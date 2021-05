Leandru - plantare, îngrijire și lucruri mai puțin știute despre această plantă

Plantat în scop decorativ, leandrul este ușor de cultivat și de îngrijit. Totuși, acesta este destul de sensibil la temperaturile scăzute, motiv pentru care trebuie ferit de frig.

Informații despre leandru

Leandrul, a cărei denumire științifică este Nerium oleander este un arbust sau arbore mic din familia Apocynaceae, cu toate părțile toxice.

Leandru este cunoscut în special sub numele de nerium, leandru sau oleandru din cauza asemănării superficiale cu măslinii Olea. Asta pentru că frunzele leandrului sunt așezate una după altă pe toată tulpină și sunt asemănătoare cu cele de măslin.

În mediul său natural, pe coastele mediteraneene, leandrul crește în mod spontan, are o durată lungă de viață, ce poate atinge chiar și 100 de ani. Înălțimea poate atinge până la 6 metri în mediul natural

Leandru

Florile pot fi roz, alb, galben, roșu, simple sau chiar duble, de multe ori parfumate, în forma sa originală, sunt colorate cu flori în formă de pâlnie care se deschid pentru a forma cinci lobi, de multe ori confundate cu petalele.

Fructul este lung, având formă unei capsule (păstăi) în care se găsesc numeroase semințe. Semințele sunt toxice așa că manevrează-le cu grijă, cel mai bine cu mănuși.

Este cultivat pe scară largă în prezent astfel că regiunea sa de origine nu a fost identificată precis, deși s-a sugerat că ar fi Asia de sud-vest. Numele orașului antic Volubilis din Maroc ar putea fi o latinizare a cuvântului berber oualilt care desemnează această floare.

Plantare leandru în ghiveci

Creșterea leandrului în ghiveci este cea mai bună soluție pentru clima din țara noastră.

Leandru in ghiveci

Cu toate acestea, la fiecare aproximativ doi ani este nevoie de schimbarea vasului. Această operație se face pentru a restabilii condițiile optime de creștere, de a oferi spațiu nou rădăcinilor și schimbarea în mare măsură a substanțelor nutritive din sol în cantități echilibrate.

Schimbarea ghiveciului, în principiu, se face atunci când rădăcinile apar în stratul superficial al solului, acesta fiind un semn ce reflectă faptul că rădăcinile au invadat în întregime ghiveciul şi că este nevoie de unul mai mare care să-i permită plantei să se dezvolte armonios.

Leandrul este unu mare iubitor de lumină. Pentru asta este recomandat să amplasați ghiveciul lângă un perete, bine expus la soare, astfel încât acesta să poată profita din plin de lumină.

Plantare leandru în grădină

Leandrul poate fi plantat în grădină, însă numai pe perioada primăverii ș verii, toamna trebuie mutat în ghiveci și transferat în interior. Planta nu rezistă la temperaturi sub 0°C, cu toate acestea o scădere sporadică a temperaturii sub 0°C nu cauzează daune permanente, dar e posibil ca planta să-și piardă frunzele prin îngălbenire. În schimb, dacă temperatura coboară sub -5°C atunci planta moare cu siguranță.

În fiecare an, în primăvară, când leandrul este plantat în grădină, scoateți primul strat de sol până se văd rădăcinile. Acesta trebuie înlocuit cu material proaspăt îmbogățit cu îngrășăminte cu eliberare lentă. Asta pentru că primul strat de sol și-a dizolvat prin udare toate substanțele nutritive.

Descoperă cele mai frumoase flori de grădină, pentru fiecare anotimp

Înmulțire leandru

Leandrul se înmulțește, în principal, prin butași, în luna august. Vârfurile ramurilor tinere se pun la înrădăcinat în vase cu apă.

O altă varianta de butasire este cea cu butași realizați din fragmente de lăstari cu două noduri, puși la înrădăcinat în substraturi solide formate din amestec de nisip, turbă și/sau perlit.

În mediul său natural, leandrul se înmulțește prin semințe, dar înmulțirea leandrului prin semințe durează ani de zile.

