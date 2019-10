La pas pe cea mai luxoasă stradă din Europa. Un metru pătrat construit valorează 38.000 de euro, iar magazinele celebre produc 12% din venitul brut pe cap de locuitor al orașului Milano!

De Justin Gafiuc,

Dacă nu, poți încerca o cură de window-shopping, adică aruncatul cu privirea prin spectaculoasele și giganticele vitrine.

Eticheta opulenței

Nicio vizită în Milano nu e completă fără câteva ceasuri petrecute în Quadrilatero della Moda, celebrul perimetru de shopping extravagant, delimitat în centrul orașului de Via Manzoni, Via della Spiga, Corso Venezia și Via Montenapoleone. Ultima este însăși eticheta opulenței, cea mai luxoasă stradă din Europa, în fruntea unui trio completat de Avenue Montaigne (Paris) și Calle Ortega y Gasset (Madrid).

Via Montenapoleone din Milano

Pe o lungime de 350 m, un veritabil mall în aer liber reunește circa 100 de branduri faimoase în materie de fashion, de la Gucci, Prada, Dior, Versace, Hermes și Ermenegildo Zegna până la Armani, Buccelatti, Audemars Piguet, Vuitton sau Yves Saint Laurent. Muzee, restaurante, hoteluri sau cafenele la fel de faimoase și cu prețuri pe măsură completează peisajul unei zone pe care, dacă o iei la pas, ai toate șansele să dai nas în nas cu un designer sau model celebru.

Asigură 12% din venitul pe cap de locuitor milanez!

Un furnicar incredibil dă viață zilnic trotuarelor de pe Montenapoleone, unde magazinele de lux produc 12% din venitul brut pe cap de locuitor al capitalei Lombardiei. Se întrepătrund haotic indivizi cu cardurile burdușite, îndeobște asiatici sau ruși, ori simpli gură-cască veniți la o cură de window-shopping în fața

vitrinelor transformate ele însele în veritabile opere de artă .

Vitrinelor sunt ele însele veritabile opere de artă

Peste toți veghează impunătoarele fațade din susul și josul străzii, modele arhitecturale cu sute de ani de istorie impregnată în ziduri, precum Palazzo Melzi di Cusano, Palazzo Gavazzi, Casa Carcassola Grandi sau Palazzetto Taverna. Bunăoară, la parterul lui Carcassola Grandi, o superbă clădire în stil neoclasic, cu rădăcini încă de pe la 1400, se întinde pe 450 mp un strălucitor shop marca Salvatore Ferragamo destinat exclusiv femeilor.

Hermes ocupă chiar două etaje, pe 600 mp, într-un alt palat milanez, Versace are trei etaje ornate cu marmură și mozaic, iar Cavalli se lăfăie pe cinci caturi și 1500 mp, cu magazine pe diferite secțiuni, bărbați, femei, junior sau home. Gucci a introdus la un moment dat o opțiune DIY (do it yourself), prin care clienții își pot personaliza hainele cumpărate cu modele preferate dintr-o vastă listă prestabilită.

Se bat în cofetării

Patiseria-cofetărie Cova de pe Via Montenapoleone 8

Iar pentru a înțelege disputele din piața de fashion din Quadrilatero della Moda, n-ar strica să amintim că luptele s-au mutat și către zona dulce. Bunăoară, LVMH, compania care deține și brandul Louis Vuitton, a achiziționat cu 33 de milioane de euro în 2013 celebra patiserie-cofetărie Cova de pe Via Montenapoleone 8, iar Prada a replicat un an mai târziu cumpărând 80% dintr-o altă afacere cu prăjituri și cafea, Pasticceria Marchessi, pentru care a achitat 7,7 milioane de euro. z

De unde provine denumirea străzii

Via Montenapoleone își trage numele de la evenimente petrecute în urmă cu peste două secole. Inițial, strada se numea Contrada di Sant’Andrea și, la 1700, se afla încă la periferia urbei, urmând linia vechilor ziduri romane din timpul împăratului Maximian (286-305). Era o zonă ocupată de diferite ordine religioase (ursuline, benedictini, augustinieni), apoi, după 1800, a început să fie preferată de aristocrație, care, alături de cler, însemna 9% din populație, dar dețineau împreună două treimi din oraș! Mai întâi, Maria Tereza de Austria a deschis aici o casă de amanet pentru nevoiași, la 1772, care a rezistat doar câțiva ani, dar, în 1804, a fost repusă în circuit în timpul Republicii Italiene a lui Napoleon Bonaparte. Iată Via Montenapoleone, denumită astfel în cinstea legendarului cuceritor corsican! Și-a dezvoltat caracterul de lux cu precădere după 1950, când branduri de top au început să-și deschidă aici magazine somptuoase.

38.000 de euro pe metru pătrat este prețul locuințelor din zona Via Montenapoleone, considerată cea mai scumpă din toată Italia

Grandoare pe patru roți

Pe Via Montenapoleone e și un veritabil show-room pentru mașini dintre cele mai strălucitoare. Unele ambalează pentru a-și etala mușchii motoarelor pe scurta distanță rutieră disponibilă, altele sunt pur și simplu aliniate și parcate, parcă pentru a fi admirate de trecătorii setoși să se apropie de lux. Până și Poliția se opintește să aplice amenzi pentru parcare neregulamentară bolizilor splendizi, limitându-se la a atașa sub ștergătoare doar un bilețel cu avertisment. Bunăoară, iată cum ar arăta într-o zi de toamnă lanțul de minunății pe patru roți de pe Montenapoleone.