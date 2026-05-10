Dificultățile financiare au făcut-o să ia această decizie

„Dacă mi-ar fi spus cineva acum șase luni că voi locui într-o rulotă mică, aș fi râs în fața lui”, a povestit femeia, relatează Euronews.

Dificultățile financiare au forțat-o să ia o decizie dificilă: să își părăsească apartamentul din Florida și să accepte oferta părinților săi de a se muta pe terenul acestora din Georgia. Cei doi au cumpărat o rulotă pentru ea, cu condiția să economisească bani.

„De asemenea, am convenit că le voi găti cina în fiecare seară, ca „echivalent al chiriei”, a spus aceasta.

„La 32 de ani, locuiesc chiar vizavi de rulota părinților mei, pe terenul lor rural de 120 de acri din vestul statului Georgia și, sincer, nu aș putea fi mai fericită”, a mai spus femeia.

Despărțirea de fostul apartament nu a fost ușoară

„Am locuit acolo aproape doi ani și am făcut multe amintiri frumoase, inclusiv când l-am adoptat pe Milo”, a spus ea.

Totuși, odată ajunsă în Georgia, a înțeles că această schimbare era o oportunitate benefică.

„Nu doar că povara financiară s-a redus, dar părinții mei au știut că am nevoie de un mediu liniștit pentru a mă reface. Trăisem prea mult timp în stare de stres continuu”.

Părinții săi s-au asigurat că rulota devine un spațiu confortabil, atât pentru ea, cât și pentru câinii săi.

„Au găsit un gard pe Facebook Marketplace, iar tatăl meu a construit ceea ce noi numim acum „parcul câinilor», unde Remi și Milo pot zburda în voie”.

Gestul părinților a contribuit la întărirea relației lor

Gestul părinților nu doar că i-a ușurat situația financiară, economisind mii de dolari, dar a contribuit la întărirea relației lor.

„Viața aici m-a ajutat să apreciez tot efortul fizic, financiar și emoțional al părinților mei. Îmi place să le arăt recunoștința mea ajutându-i la treburile gospodărești, cum ar fi vopsitul sau mutatul aparatelor electrocasnice, și bineînțeles, gătindu-le cina în fiecare seară”, a adăugat ea.

Deși își caută în fiecare zi noi oportunități profesionale, recunoaște că piața muncii rămâne un teren dificil. Cu toate acestea, părinții nu o presează să plece.

„Mi-au oferit ceva mai valoros decât orice aș fi cerut vreodată: timp și spațiu pentru a-mi regândi cariera, liniște sufletească și momente de calitate petrecute împreună, într-un decor natural superb”.

O zi obișnuită pe această proprietate include plimbări lungi prin pădure cu câinii, cine în aer liber, momente în care urmărește căprioarele alături de tatăl său și clipe de relaxare la soare împreună cu mama sa.

„După trei luni aici, rulota a început să se simtă ca acasă. Deși plănuiesc să mă întorc în Florida când voi avea un venit stabil, știu că voi privi această perioadă cu multă nostalgie. Și Remi și Milo probabil vor simți la fel”.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Câteva mii de invitați, inclusiv politicieni, au celebrat Ziua Regalității de 10 Mai printr-un Garden Party la Palatul Elisabeta | VIDEO
Comentează
Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Singurul bărbat pe care Dana Budeanu l-a lăudat: „Vedeți că e frumos rău de tot în realitate...”. Toți au rămas mască când au auzit despre cine e vorba, de fapt, și ce a mai povestit. Indiciu: e soțul unei îndrăgite cântărețe de la noi
Viva.ro
Singurul bărbat pe care Dana Budeanu l-a lăudat: „Vedeți că e frumos rău de tot în realitate...”. Toți au rămas mască când au auzit despre cine e vorba, de fapt, și ce a mai povestit. Indiciu: e soțul unei îndrăgite cântărețe de la noi
Mihaela Grindeanu își apăra soțul ca o leoaică: „Este un om responsabil… are un trecut politic curat!” Femeia îi este alături lui Sorin Grindeanu de peste 20 de ani, însă a fost mereu discretă. Neașteptat ce ocupație are
Unica.ro
Mihaela Grindeanu își apăra soțul ca o leoaică: „Este un om responsabil… are un trecut politic curat!” Femeia îi este alături lui Sorin Grindeanu de peste 20 de ani, însă a fost mereu discretă. Neașteptat ce ocupație are
Cele mai sexy & elegante cupluri de vedete la MET GALA 2026! Vezi galeria foto aici
Elle.ro
Cele mai sexy & elegante cupluri de vedete la MET GALA 2026! Vezi galeria foto aici
gsp
Gheorghe Hagi „zguduie” naționala României! A anunțat lista: surprize imense
GSP.RO
Gheorghe Hagi „zguduie” naționala României! A anunțat lista: surprize imense
Dacia, „dormitor pe roți” » Imagini surprinzătoare: cum arată mașina-casă care nu a existat vreodată
GSP.RO
Dacia, „dormitor pe roți” » Imagini surprinzătoare: cum arată mașina-casă care nu a existat vreodată
Parteneri
Primele imagini de la nunta anului! Cel mai emoționant VIDEO! 4 rochii de mireasă, 30.000 de flori, 250 de invitați, bijuterii de 200.000 de euro! Andreea Bălan a vrut să fie ca o prințesă și i-a ieșit!
Libertateapentrufemei.ro
Primele imagini de la nunta anului! Cel mai emoționant VIDEO! 4 rochii de mireasă, 30.000 de flori, 250 de invitați, bijuterii de 200.000 de euro! Andreea Bălan a vrut să fie ca o prințesă și i-a ieșit!
Ultima oră! Medana Oprea, în stare de șoc după moartea lui Ioan Isaiu, face acum o dezvăluire incredibilă despre el! Nimeni, dar nimeni nu a bănuit asta: “El a fost…”
Avantaje.ro
Ultima oră! Medana Oprea, în stare de șoc după moartea lui Ioan Isaiu, face acum o dezvăluire incredibilă despre el! Nimeni, dar nimeni nu a bănuit asta: “El a fost…”
„În camera asta am crescut eu!” Ramona Olaru s-a întors la casa părintească ajunsă ruină. Imaginile care arată de unde a pornit vedeta
Tvmania.ro
„În camera asta am crescut eu!” Ramona Olaru s-a întors la casa părintească ajunsă ruină. Imaginile care arată de unde a pornit vedeta

