape de a ghici cartonasul cu personajul misterios. Dar ai grija, pentru ca si acesta iti va pune intrebari la randul sau! Ghiciti pe rand pana cand unul dintre voi iese castigator!

Număr minim de jucători: 2

Atentie: Jocul necesita 3 x baterii AAA 1.5V (nu sunt incluse)

Kitty Bitty. Kitty Bitty este un joc distractiv de memorie potrivit pentru copii. Cele patru pisicuțe, Kitty, Bitty, Tommy și Luky sunt la ora de culcare, dar vor încă să se mai joace. Jucătorii trebuie să le ajute să mai facă o întrecere, sărind pe ghemele de sfoară colorată, fară ca mămicile lor să le observe și să le oprească.

Număr de jucători: 2-6

Jocuri de societate pentru copii de 6-7 ani

Cortex IQ Party Kids este un board game pentru copiii mai mici care testează gândirea, memoria și viteza de racție. Jucătorii trebuie să își folosească puterea creieriului pentru a depăși cu brio diverse provocări, de la deducție și potrivira imaginilor la coordonare, labirinturi și multe altele. Ce este deosebit la acest joc este că antrenează și percepția senzorială. Include cărți texturate pe baza cărora jucătorii trebuie să ghicească ce simt, adăugând acest element care este adesea neglijat în alte jocuri de societate.

Număr de jucători: 2-6

Story Cubes e un joc minunat de imaginativ, recomandat pentru copiii de toate vârstele. Totul este declanșat de cele 9 cuburi care se pot amesteca în peste 10 milioane de moduri. Jucătorul trebuie să arunce cu toate cele 9 cuburi pentru a genera 9 imagini aleatorii și ulterior să le folosească pentru a inventa o poveste care începe cu „a fost odată…” și continua apoi cu elemente din celelalte imagini.

Număr minim de jucători: 1

Brix este un joc de societate pentru copii de 6-7 ani. Brix este o versiune de board game a clasicului joc X si 0 folosind piese formate din două cuburi de culoarea diferită care au ambele simboluri. Ușor și rapid de înțeles, Brix presupune să construiești un zid de X și 0 suprapunând piesele de joc. Este un board game 3 în 1, oferind trei variante de joc: potrivește 4 piese dintr-o singură culoare, indiferent de simbol; construiește o linie din piese cu același simbol, indiferent de culoare; sau caută piesele care au aceeași culoare și același simbol. Câștigă este cel care reușește să contruiască o linie din patru piese pe orizontală sau verticală.

Număr de jucători: 2

Jocuri de societate pentru copii de 8-9 ani

Dixit este un joc de societate pentru copii de 8 ani, el putând fi jucat de oricine care a împlinit această vîrstă. Este un joc cu cărți ilustrate, care beneficiază de foarte multe recomandări în rândul iubitorilor de board games și are la activ nu mai puțin de 30 de premii internaționale. Un joc care dă voie atât creativității, cât și imaginației să se desfășoare libere, Dixit permite ca jucători de vârste diferite și cu abilități diferite să petreacă timp împreună. Jocul a fost descris de platforma Shut Up &Sit Down ca „unul dintre acele jocuri foarte speciale care reușesc să scoată ce e mai bun din mintea umană, păstrând totodată regulile la minimum”.

Număr de jucători: 3 – 6

Un alt joc de societate pentru copii de 8-9 ani este Kingdomino. În Kingdomino, intri în pielea unui lord care dorește să-și extindă regatul. Trebuie să explorezi toate teritoriile, de la câmpuri la lacuri și munți pentru a decide care sunt cele mai bune locuri. Provocarea este, desigur, să le ocupi înaintea celorlalți lorzi. Jocul seamănă cu clasicul Domino, în sensul că folosește jetoane cu două secțiuni.

Număr de jucători: 2-4

Hai să înveți jocuri cu cărți, potrivite pentru întreaga familie!

Jocuri de societate pentru copii de 10-12 ani

Muza este un board game de deducție și asociere în care principalul atu al jucătorilor este imaginația. Când ești Muză, fii creativ pentru a-ți inspira coechipierii cu ajutorul indiciilor și al imaginilor suprarealiste. Poți folosi o propoziție sau un cuvânt, poți fredona o melodie sau poți mima pentru a oferi indicii coechipierilor. Provocarea nu este ușoară mai ales dacă adversarii vor decide în ce mod iți poți ghida partenerii de joc.

Număr de jucători: 2-12

Un alt joc de societate pentru copii recomandat să îl faci cadou unui copil de 12 ani este Word Colony – jocul de bază.

Descopera jocul de baza Word Colony Editia Original, in limba romana.

1. Raspunde corect la intrebarile de cultura generala;

2. Colecteaza cat mai multe carti cu litere;

3. Construieste colonii de cuvinte si aduna puncte;

4. Creeaza-ti strategia de joc! Interactioneaza! Castiga!

Număr de jucători: 2-4

Din lista de jocuri de societate pentru copii nu poate lipsi Catan! Câștigător a numeroase premii, printre care și Spiel de Jahres în 1995, Catan este unul dintre cele mai populare jocuri de societate din România, îmbinând perfect strategia cu norocul și aventura. Regulile sunt puțin mai complicate decât ale altor board games, însă odată înțelese și puse în aplicare, totul devine extrem de captivant atât pentru copii, cât și pentru adulți. Scopul este de a coloniza insula Catan. Jucătorii se vor întrece în a face rost de resurse pentru a realiza cât mai multe construcții, de la drumuri la așezări, orașe și chiar armată.

