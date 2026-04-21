Familia Melis din Perdasdefogu, un mic sat din provincia Nuoro, Sardinia, a fost inclusă în Cartea Recordurilor pentru că a fost cea mai în vârstă familie din istorie.

Erau 9 frați care au ajuns la o vârstă totală de 851 de ani (cel mai în vârstă avea 109 ani).

Familia Melis mânca același prânz în fiecare zi: pâine cu maia, un pahar de vin local și o minestrone specială.

Frații Melis, peste 800 de ani

Familia din Sardinia a atras atenția întregii lumi datorită longevității sale remarcabile. Cei 9 frați Melis, recunoscuți drept cea mai longevivă familie din lume, au avut o vârstă combinată de peste 800 de ani.

Secretul lor? Un minestrone, o supă groasă și consistentă de legume, adesea numită „supa longevității” datorită conținutului bogat de nutrienți.

Potrivit Blue Zones, această „supă a longevității” este preparată cu ingrediente simple și sezoniere, însă include mereu două componente esențiale: leguminoase și fregula, un tip de paste tradiționale din Sardinia.

Ingrediente pentru „supa longevității”

„Este o mâncare abundentă, consumată zilnic la prânz de unele dintre cele mai longevive familii din lume”, se precizează în sursă.

½ cană fasole Fava uscată și curățată;

½ cană fasole cranberry uscată;

⅓ cană năut uscat;

7 linguri ulei de măsline;

o ceapă, tocată;

2 morcovi, tocați;

două tulpini de țelină, tocate;

două lingurițe usturoi mărunțit;

o conservă de roșii;

3 cartofi, tăiați cuburi;

3 cartofi, tăiați cuburi; 1 ½ căni fenicul tocat;

¼ cană pătrunjel proaspăt, tocat;

busuioc proaspăt, tocat

⅔ cană paste fregula:

½ linguriță sare;

½ linguriță piper negru;

¼ cană pecorino romano ras.

Mod de preparare

Puneți fasolea Fava, cranberry și năutul la înmuiat în apă rece pentru cel puțin 8 ore, apoi clătiți-le bine.

Într-o oală mare, încălziți trei linguri de ulei de măsline. Adăugați ceapa, morcovii și țelina și gătiți-le timp de 5 minute, amestecând des.

Adăugați usturoiul și gătiți încă 20 de minute.

Apoi, puneți roșiile, cartofii, feniculul, pătrunjelul, busuiocul și năutul. Turnați suficientă apă cât să acopere ingredientele cu un centimetru.

Fierbeți la foc mare, apoi reduceți flacăra și lăsați să fiarbă încet, fără capac, până când fasolea devine fragedă (aproximativ 1-1,5 ore). Adăugați apă, dacă este necesar.

Încorporați pastele fregula, sarea și piperul. Mai fierbeți 10 minute, până când pastele sunt moi.

În fiecare bol de servire, turnați o lingură de ulei de măsline, adăugați supa și presărați pecorino romano ras.

Această rețetă permite adăugarea altor legume, precum varză, conopidă, broccoli sau dovlecei, pentru un plus de aromă și nutrienți.

Simplitatea și beneficiile sale nutriționale fac din această supă un simbol al longevității și al sănătății, inspirată din tradițiile sarde.