Alte știri

Rezultatele Loto 6/49 din 10 mai 2026. Numerele câștigătoare extrase duminică
Știri România 18:31
Rezultatele Loto 6/49 din 10 mai 2026. Numerele câștigătoare extrase duminică
Explozie de flori și fructe exotice la Agronomie. Cât au plătit oamenii pentru „Mâna lui Buddha” „Banana Nordului” și smochinul mov
Reportaj
Știri România 18:00
Explozie de flori și fructe exotice la Agronomie. Cât au plătit oamenii pentru „Mâna lui Buddha” „Banana Nordului” și smochinul mov
Parteneri
Ce aduce pentru buzunarul cetățeanului de rând aderarea României la OCDE. „Sunt multe nuanțe cu mai multe culori”
Adevarul.ro
Ce aduce pentru buzunarul cetățeanului de rând aderarea României la OCDE. „Sunt multe nuanțe cu mai multe culori”
Mașina care a impresionat-o pe Nadia Comăneci. A fost un simbol al culturii pop din anii 50
Fanatik.ro
Mașina care a impresionat-o pe Nadia Comăneci. A fost un simbol al culturii pop din anii 50
Ce se intampla cu Bitcoin dupa ce a depasit 80000 de dolari. Datele care schimba totul
Financiarul.ro
Ce se intampla cu Bitcoin dupa ce a depasit 80000 de dolari. Datele care schimba totul
Parteneri
Cel mai bine îmbrăcate vedete la MET GALA 2026! Vezi care sunt celebritățile care au impresionat cu ținutele purtate la eveniment. Galerie foto
Elle.ro
Cel mai bine îmbrăcate vedete la MET GALA 2026! Vezi care sunt celebritățile care au impresionat cu ținutele purtate la eveniment. Galerie foto
Sunt imaginile momentului! Cum s-au fotografiat Lavinia Pîrva și Ștefan Bănică Jr. în Mykonos, Grecia. Nu i-ai mai văzut așa până acum! FOTO
Unica.ro
Sunt imaginile momentului! Cum s-au fotografiat Lavinia Pîrva și Ștefan Bănică Jr. în Mykonos, Grecia. Nu i-ai mai văzut așa până acum! FOTO
Mulți îl acuzau pe Claudiu Manda de infidelitate și spuneau că era împreună cu Olguța Vasilescu încă din timpul căsătoriei cu Adina, prima soție, însă ce s-a aflat e peste așteptări. Adevărul neștiut
Viva.ro
Mulți îl acuzau pe Claudiu Manda de infidelitate și spuneau că era împreună cu Olguța Vasilescu încă din timpul căsătoriei cu Adina, prima soție, însă ce s-a aflat e peste așteptări. Adevărul neștiut