Număr de jucători: 3-4

Jocuri de societate pentru copii de 13-14 ani

Nume de cod este un joc de societate pentru copii care au împlinit 14 ani. este un board game care a fost publicat până acum în 38 de limbi și care a câștigat în 2016 distincția Spiel des Jahres (Game of the year), cea mai prestigioasă distincție din categorie la nivel mondial În Nume de cod, două echipe concurează pentru a vedea care dintre ele își poate contacta prima toți agenții. Agenții experimentați (spymasterii) dau indicii sub forma unui cuvânt, iar coechipierii trebuie să dezbată și să deducă ce au vrut să spună aceștia. Varianta Nume de Cod Imagini conține imagini în loc de cuvinte. Simbolurile misterioase de pe hartă sunt coduri pentru locurile unde spionii trebuie să întâlnească agenții secreți.

Număr de jucători: 2-8

Taboo este un joc de societate pentru copii de 14 ani care aduce o nouă dimensiune mimei, făcându-l unul dintre cele mai îndrăgite jocuri de societate pentru petreceri cu prieteni, dar și pentru serile în familie, fiind ușor de înțeles și de cei mai mici dintre jucători.

Jucătorii trebuie să descrie sau mimeze cuvântul partenerului de joc fără a folosi cuvintele interzise, cuvintele taboo, totul contra timp. Taboo este pe cât de distractiv pe atât de educativ pentru copii, ajutându-i să-și antreneze gândirea logică, îmbunătățească vocabularul și să învețe să lucreze mai bine în echipă.

Număr de jucători: 4-10

Un alt joc de societate pentru copiii care au împlinit 14 ani este Detectiv – Crima din Pădurea Hoia-Baciu. „Crima din Pădurea Hoia-Baciu” reprezintă un joc de investigare unic și captivant! O crimă cutremurătoare în care detectivul este cel care joacă! Analizează peste 20 de probe, elimină suspectii și vei afla criminalul! Un joc durează în jur de 45 minute.

Număr minim de jucători: 1

Un alt joc de societate pentru copii cu vîrsta de 14 ani este Sherlock. Poți găsi Pachetul Sherlock – Misiunile 1-3, primele din serie. Sherlock este un joc cooperativ in care trebuie sa rezolvati un caz misterios, in grup sau singur. Pornind de la o scurta introducere si urmand reguli simple, veti analiza indicii si veti dezbate scenarii folosindu-va de logica si deductie. Pachetul conține: Sherlock – M1 Ultimul apel, Sherlock – M2 Moarte pe 4 iulie, Sherlock – M3 Blestemul statuetei Qhaqya și Regulament în limba română.

Număr de jucători: 1-8

Jocuri de societate pentru copii de 15-16 ani

Joc de societate Escape Room Extension Virtual Reality este un joc de societate pentru adolescenți de 15-16 ani. Pachetul de expansiune Virtual Reality va permite sa va bucurati de fiorul si misterul unei camere de evacuare cu prietenii si familia in propria dvs. casa!

Pachetul de expansiune include ochelari de carton care transforma telefonul dvs. smartphone intr-un vizualizator de realitate virtuala. Doar descarcati aplicatia jocului!

Număr de jucători: 3-5

O versiune de Monopoly este recomandată în special copiilor de 15-16 ani. Joc de societate Monopoly Cheaters Edition poate fi jucată oricând de la 7 ani, însă va fi mai captivantă pentru adolescenții de 15-16 ani. Sugestiile creative de pe tabla de joc, de pe cartonase si din regulament incurajeaza jucatorii sa-si dea arama pe fata si sa demonstreze ca au calitati de trisori. Daca iti iese o inselatorie, primesti o recompensa. Dar daca nu iti iese, suporti consecintele! Catusele de jucarie „imobilizeaza” jucatorii de tabla de joc pana cand sunt eliberati. Jocul este în limba română.

Număr de jucători: 2-6

Jocul de societate Alias – Party este un joc de explicat cuvinte cu o notă aparte. Echipa va alterna jucătorii care explică și cei care ghicesc.

Numărul de cuvinte ghicite = cu numărul de căsuțe mutări înainte pe tabla de joc. Numărul de greșeli și cuvinte omise = cu numărul de mutări înapoi pe tabla de joc. Când o echipă trece cu succes peste o carte cu provocare, au dreptul să învârtă săgeata de pe tabla de joc și să avanseze un număr egal de căsuțe indicat de săgeată. Prima echipă care ajunge la final câștigă.

Număr minim de jucători: 4

Dacă se întîmplă ca voi cei mari să fiți dați afară de la joaca copiilor, puteți să vă distrați cu jocul cu întrebări am, n-am. O să fie fun și îl puteți adapta!

