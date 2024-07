Alex Dobrescu, fostul iubit al Cristinei Cioran, își recunoaște greșelile și își exprimă dorința să reîntregească familia. Într-un mesaj emoționant, Alex a mărturisit că îi este dor de fetița sa și și-a cerut scuze public pentru situația creată.

„Nu am voie, în continuare, să iau legătura cu cea mică. Am primit niște poze de la ziua ei care i-a fost serbată la grădiniță. Am primit niște poze de la doamna educatoare. Am văzut că totul se desfășoară conform a ceea ce și-au dorit cei de acolo și mama ei, totul e frumos, dar nu ăsta e principalul. Am realizat că am greșit. Nu vreau să mai fie momente în viața copilului meu pe care să le văd din poze. Momente importante pe care le pierd. Știu ce am de făcut acum, știu exact ce am de făcut. Să revin în viața copilului meu, astfel încât să ne putem bucura împreună de momentele astea frumoase”, a spus Alex Dobrescu la Antena Stars.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 4

Cristina Cioran a solicitat un ordin de protecție împotriva fostului său partener, ceea ce a împiedicat prezența acestuia la aniversarea de 3 ani a fiicei lor. Micuța a sărbătorit la grădiniță, iar educatoarea i-a trimis mai multe fotografii lui Alex Dobrescu.

Recomandări Probleme la nivel global cu serviciile Microsoft. Haos în aeroporturi: zboruri afectate și pe Otopeni. Bănci și instituții media din multe țări au raportat perturbări

„Te iubesc din tot sufletul meu. Nu înțelege prea multe la 3 ani, dar trebuie să știe că o iubesc din tot sufletul meu și abia aștept să mă întorc lângă ea și lângă Cristina. Îmi pare rău pentru comportamentul avut că nu sunt acolo lângă ea, dar voi fi cât de curând”, a mai spus Alex Dobrescu.

Cristina Cioran i-a sugerat lui Alex Dobrescu să meargă la psihiatru

Actrița nu înțelege de ce tatăl fiicei sale a rănit-o și a dus lucrurile până la limită. „Eu îl cunosc foarte bine. Pot spune că mai bine decât oricine. A mers până la capăt. A dus lucrurile până la limită și nu am înțeles de ce. Știu că-i pare rău. Dar nu cred că e suficient. A rănit multă lume. În primul rând familia. Iar familia e sfântă”, a spus actrița pentru cancan.ro.

Cristina Cioran are și câteva condiții pentru Alex Dobrescu, în cazul în care vrea să își vadă din nou fetița.

„Important este că fetița e bine. Iar dacă tatăl ei își va dori o relație cu ea va trebui să-și revină, să se interneze o perioadă ca să-și scoată substanțele din corp și să intre într-un proces de curățare, dezintoxicare.

Și să meargă și la un psihiatru să ia un tratament dupa ce identifică ce probleme are. Abia după mai poate să mai ia legătura cu Ema. Eu chiar l-am iubit!”, a mai adăugat actrița pentru sursa mentionată mai sus.

Urmărește-ne pe Google News