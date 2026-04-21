Cât combustibil mai are Europa

Potrivit Reuters, citat de News.ro, autoritățile din Țările de Jos spun că producția internă și rezervele existente pot acoperi necesarul de kerosen pentru aviație timp de „câteva luni”, adică aproximativ cinci luni.

În același timp, pentru motorină și benzină, rezervele ar putea ajunge chiar și pentru mai mult de un an, dacă sunt folosite integral și nu sunt redirecționate.

Un purtător de cuvânt al Ministerului Energiei din Țările de Jos a precizat că aceste calcule includ atât rezervele strategice, cât și stocurile comerciale.

Importurile, afectate de conflict

Situația actuală este influențată puternic de conflictul cu Iranul. Potrivit autorităților olandeze, aprovizionarea cu kerosen este acum la aproximativ 78% din nivelul normal, după ce majoritatea importurilor au fost oprite.

Țările de Jos au un rol important în acest sistem, deoarece găzduiesc unele dintre cele mai mari rafinării din Europa, în portul Rotterdam. În același timp, companiile aeriene europene au avertizat că ar putea apărea penurii de combustibil chiar în câteva săptămâni, dacă situația se agravează.

Nu există încă o criză, dar prețurile cresc

Autoritățile spun că, deocamdată, nu există o lipsă imediată de combustibil. Totuși, prețurile au crescut puternic după închiderea Strâmtorii Ormuz, un punct-cheie pentru transportul global de petrol și gaze, afectând aproximativ o cincime din fluxurile mondiale.

Agenția Internațională pentru Energie a estimat anterior că stocurile actuale din Europa ar putea acoperi necesarul cel puțin până în luna iunie.

Nici în România situația nu este diferită. Marius Popescu, președintele ACAR și specialist în aviație, a avertizat că vara anului 2026 va fi una dificilă, mai ales că ultima livrare certă de kerosen pentru aviație în Europa este așteptată în jurul datei de 9 aprilie. Ulterior, totul devine o ecuație cu mai multe necunoscute.

Măsuri de criză și sprijin de un miliard de euro

Guvernul olandez a anunțat deja activarea primei etape a planului de criză petrolieră, pregătit încă din 2022. Acesta presupune monitorizarea atentă a piețelor și pregătirea unor măsuri suplimentare.

Autoritățile pregătesc un pachet de sprijin de aproximativ un miliard de euro care include reduceri de taxe pentru navetiști și sectorul transporturilor, împrumuturi mai ieftine pentru eficiență energetică și ajutoare pentru gospodăriile cu venituri mici.

În același timp, peste 200 de companii și organizații din sectorul aeronautic european au prezentat luni, la Bruxelles, o foaie de parcurs pentru fabricarea a 20.000 de aeronave electrice, pe bază de hidrogen și hibride, în Europa, până în anul 2050, primele zboruri comerciale fiind așteptate în mai puțin de cinci ani.



