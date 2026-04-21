Un nou proiect de lege adoptat în Ucraina extinde substanțial autoritatea statului în privința recuperării datoriilor.

Acest cadru legal controversat vizează nu doar debitorii care întârzie plățile creditelor, ci și pe cei cu datorii la utilități sau amenzi rutiere neplătite.

După înscrierea unei persoane în registrul corespunzător, aceasta se va confrunta cu măsuri restrictive severe:

Blocarea tranzacțiilor financiare: acces limitat la conturile bancare și cardurile de credit.

Interdicții asupra bunurilor: pierderea dreptului de a dispune liber de proprietăți imobiliare și alte active valoroase.

Presiuni administrative: intensificarea măsurilor de executare silită.

Aceste măsuri au stârnit îngrijorare în rândul cetățenilor, mai ales în privința protejării locuinței, în condițiile în care cel mai controversat aspect al noii legislații este posibilitatea confiscării locuinței unice a debitorului.

Oleg Pendzin, director executiv al Clubului de Discuții Economice, a subliniat riscurile acestui demers: „Legea este prezentată ca parte a procesului de integrare europeană și un instrument împotriva debitorilor neserioși. Totuși, aceasta intră în conflict direct cu dreptul constituțional al fiecărui ucrainean la locuință.

Deși legea a fost deja adoptată, ea continuă să fie subiectul unor dezbateri aprinse. Experții anticipează că, din cauza controverselor juridice și a impactului social, vor fi necesare amendamente suplimentare.

Acestea ar putea introduce mecanisme de protecție pentru categoriile vulnerabile, precum și reguli mai clare privind confiscarea locuințelor.

Oksana Rusețka, președinta Consiliului Executorilor Privați din Ucraina, a explicat că legea a generat confuzii din cauza afirmațiilor despre „confiscări automate”.

