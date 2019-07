Krusevo, cel mai înalt oraș din Balcani (publicitate)

Krushevo, ca așezare urbană dezvoltată și organizată, a fost formată la sfârșitul sec. XVIII și începutul sec. XIX. La formarea orașului Krusevo ca așezare urbană, o oarecare semnificație a avut-o procesul de imigrație a vlahilor din Moskopole și împrejurimile sale, care a avut loc între 1769 și 1788 și au fondat cartierul Vlah.

La începutul secolului al XIX-lea a sosit un al doilea grup de vlahi din muntele Gramos. Aceștia au fondat un nou cartier numit Strunga. În același timp, din sudul Albaniei, un grup de albanezi ortodocși au venit la Krusevo, unde în stânga și în dreapta râului Krusevo au fondat cartierul Arnaut. Și un număr mare de macedoneni proveniți din satele din jur: Galichnik, Lazaropole, Tresonche, Gari și altele, s-au stabilit aici și au fondat cartierul Miacki.

În prima jumătate a secolului al XIX-lea, Krusevo a obținut caracterul unei comunități urbane și s-a dezvoltat rapid într-un centru comercial cu aproximativ 12.000 de locuitori. În timpul Revoltei de la Ilinden, orașul a fost eliberat la 2 august 1903, iar aici a fost creată Republica Krusevo. A fost ales un Guvern Interimar format din șase membri și o Adunare Națională cu 60 de delegați. Republica a existat până în 13 august. După suprimarea Revoltei de la Ilinden, Krușevo a fost ars și mulți locuitori au părăsit comunitatea.

Krusevo este, de asemenea, cunoscut ca centrul balcanic al constructorilor, pictorilor și sculptorilor. Printre cele mai vechi clădiri sacre, construite în Krusevo, se află biserica „Sfântul Nicolae” (1832), arsă în timpul revoltei de la Ilinden. Această biserică este cunoscută pentru faimosul iconostas, realizat de grupul de scultori ai lui Petre Filipovici – Garkata. În această perioadă, pictoria era în plină ascensiune, iar acei stăpâni ai icoanelor au lăsat amprentele artistice permanente. Un astfel de exemplu sunt două familii de pictori – Zisi și Atanasovi.

În centrul orașului se află străzile de cartier care duc la bazar, care constă dintr-o serie de mici magazine de artizanat și de comerț și unde astăzi mai puteți întâlni unele dintre vechile meserii: meșteșugar care lucrează cu staniu, meșteșugar care face obiecte și decorațiuni din aur și argint, meșteșugar care produce cazane, vase și alte articole de cupru, cizmar, aurar și mici magazine în care se prelucrează butoaie, se fac sculpturi în lemn, se practică tehnica de desen și gravură în plăci de cupru , în care lucrează, de asemenea brutari și tâmlari și altele.

Krusevo are un climat minunat. Sezonul de iarnă durează din noiembrie până la sfârșitul lunii martie. Ierniile sunt blânde, însorite și foarte înzăpezite. Krusevo atrage iubitorii de sporturi de iarnă cu pârtii de schi frumoase și piste de alergare pe timp de iarnă, care se află pe Muntele Bushava și în localitatea Stanich, dotate cu lifturi moderne de schi.

Krusevo are terenuri și locații excelente pentru multe tipuri de sport aventuros și atractiv, inclusiv parapanta. Aici are loc, în mod traditional, în fiecare an, în luna mai, Cupa Mondială a zborului cu parapanta.

În zona Krusevo există mai multe muzee și alte monumente istorice și culturale. Pe Muntele Bushava, de exemplu, se află Manastirea Schimbarea la Față, construită pe fundațiile unei biserici vechi și restaurată în anii ’80 ai secolului XX. Manastirea se afla la 5 km de Krusevo si este legată de un drum modern.

Complexul Memorial Ilinden, cunoscut și sub denumirea de Macedonia, este unul dintre cele mai remarcabile monumente din țară, deschis la 2 august 1974, la cea de-a 30-a aniversare a sesiunii ASNOM (Adunarea anti-fascistă pentru eliberarea națională a Macedoniei) și a 71-a aniversare a revoltei de la Ilinden. Este situat în localitatea Gumenje și reprezintă un complex de patru platforme care simbolizează nesupunerea, lupta și aspirația eternă a poporului macedonean pentru libertate și stat independent. Acest loc are o vedere suerbă în patru zone – către Krusevo, Sliva, Meckin Kamen și în Pelagonia.

Monumentul Meckin Kamen este, de asemenea, o mică localitate în apropierea orașului Krusevo. În acest loc au avut loc cele mai mari bătălii în timpul revoltei de la Ilinden și a fost ridicat în onoarea luptătorilor curajoși de la Ilinden.

Muzeul Răscoalei de la Ilinden este situat în casă veche de oras din secolul al XIX-lea, în care, în anul 1903 a fost declarată Republica Krusevo. Muzeul a fost deschis pe 2 august 1953, marcând a 50-a aniversare a Răscoalei de la Ilinden și Republica Krusevo. În muzeu sunt expuse fotografii originale ale membrilor Guvernului provizoriu, Consiliul și grupurile rebele, hărți, obiecte de care s-au folosit rebelite Nikola Karev, Pitu Guli, machete, texte, Manifestul Krusevo și documente despre importanța acestei revolte și Republica Krusevo în presa străină . Muzeul conține, de asemenea, uneltele originale utilizate pentru turnarea gloanțelor din timpul revoltei.

În imediata vecinătate a orașului Krusevo, în zona Gumenje, există și Muzeul NOB (Lupta pentru eliberarea poporului), care a fost deschis în 1988 și conține exponate care mărturisesc lupta pentru eliberare populară, care a durat din 1941 până în 1945. Muzeul este dominat de o frescă de perete, pe peretele frontal – Mural, care ilustrează cursul războiului și opera marelui maestru al culorilor, Borka Lazeski.

În orașul Krushevo se află și Casa memorială Tose Proeski (1981-2007), care în scurt timp a devenit cel mai popular cântăreț din Macedonia și unul dintre cele mai mari vedete de pe scena muzicală din Balcani. În 2004, a fost numit Ambasador al Bunăvoinței la UNICEF. A murit tragic într-un accident rutier, după care a fost declarat post mortum cetățean de onoare al Macedoniei.