Monden

George Burcea, postare controversată în ziua nunții Andreei Bălan cu Victor Cornea. Imaginea care a stârnit reacții
Stiri Mondene 19:18
George Burcea, postare controversată în ziua nunții Andreei Bălan cu Victor Cornea. Imaginea care a stârnit reacții
Andreea Bălan, moment emoționant alături de fiicele sale la nunta cu Victor Cornea. Cum au apărut Ella și Clara
Stiri Mondene 18:39
Andreea Bălan, moment emoționant alături de fiicele sale la nunta cu Victor Cornea. Cum au apărut Ella și Clara
Parteneri
Primele imagini cu Andreea Bălan în rochie de mireasă. Mesajul emoționant al artistei
TVMania.ro
Primele imagini cu Andreea Bălan în rochie de mireasă. Mesajul emoționant al artistei
O deputată Tisza a depus jurământul în limba română în Parlamentul Ungariei
ObservatorNews.ro
O deputată Tisza a depus jurământul în limba română în Parlamentul Ungariei
Ultima oră! Înfiorător ce s-a aflat acum despre moartea lui Ioan Isaiu. Actorul avea doar 56 de ani, iar colegii de teatru și de telenovele sunt în stare de șoc
Libertateapentrufemei.ro
Ultima oră! Înfiorător ce s-a aflat acum despre moartea lui Ioan Isaiu. Actorul avea doar 56 de ani, iar colegii de teatru și de telenovele sunt în stare de șoc
Parteneri
Pe drum spre marele meci, s-a dezbrăcat și s-a pozat în toaleta avionului: „Regina se întoarce!”
GSP.ro
Pe drum spre marele meci, s-a dezbrăcat și s-a pozat în toaleta avionului: „Regina se întoarce!”
„Simțeam că ceva nu e în regulă. Când am ridicat capul, am amuțit!” Ce a văzut în apă în dreptul Muntelui Athos un român
GSP.ro
„Simțeam că ceva nu e în regulă. Când am ridicat capul, am amuțit!” Ce a văzut în apă în dreptul Muntelui Athos un român
Parteneri
Urșii au reapărut în localități din Harghita. Mai multe mesaje RO-ALERT, emise în ultimele zile
Mediafax.ro
Urșii au reapărut în localități din Harghita. Mai multe mesaje RO-ALERT, emise în ultimele zile
Moscova, sub asediul dronelor, cu câteva zile înainte de mega-parada lui Putin. O clădire de lux, lovită în plin
StirileKanalD.ro
Moscova, sub asediul dronelor, cu câteva zile înainte de mega-parada lui Putin. O clădire de lux, lovită în plin
Acuzații explozive în cazul crimei din Bihor! Mesaj dur al mamei elevei ucise în Bihor: „Nu voi lăsa adevărul să rămână ascuns”
Wowbiz.ro
Acuzații explozive în cazul crimei din Bihor! Mesaj dur al mamei elevei ucise în Bihor: „Nu voi lăsa adevărul să rămână ascuns”
Promo
Cum să faci din Libertatea.ro sursa ta preferată de știri în căutările Google
Advertorial
Cum să faci din Libertatea.ro sursa ta preferată de știri în căutările Google
Ce mâncăm atunci când căutăm confortul
Advertorial
Ce mâncăm atunci când căutăm confortul
Parteneri
Ultimele ore din viața Aliciei, eleva ucisă pe câmp în Bihor. Mesajul care spune totul despre ea și apelul video făcut înainte de tragedie
Wowbiz.ro
Ultimele ore din viața Aliciei, eleva ucisă pe câmp în Bihor. Mesajul care spune totul despre ea și apelul video făcut înainte de tragedie
„Este timpul să pleci cu demnitate”. Noul premier al Ungariei îi cere președintelui țării să demisioneze
Mediafax.ro
„Este timpul să pleci cu demnitate”. Noul premier al Ungariei îi cere președintelui țării să demisioneze
Clipe dramatice într-o intersecţie din Bihor. O adolescentă de 17 ani pe motocicletă a ajuns în stare gravă la spital după ce s-a ciocnit violent cu un autoturism
KanalD.ro
Clipe dramatice într-o intersecţie din Bihor. O adolescentă de 17 ani pe motocicletă a ajuns în stare gravă la spital după ce s-a ciocnit violent cu un autoturism

Politic

Câteva mii de invitați, inclusiv politicieni, au celebrat Ziua Regalității de 10 Mai printr-un Garden Party la Palatul Elisabeta | VIDEO
Politică 18:23
Câteva mii de invitați, inclusiv politicieni, au celebrat Ziua Regalității de 10 Mai printr-un Garden Party la Palatul Elisabeta | VIDEO
Ludovic Orban știe cum depășește România criza politică: Ilie Bolojan și coaliția care „va trece în Parlament ca prin brânză”
Politică 15:08
Ludovic Orban știe cum depășește România criza politică: Ilie Bolojan și coaliția care „va trece în Parlament ca prin brânză”
Parteneri
De ce ajung trenurile să meargă tot mai încet: șapte ani pentru un studiu de fezabilitate! În cauză: 9 poduri și 12 podețe de pe raza Regionalei CFR Iași
ZiaruldeIasi.ro
De ce ajung trenurile să meargă tot mai încet: șapte ani pentru un studiu de fezabilitate! În cauză: 9 poduri și 12 podețe de pe raza Regionalei CFR Iași
Alarmă la Universitatea: “Cicâldău rămâne la Craiova dacă i se mărește contractul! Altfel, pleacă liber!”
Fanatik.ro
Alarmă la Universitatea: “Cicâldău rămâne la Craiova dacă i se mărește contractul! Altfel, pleacă liber!”
Oamenii de știință au descoperit o proprietate neașteptată și foarte utilă a zațului de cafea
Spotmedia.ro
Oamenii de știință au descoperit o proprietate neașteptată și foarte utilă a zațului de cafea