Cum se îngrijește leandrul

Pe timpul verii, leandrul se va uda mai des, deoarece plantă are nevoie de multă umiditate, dar, se va ține cont și de locul în care este plantat. Dacă este în ghiveci, în exterior, se va udă mai des, iar dacă este în ghiveci în interior, sau plantat în grădină, cantitatea de apă va fi mai mică.

Chiar dacă este o plantă rezistentă la secetă, în perioadele în care îi lipsește apa își întrerupe înflorirea, iar florile existente cad, după care frunzele se răsucesc ușor.

Îngrijire leandru

Leandrul suportă bine umiditatea atmosferică scazută, însă dacă se află într-o zonă însorită, este recomandat ca plantă să fie pulverizată cu apă frecvent. Iarna se udă mai puțîn, cu apă la temperatura camerei.

În ceea ce privește fertilzarea, leandrul nu are nevoie în mod special de îngrășăminte, fiind un arbust obișnuit cu solurile sărace.

Totuși, pentru a spori înflorirea sau dacă înflorirea întârzie să apară, poți apela la îngrășăminte, alegând în acest caz stimulatori de înflorire.

Puteți începe fertilizarea din momentul în care scoateți floarea pe terasă sau în grădină și până la sfârșitul înfloririi. Puteți folosi pentru asta îngrășăminte lichide pentru flori o dată pe săptămână.

Când se taie leandrul

Tăierile de corectare se fac toamna sau primăvara, însă numai la nevoie. După înflorire, lăstarii care au înflorit se taie pentru a permite altora să formeze flori. Se recomandă ciupirea plantelor tinere pentru o a forma noi lăstari.

Precauții în privința toxicității

Leandrul este una dintre cele mai otrăvitoare plante de grădină frecvent cultivate.

Planta de leandru, indiferent despre care parte a ei este vorba, este foarte otrăvitoare chiar și ingerată în cantități mici. De aceea, trebuie să te speli pe mâini dacă iei contact cu seva acestei plante. În plus, trebuie ferită de animalele de companie și de copiii mici care ar putea atinge sau înghiți chiar și părți din această plantă.

Leandrul poate provoca probleme de inimă, probleme de circulaţie, frisoane, atacuri cerebrale, comă şi chiar deces.

Boli și dăunători

Cea mai întâlnită boală în cazul leandrului este septorioza frunzelor de leandru sau Septoria oleandrina. Atacul se manifestă sub formă unor pete albicioase, de regulă circulare, al căror diametru poate ajunge până la 1-2 cm. Pe suprafață petelor se pot observă numeroase puncte negre.

Pentru a combate această boală se recomandă adunarea și distrugerea frunzelor atacate și folosirea unui fungicid.

În cazul dăunătorilor, leandrul este atacat frecvent de păduchele testos și păduchele lânos.

Atacul acestor dăunători cauzează chiar uscarea plantelor. În plus, prezența acestor dăunători pe plantă favorizează apariția fumaginei. Această se manifestă că o pelicula de culoare neagră, inestetică, pe suprafață frunzelor, împiedicând realizarea eficientă a procesului de fotosinteză.

Combaterea acestor dăunători se face prin tratamente cu insecticide.

Curiozități despre leandru

Nerium este forma latinizată a numelui grecesc antic pentru planta Nerion, care este derivat din cuvântul grecesc pentru apă, „neros”. Acest lucru se datorează faptului că floarea oleanderului tinde să crească de-a lungul cursurilor și pe malurile râului.

În multe locuri, leandrul este unul dintre cei mai semnificativi indicatori ai credințelor păgâne, precum și ale religiei creștine timpurii.

Florile de leandru pot simboliza destinul și înțelegerea. Dacă leandrul este floarea ta preferată, poate arăta că ești sensibil la modul în care se simt alți oameni și că vrei să faci pace în situații dificile.

Sucul din leandru este atât de otrăvitor încât este folosit pentru otravă de şoareci.

Frunzele uscate de leandru îndepărtează insectele.

Din florile de leandru se extrage ulei parfumat.

Află și lucruri mai puțin cunoscute despre trandafiri

