Serviciul israelian de salvare „Magen David Adom” a anunțat anterior că o persoană a fost ucisă, iar altele opt rănite în urma unei explozii puternice în apropierea unei clădiri a Ambasadei SUA din Tel Aviv.



Armata israeliană declarat vineri că, potrivit informaţiilor de care dispune, proiectilul provenea din Yemen, țară situată la circa 2.200 de kilometri est de Israel.



Rebelii houthi din Yemen, sprijiniți de Iran, au revendicat un atac asupra unei „ţinte importante” din Tel Aviv ca represalii pentru acţiunile militare ale Israelului în Fâşia Gaza.



Purtătorul de cuvânt al rebelilor houthi, Yehya Saree, a subliniat că atacul a fost efectuat cu o nouă dronă, numită Yafa, capabilă să ocolească sistemele de interceptare şi radarele israeliene.



El a spus totodată că rebelii houthi au o „bancă de ţinte” în Israel şi că Tel Avivul este în vizor.

Potrivit armatei israeliene, o dronă cu rază lungă de acţiune s-a apropiat dinspre mare şi a lovit o clădire rezidenţială. O înregistrare video care circulă pe internet arată o dronă care survolează plaja în direcţia unor blocuri din Tel Aviv. La puţin timp, se vede o lumină puternică şi se aude zgomotul făcut de o explozie.



The Times of Israel scrie că drona a fost detectată de supravegherea aeriană, dar nu a fost doborâtă din cauza unei erori umane.



O purtătoare de cuvânt a armatei israeliene a confirmat, în urma unei anchete, că nu a existat nicio alarmă de raid aerian, deşi ar fi trebuit să aibă loc o avertizare a populației. Tel Avivul a fost ocolit până acum în mare parte de atacurile cu drone.

Here, Israelis go to work.

Here, tourists go to the beach or shop.

Here, you can sit for a coffee and enjoy a Friday morning in Tel Aviv.



Here is where today an Iranian UAV from Yemen struck a residential building. pic.twitter.com/1SWQpFQxOA