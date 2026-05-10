Dificultățile financiare au făcut-o să ia această decizie

„Dacă mi-ar fi spus cineva acum șase luni că voi locui într-o rulotă mică, aș fi râs în fața lui”, a povestit femeia, relatează Euronews.

Dificultățile financiare au forțat-o să ia o decizie dificilă: să își părăsească apartamentul din Florida și să accepte oferta părinților săi de a se muta pe terenul acestora din Georgia. Cei doi au cumpărat o rulotă pentru ea, cu condiția să economisească bani.

„De asemenea, am convenit că le voi găti cina în fiecare seară, ca „echivalent al chiriei”, a spus aceasta.

„La 32 de ani, locuiesc chiar vizavi de rulota părinților mei, pe terenul lor rural de 120 de acri din vestul statului Georgia și, sincer, nu aș putea fi mai fericită”, a mai spus femeia.

Despărțirea de fostul apartament nu a fost ușoară

„Am locuit acolo aproape doi ani și am făcut multe amintiri frumoase, inclusiv când l-am adoptat pe Milo”, a spus ea.

Totuși, odată ajunsă în Georgia, a înțeles că această schimbare era o oportunitate benefică.

„Nu doar că povara financiară s-a redus, dar părinții mei au știut că am nevoie de un mediu liniștit pentru a mă reface. Trăisem prea mult timp în stare de stres continuu”.

Părinții săi s-au asigurat că rulota devine un spațiu confortabil, atât pentru ea, cât și pentru câinii săi.

„Au găsit un gard pe Facebook Marketplace, iar tatăl meu a construit ceea ce noi numim acum „parcul câinilor», unde Remi și Milo pot zburda în voie”.

Gestul părinților a contribuit la întărirea relației lor

Gestul părinților nu doar că i-a ușurat situația financiară, economisind mii de dolari, dar a contribuit la întărirea relației lor.

„Viața aici m-a ajutat să apreciez tot efortul fizic, financiar și emoțional al părinților mei. Îmi place să le arăt recunoștința mea ajutându-i la treburile gospodărești, cum ar fi vopsitul sau mutatul aparatelor electrocasnice, și bineînțeles, gătindu-le cina în fiecare seară”, a adăugat ea.

Deși își caută în fiecare zi noi oportunități profesionale, recunoaște că piața muncii rămâne un teren dificil. Cu toate acestea, părinții nu o presează să plece.

„Mi-au oferit ceva mai valoros decât orice aș fi cerut vreodată: timp și spațiu pentru a-mi regândi cariera, liniște sufletească și momente de calitate petrecute împreună, într-un decor natural superb”.

O zi obișnuită pe această proprietate include plimbări lungi prin pădure cu câinii, cine în aer liber, momente în care urmărește căprioarele alături de tatăl său și clipe de relaxare la soare împreună cu mama sa.

„După trei luni aici, rulota a început să se simtă ca acasă. Deși plănuiesc să mă întorc în Florida când voi avea un venit stabil, știu că voi privi această perioadă cu multă nostalgie. Și Remi și Milo probabil vor simți la fel”.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE